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Saily lancia il numero di telefono USA a 0,99 dollari: chiamate e SMS in un’unica app

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Saily amplia la propria offerta eSIM con un servizio dedicato a chi necessita di un numero di telefono USA. Con un costo promozionale a partire da 0,99 dollari al mese, gli utenti possono effettuare chiamate, inviare SMS e mantenere un numero statunitense (+1) direttamente dall’app.

Pubblicato il 16 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

Numero di telefono USA a 0,99 dollari al mese con Saily
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Numero di telefono per gli USA in 3 punti chiave

  • Offerta: Saily fornisce un numero USA (+1) dall’app con eSIM, chiamate e SMS inclusi e abbonamento mensile da 0,99$.
  • Attivazione semplice: acquisto e verifica identità, numero associato all’account e recuperabile su nuovo dispositivo; il numero mantiene la continuità durante viaggi e cambi piano.
  • Vantaggi: separazione delle comunicazioni per privacy, accesso a servizi USA e 2FA; ideale per viaggiatori e professionisti, con dati e voce gestiti in un’unica app.
Riassunto generato con AI

Saily ha introdotto nella sua offerta una nuova soluzione che consente di ottenere un numero di telefono USA direttamente dall’app eSIM.

La promozione, disponibile con abbonamento mensile a partire da 0,99 dollari, permette di effettuare chiamate e inviare SMS utilizzando un numero statunitense dedicato, mantenendo al tempo stesso l’accesso ai piani dati eSIM della piattaforma.

Il servizio di Saily è rivolto a viaggiatori, professionisti e utenti che necessitano di una presenza telefonica negli Stati Uniti. Attivare un numero di telefono statunitense con Saily richiede pochi passaggi.

Attiva un numero di telefono per gli USA con Saily

Numero di telefono USA con Saily: come funziona l’offerta

La proposta di Saily consente di ottenere un numero statunitense con prefisso +1 direttamente dall’applicazione mobile. Dopo l’acquisto è richiesta una procedura di verifica dell’identità, necessaria per attivare il servizio.

Una volta completata la verifica, il numero viene associato all’account dell’utente e può essere utilizzato per chiamare e inviare messaggi senza la necessità di una SIM fisica tradizionale.

CaratteristicaDettagli
ServizioNumero di telefono USA (+1)
Prezzo promozionale0,99 dollari al mese
Prezzo indicato sul piano baseDa 0,89 dollari al mese
ChiamateSupportate
SMSSupportati
Verifica identitàObbligatoria dopo l’acquisto
DurataAbbonamento mensile
RinnovoAutomatico
DisdettaPossibile in qualsiasi momento
CompatibilitàTramite app Saily eSIM

Attivazione del numero di telefono USA in tre passaggi

L’attivazione segue una procedura semplice:

  1. Apertura dell’app Saily e selezione della voce dedicata ai numeri di telefono.
  2. Scelta del piano e completamento della verifica dell’identità.
  3. Attivazione del numero e avvio delle comunicazioni tramite chiamate e SMS.

Un elemento distintivo è che il numero resta associato all’account Saily. In caso di cambio smartphone, è sufficiente effettuare l’accesso sul nuovo dispositivo per recuperare numero e configurazione.

I vantaggi del numero statunitense dedicato con Saily

L’introduzione del numero di telefono USA nel pacchetto di offerte di Saily punta a risolvere diverse esigenze operative.

  • Da un lato offre una maggiore tutela della privacy, consentendo di separare le comunicazioni personali da quelle utilizzate per registrazioni online, marketplace, servizi di delivery, newsletter o piattaforme digitali.
  • Dall’altro permette di accedere più facilmente a servizi che richiedono un numero statunitense per la registrazione o la verifica dell’account.

Un numero che non cambia durante i viaggi

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la continuità del numero. Anche nel caso in cui l’utente modifichi il piano dati eSIM o cambi destinazione, il numero telefonico assegnato rimane invariato.

Questo consente di mantenere un unico riferimento telefonico per comunicazioni personali, professionali e verifiche online, indipendentemente dal Paese in cui ci si trova.

Dati e telefonia integrati nella stessa piattaforma

Saily propone un modello che unisce connettività dati e comunicazioni vocali in un’unica applicazione. L’utente può quindi gestire sia il piano eSIM per la navigazione sia il numero telefonico USA senza ricorrere a servizi separati.

La soluzione risulta particolarmente interessante per chi viaggia frequentemente negli Stati Uniti o necessita di un recapito locale per attività professionali, registrazioni digitali e autenticazioni online.

Attiva un numero di telefono per gli USA con Saily
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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