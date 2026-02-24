La banda ultralarga è una variabile cruciale nel determinare la quantità delle attività upstream degli utenti: tra abbonati Ftth e abbonati Docsis c’è una differenza del 66% nel consumo in upstream, anche con lo stesso operatore e nella stessa area geografica, come emerso dall’utimo OpenVault Broadband Insights (quarto trimestre 2025).
L’ANALISI
Banda ultralarga, con l’Ftth decolla il consumo upstream
La crescita è generalizzata: l’utilizzo upstream per l’intero anno 2025 è stato in media di 55,86 GB, un aumento del 21,7% su base annua. Le implicazioni per le telco? Gli utenti tendono a spostarsi verso provider di fibra che offrono velocità simmetriche
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business