L’ANALISI

Banda ultralarga, con l’Ftth decolla il consumo upstream

La crescita è generalizzata: l’utilizzo upstream per l’intero anno 2025 è stato in media di 55,86 GB, un aumento del 21,7% su base annua. Le implicazioni per le telco? Gli utenti tendono a spostarsi verso provider di fibra che offrono velocità simmetriche

Pubblicato il 24 feb 2026
broadband, banda ultralarga, tlc, connettività

La banda ultralarga è una variabile cruciale nel determinare la quantità delle attività upstream degli utenti: tra abbonati Ftth e abbonati Docsis c’è una differenza del 66% nel consumo in upstream, anche con lo stesso operatore e nella stessa area geografica, come emerso dall’utimo OpenVault Broadband Insights (quarto trimestre 2025).

