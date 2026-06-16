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WindTre Super Fibra: fibra ultraveloce, Wi-Fi 7 e Amazon Prime tutto incluso a 24,99 euro

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WindTre rilancia la propria offerta per la connettività domestica con Super Fibra fino a 2,5 Gbps, 12 mesi di Amazon Prime inclusi, modem Wi-Fi 7 e Giga illimitati per le SIM compatibili. Il prezzo parte da 24,99 euro al mese per il primo anno

Pubblicato il 16 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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WindTre Super Fibra in 3 punti chiave

  • Promozione per nuovi clienti: WindTre Super Fibra a 24,99 euro/mese il primo anno (poi 29,99€); fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH o 1 Gbps in Aree Bianche.
  • Include 12 mesi di Amazon Prime, Modem Wi-Fi 7, Giga illimitati su fino a tre SIM compatibili, Wi-Fi Calling e assistenza tecnica dedicata.
  • Upload fino a 500 Mbps (FTTH) o 300 Mbps in Aree Bianche; modem gestibile via app, supporto per fino a 256 dispositivi; Giga attivati subito anche prima dell’installazione.
Riassunto generato con AI

Fibra fino a 2,5 Gbps, 12 mesi di Amazon Prime inclusi, modem Wi-Fi 7 e Giga illimitati per le SIM WindTre e la Super Fibra. Sono questi gli elementi che caratterizzano la nuova promozione per chi cerca una connessione domestica ad alte prestazioni.

L’offerta di WindTre, disponibile per i nuovi clienti, consente di attivare Super Fibra a 24,99 euro al mese per il primo anno.

Richiedi l’attivazione della Super Fibra di WindTre

WindTre Super Fibra: cosa include l’offerta

La proposta di WindTre punta a combinare connettività ultraveloce e servizi digitali aggiuntivi in un unico abbonamento.

Nelle aree raggiunte dalla tecnologia FTTH, la connessione può arrivare fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload. Nelle cosiddette Aree Bianche la velocità massima raggiunge invece 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Tra gli elementi inclusi nell’offerta figurano:

  • 12 mesi di Amazon Prime;
  • Modem Wi-Fi 7;
  • Giga illimitati per un massimo di tre SIM WINDTRE compatibili;
  • Wi-Fi Calling senza costi aggiuntivi;
  • Assistenza tecnica dedicata in caso di guasti o malfunzionamenti.

Amazon Prime incluso per un anno con WindTre Super Fibra

Uno dei principali punti di forza della promozione è rappresentato dall’inclusione di Amazon Prime per 12 mesi.

Il vantaggio è disponibile sia per i nuovi clienti Prime sia per chi possiede già un abbonamento attivo. In quest’ultimo caso, la durata del servizio viene estesa automaticamente di ulteriori 12 mesi.

Cosa comprende Amazon Prime

L’abbonamento permette di accedere a diversi servizi, tra cui:

  • Prime Video con film e serie TV;
  • partite della UEFA Champions League trasmesse su Prime Video;
  • consegne rapide e illimitate sugli acquisti Amazon;
  • Prime Gaming con giochi per PC e contenuti esclusivi.

Al termine dei 12 mesi promozionali, l’iscrizione si rinnova automaticamente al costo di 4,99 euro al mese, salvo disdetta.

Modem Wi-Fi 7 e Giga illimitati per le SIM WINDTRE

L’offerta WindTre Super Fibra include il modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, già compreso nel costo mensile complessivo.

Il dispositivo è progettato per migliorare copertura, stabilità e velocità della rete domestica, consentendo la connessione simultanea di fino a 256 dispositivi. La gestione può avvenire anche da remoto tramite l’app WINDTRE.

Sul fronte mobile, i clienti possono attivare gratuitamente Giga illimitati su tre SIM compatibili intestate allo stesso titolare della linea fissa. Il beneficio viene attivato immediatamente, anche durante l’attesa dell’installazione della fibra.

Wi-Fi Calling e vantaggi per la copertura indoor

Tra i servizi inclusi figura anche il Wi-Fi Calling, funzione che permette di effettuare e ricevere chiamate utilizzando la rete Wi-Fi domestica anziché il segnale mobile.

La tecnologia risulta particolarmente utile in abitazioni, seminterrati o uffici dove la copertura cellulare è limitata. Le chiamate seguono le condizioni tariffarie previste dal piano mobile associato e non comportano costi aggiuntivi.

Quanto costa WindTre Super Fibra

L’offerta prevede un costo di 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente il canone sale a 29,99 euro mensili.

Voce di spesaImporto
Canone promozionale primo anno24,99 €/mese
Canone dal 13° mese29,99 €/mese
Attivazione1,99 €/mese per 24 mesi
Amazon Prime dopo il primo anno4,99 €/mese
Modem Wi-Fi 7Incluso nel prezzo
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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