Permira scommette sul social commerce e si prende CommentSold - CorCom

I fondi Permira investono sul social commerce, e raggiungono l’accordo per rilevare il controllo di CommentSold, piattaforma statunitense specializzata nella fornitura di tecnologie end-to-end, gli strumenti e supporto formativo per semplificare e integrare le loro operazioni di vendita al dettaglio. Nel 2020 CommentSold, che annovera tra i propri clienti più di 6mila venditori indipendenti e Pmi, la ha generato oltre 1 miliardo di dollari gross merchandise value (Gmv), con gli oltre 12 milioni di utenti registrati che hanno consultato più di 1 miliardo di minuti di contenuti sulla piattaforma.

“La partnership con Permira è il modo perfetto per avviare la nostra prossima fase di crescita e rimanere all’avanguardia nel live selling, garantendo che la nostra piattaforma fornisca tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno per raggiungere i potenziali clienti e far crescere le loro imprese – afferma Brandon Kruse, fondatore e ceo di CommentSold – Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo costruito finora e siamo sicuri che la conoscenza e l’esperienza del team di Permira nel settore della tecnologia di consumo ci aiuterà a sviluppare pienamente il nostro potenziale e a cogliere l’enorme opportunità di mercato che ci si offre. Questo investimento è un importante riconoscimento del valore strategico del live selling , della nostra piattaforma e del nostro team”.

“CommentSold è una piattaforma distruptive che consente il livestream e-commerce e alimenta la crescita delle piccole imprese negli Stati Uniti – aggiunge David Erlong, principal di Permira – Brandon e il suo team stanno ridefinendo il modo in cui i live sellers interagiscono e creano relazioni durature con il loro pubblico”

Quello degli investimenti tecnologici è un settore in cui i fondi Permira sono particolarmente attivi, come dimostra il fatto che hanno finora investito in questo comparto 14,3 miliardi di dollari in 53 aziende provenienti da ambiti come il cloud aziendale, il Software as a service, il fintech e il marketplace online.

@RIPRODUZIONE RISERVATA