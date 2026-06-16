Saily ha introdotto nella sua offerta una nuova soluzione che consente di ottenere un numero di telefono USA direttamente dall’app eSIM.

La promozione, disponibile con abbonamento mensile a partire da 0,99 dollari, permette di effettuare chiamate e inviare SMS utilizzando un numero statunitense dedicato, mantenendo al tempo stesso l’accesso ai piani dati eSIM della piattaforma.

Il servizio di Saily è rivolto a viaggiatori, professionisti e utenti che necessitano di una presenza telefonica negli Stati Uniti. Attivare un numero di telefono statunitense con Saily richiede pochi passaggi.

Numero di telefono USA con Saily: come funziona l’offerta

La proposta di Saily consente di ottenere un numero statunitense con prefisso +1 direttamente dall’applicazione mobile. Dopo l’acquisto è richiesta una procedura di verifica dell’identità, necessaria per attivare il servizio.

Una volta completata la verifica, il numero viene associato all’account dell’utente e può essere utilizzato per chiamare e inviare messaggi senza la necessità di una SIM fisica tradizionale.

Caratteristica Dettagli Servizio Numero di telefono USA (+1) Prezzo promozionale 0,99 dollari al mese Prezzo indicato sul piano base Da 0,89 dollari al mese Chiamate Supportate SMS Supportati Verifica identità Obbligatoria dopo l’acquisto Durata Abbonamento mensile Rinnovo Automatico Disdetta Possibile in qualsiasi momento Compatibilità Tramite app Saily eSIM

Attivazione del numero di telefono USA in tre passaggi

L’attivazione segue una procedura semplice:

Apertura dell’app Saily e selezione della voce dedicata ai numeri di telefono. Scelta del piano e completamento della verifica dell’identità. Attivazione del numero e avvio delle comunicazioni tramite chiamate e SMS.

Un elemento distintivo è che il numero resta associato all’account Saily. In caso di cambio smartphone, è sufficiente effettuare l’accesso sul nuovo dispositivo per recuperare numero e configurazione.

I vantaggi del numero statunitense dedicato con Saily

L’introduzione del numero di telefono USA nel pacchetto di offerte di Saily punta a risolvere diverse esigenze operative.

Da un lato offre una maggiore tutela della privacy, consentendo di separare le comunicazioni personali da quelle utilizzate per registrazioni online, marketplace, servizi di delivery, newsletter o piattaforme digitali.

Dall’altro permette di accedere più facilmente a servizi che richiedono un numero statunitense per la registrazione o la verifica dell’account.

Un numero che non cambia durante i viaggi

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la continuità del numero. Anche nel caso in cui l’utente modifichi il piano dati eSIM o cambi destinazione, il numero telefonico assegnato rimane invariato.

Questo consente di mantenere un unico riferimento telefonico per comunicazioni personali, professionali e verifiche online, indipendentemente dal Paese in cui ci si trova.

Dati e telefonia integrati nella stessa piattaforma

Saily propone un modello che unisce connettività dati e comunicazioni vocali in un’unica applicazione. L’utente può quindi gestire sia il piano eSIM per la navigazione sia il numero telefonico USA senza ricorrere a servizi separati.

La soluzione risulta particolarmente interessante per chi viaggia frequentemente negli Stati Uniti o necessita di un recapito locale per attività professionali, registrazioni digitali e autenticazioni online.