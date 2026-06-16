Saily ha introdotto nella sua offerta una nuova soluzione che consente di ottenere un numero di telefono USA direttamente dall’app eSIM.
La promozione, disponibile con abbonamento mensile a partire da 0,99 dollari, permette di effettuare chiamate e inviare SMS utilizzando un numero statunitense dedicato, mantenendo al tempo stesso l’accesso ai piani dati eSIM della piattaforma.
Il servizio di Saily è rivolto a viaggiatori, professionisti e utenti che necessitano di una presenza telefonica negli Stati Uniti. Attivare un numero di telefono statunitense con Saily richiede pochi passaggi.
Indice degli argomenti
Numero di telefono USA con Saily: come funziona l’offerta
La proposta di Saily consente di ottenere un numero statunitense con prefisso +1 direttamente dall’applicazione mobile. Dopo l’acquisto è richiesta una procedura di verifica dell’identità, necessaria per attivare il servizio.
Una volta completata la verifica, il numero viene associato all’account dell’utente e può essere utilizzato per chiamare e inviare messaggi senza la necessità di una SIM fisica tradizionale.
|Caratteristica
|Dettagli
|Servizio
|Numero di telefono USA (+1)
|Prezzo promozionale
|0,99 dollari al mese
|Prezzo indicato sul piano base
|Da 0,89 dollari al mese
|Chiamate
|Supportate
|SMS
|Supportati
|Verifica identità
|Obbligatoria dopo l’acquisto
|Durata
|Abbonamento mensile
|Rinnovo
|Automatico
|Disdetta
|Possibile in qualsiasi momento
|Compatibilità
|Tramite app Saily eSIM
Attivazione del numero di telefono USA in tre passaggi
L’attivazione segue una procedura semplice:
- Apertura dell’app Saily e selezione della voce dedicata ai numeri di telefono.
- Scelta del piano e completamento della verifica dell’identità.
- Attivazione del numero e avvio delle comunicazioni tramite chiamate e SMS.
Un elemento distintivo è che il numero resta associato all’account Saily. In caso di cambio smartphone, è sufficiente effettuare l’accesso sul nuovo dispositivo per recuperare numero e configurazione.
I vantaggi del numero statunitense dedicato con Saily
L’introduzione del numero di telefono USA nel pacchetto di offerte di Saily punta a risolvere diverse esigenze operative.
- Da un lato offre una maggiore tutela della privacy, consentendo di separare le comunicazioni personali da quelle utilizzate per registrazioni online, marketplace, servizi di delivery, newsletter o piattaforme digitali.
- Dall’altro permette di accedere più facilmente a servizi che richiedono un numero statunitense per la registrazione o la verifica dell’account.
Un numero che non cambia durante i viaggi
Uno degli aspetti più interessanti riguarda la continuità del numero. Anche nel caso in cui l’utente modifichi il piano dati eSIM o cambi destinazione, il numero telefonico assegnato rimane invariato.
Questo consente di mantenere un unico riferimento telefonico per comunicazioni personali, professionali e verifiche online, indipendentemente dal Paese in cui ci si trova.
Dati e telefonia integrati nella stessa piattaforma
Saily propone un modello che unisce connettività dati e comunicazioni vocali in un’unica applicazione. L’utente può quindi gestire sia il piano eSIM per la navigazione sia il numero telefonico USA senza ricorrere a servizi separati.
La soluzione risulta particolarmente interessante per chi viaggia frequentemente negli Stati Uniti o necessita di un recapito locale per attività professionali, registrazioni digitali e autenticazioni online.
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