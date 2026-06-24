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Holafly Plans con eSIM dati illimitati: il nuovo abbonamento globale con sconto fino al 22%

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Holafly ha presentato il nuovo piano dati Plans con eSIM dati illimitati per oltre 160 destinazioni. L’Unlimited Plan include connessione globale, hotspot e internet backup, con prezzo a partire da 59,95 euro al mese e sconto fino al 15% scegliendo l’abbonamento annuale

Pubblicato il 24 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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eSIM con dati illimitati Holafly in 3 punti chiave

  • Holafly lancia Plans, un abbonamento con eSIM e dati illimitati utilizzabile in oltre 160 destinazioni per viaggiatori, nomadi digitali e professionisti.
  • L’Unlimited Plan da 59,95 euro/mese (opzione annuale con risparmio fino al 22%) include hotspot, fatturazione mensile, cancellazione immediata, Always On e assistenza 24/7.
  • Attivazione online con QR code in pochi minuti, supporto 4G/5G, configurare prima della partenza; vantaggio ambientale eliminando plastica e spedizioni.
Riassunto generato con AI

Holafly amplia la propria offerta con il nuovo Plans, una formula in abbonamento pensata per chi si sposta spesso e cerca una eSIM dati illimitati utilizzabile in oltre 160 destinazioni. Il prodotto di punta di Holafly è l’Unlimited Plan, disponibile da 59,95 Euro al mese e proposto anche in versione annuale con un risparmio dichiarato fino al 15%. Holafly ha presentato anche l’offerta Light Plan, con caratteristiche lievemente differenti.

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Holafly Plans: il nuovo abbonamento con eSIM dati illimitati

Holafly ha introdotto Plans come nuova soluzione per la connettività mobile internazionale. L’obiettivo è offrire una sola eSIM globale da utilizzare in diversi Paesi, evitando SIM fisiche, acquisti ripetuti e costi di roaming.

L’offerta si rivolge soprattutto a professionisti, nomadi digitali e viaggiatori abituali che necessitano di una connessione stabile durante spostamenti frequenti.

Il servizio copre più di 160 destinazioni e consente di mantenere la connessione attraverso una rete che seleziona automaticamente il segnale disponibile più performante.

Unlimited Plan: cosa comprende l’offerta Holafly per eSIM con dati illimitati

Il nuovo Unlimited Plan rappresenta il livello premium di Holafly Plans. La formula integra:

  • dati illimitati;
  • copertura globale in oltre 160 destinazioni;
  • hotspot e condivisione dati;
  • fatturazione mensile senza vincoli;
  • cancellazione in qualsiasi momento;
  • assistenza clienti 24/7;
  • Always On con internet backup;
  • numero telefonico incluso su alcuni mercati.

Holafly evidenzia anche la possibilità di utilizzare una sola eSIM internazionale, eliminando la necessità di cambiare profilo dati durante il viaggio. Qui di seguito i costi a confronto dell’offerta Holafly Plans.

PianoPrezzoDatiHotspotCoperturaNumeroAlways On
Unlimited Plan59,95 €/meseIllimitatiIncluso+160 destinazioniIncluso1 GB backup
Light Plan45,95 €/mese25 GBIncluso+160 destinazioniNo1 GB backup

Holafly propone anche il piano annuale dell’Unlimited Plan, a 50,99 Euro al mese che permette un risparmio fino al 15% rispetto alla sottoscrizione mensile, mentre il Light Plan annuale costa 39,16 Euro al mese.

Come funziona la eSIM dati illimitati di Holafly

L’attivazione avviene completamente online e richiede pochi minuti. La procedura prevede quattro passaggi:

  1. scelta del piano e della destinazione;
  2. ricezione del QR code via email;
  3. installazione della eSIM sul dispositivo compatibile;
  4. attivazione del roaming dati all’arrivo.

Il servizio supporta connessioni 4G, LTE e 5G, in base alla copertura locale. Holafly consiglia di configurare la eSIM prima della partenza, così da essere immediatamente online una volta raggiunta la destinazione.

I vantaggi di Holafly Plans per chi viaggia

Oltre alla connessione internazionale, il nuovo Plans include il servizio Always On, che garantisce 1 GB mensile di internet backup valido in oltre 70 Paesi.

Restano disponibili WhatsApp e le principali applicazioni di messaggistica mantenendo il proprio numero. L’assistenza è attiva 24 ore su 24 via chat, mentre le politiche di rimborso prevedono copertura in caso di recesso, incompatibilità del dispositivo o problemi di connessione attribuibili al servizio.

Holafly sottolinea infine il vantaggio ambientale delle eSIM, che eliminano plastica, spedizioni e packaging legati alle SIM tradizionali.

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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