Holafly amplia la propria offerta con il nuovo Plans, una formula in abbonamento pensata per chi si sposta spesso e cerca una eSIM dati illimitati utilizzabile in oltre 160 destinazioni. Il prodotto di punta di Holafly è l’Unlimited Plan, disponibile da 59,95 Euro al mese e proposto anche in versione annuale con un risparmio dichiarato fino al 15%. Holafly ha presentato anche l’offerta Light Plan, con caratteristiche lievemente differenti.

Holafly Plans: il nuovo abbonamento con eSIM dati illimitati

Holafly ha introdotto Plans come nuova soluzione per la connettività mobile internazionale. L’obiettivo è offrire una sola eSIM globale da utilizzare in diversi Paesi, evitando SIM fisiche, acquisti ripetuti e costi di roaming.

L’offerta si rivolge soprattutto a professionisti, nomadi digitali e viaggiatori abituali che necessitano di una connessione stabile durante spostamenti frequenti.

Il servizio copre più di 160 destinazioni e consente di mantenere la connessione attraverso una rete che seleziona automaticamente il segnale disponibile più performante.

Unlimited Plan: cosa comprende l’offerta Holafly per eSIM con dati illimitati

Il nuovo Unlimited Plan rappresenta il livello premium di Holafly Plans. La formula integra:

dati illimitati;

copertura globale in oltre 160 destinazioni;

hotspot e condivisione dati;

fatturazione mensile senza vincoli;

cancellazione in qualsiasi momento;

assistenza clienti 24/7;

Always On con internet backup;

numero telefonico incluso su alcuni mercati.

Holafly evidenzia anche la possibilità di utilizzare una sola eSIM internazionale, eliminando la necessità di cambiare profilo dati durante il viaggio. Qui di seguito i costi a confronto dell’offerta Holafly Plans.

Piano Prezzo Dati Hotspot Copertura Numero Always On Unlimited Plan 59,95 €/mese Illimitati Incluso +160 destinazioni Incluso 1 GB backup Light Plan 45,95 €/mese 25 GB Incluso +160 destinazioni No 1 GB backup

Holafly propone anche il piano annuale dell’Unlimited Plan, a 50,99 Euro al mese che permette un risparmio fino al 15% rispetto alla sottoscrizione mensile, mentre il Light Plan annuale costa 39,16 Euro al mese.

Come funziona la eSIM dati illimitati di Holafly

L’attivazione avviene completamente online e richiede pochi minuti. La procedura prevede quattro passaggi:

scelta del piano e della destinazione; ricezione del QR code via email; installazione della eSIM sul dispositivo compatibile; attivazione del roaming dati all’arrivo.

Il servizio supporta connessioni 4G, LTE e 5G, in base alla copertura locale. Holafly consiglia di configurare la eSIM prima della partenza, così da essere immediatamente online una volta raggiunta la destinazione.

I vantaggi di Holafly Plans per chi viaggia

Oltre alla connessione internazionale, il nuovo Plans include il servizio Always On, che garantisce 1 GB mensile di internet backup valido in oltre 70 Paesi.

Restano disponibili WhatsApp e le principali applicazioni di messaggistica mantenendo il proprio numero. L’assistenza è attiva 24 ore su 24 via chat, mentre le politiche di rimborso prevedono copertura in caso di recesso, incompatibilità del dispositivo o problemi di connessione attribuibili al servizio.

Holafly sottolinea infine il vantaggio ambientale delle eSIM, che eliminano plastica, spedizioni e packaging legati alle SIM tradizionali.