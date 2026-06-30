La Thailandia continua a essere una delle destinazioni più richieste dai viaggiatori europei grazie al patrimonio culturale, alle località balneari e alla crescente offerta di servizi dedicati al turismo internazionale. Trovare le migliori eSIM per la Thailandia è fondamentale, visto che la connettività è un elemento essenziale per organizzare gli spostamenti, effettuare pagamenti digitali, utilizzare mappe online e restare in contatto con amici, familiari o colleghi.

Questa tecnologia consente infatti di attivare un piano dati direttamente sul proprio smartphone senza dover sostituire la SIM principale, evitando così molte delle difficoltà tradizionalmente associate all’acquisto di una scheda telefonica locale o all’utilizzo del roaming internazionale. Per chi pianifica una vacanza o una trasferta di lavoro, la eSIM rappresenta una soluzione flessibile, immediata e sempre più conveniente.

Perché scegliere una SIM virtuale per il viaggio in Thailandia

La scelta delle eSIM per controllare i costi del roaming internazionale è cresciuta rapidamente negli ultimi anni grazie alla diffusione degli smartphone compatibili e alla disponibilità di operatori internazionali che offrono pacchetti dati dedicati ai viaggiatori. Nel caso della Thailandia, questa soluzione permette di arrivare nel Paese con una connessione già pronta all’uso, eliminando gran parte delle operazioni che normalmente devono essere effettuate una volta atterrati.

Sebbene molti operatori italiani offrano pacchetti dedicati ai Paesi extraeuropei, la Thailandia non rientra nelle condizioni previste dal roaming europeo e i costi possono aumentare rapidamente in assenza di un piano specifico. L’utilizzo di una eSIM con un pacchetto dati dedicato consente invece di conoscere in anticipo la spesa prevista, evitando addebiti inattesi in bolletta.

Oltre alla comodità, la SIM virtuale consente di mantenere attivo il proprio numero principale, ricevendo eventuali chiamate o SMS, mentre la connessione dati viene gestita attraverso il piano acquistato per il viaggio. Si tratta di un vantaggio particolarmente apprezzato sia dai turisti sia da chi si reca in Thailandia per motivi professionali.

Saily, la soluzione moderna e sicura per la tua connessione in Thailandia

Saily 4.8 🌍 Paesi disponibili: 150+ 🧳 Tariffe estero: ✔️ 💾 GB: da 1 a 20 GB; illimitati ⏱️ Piani: 7 e 30 giorni 📲 Attivazione: online 💰 Costo: da 2.99 US$ 🆘 Servizio clienti: 24/7 Vedi l’offerta

L’offerta di Saily è pensata esclusivamente per la navigazione internet e si rivolge sia ai turisti sia ai viaggiatori business che necessitano di una connessione stabile per utilizzare applicazioni di messaggistica, mappe, piattaforme di videoconferenza e servizi digitali. Le chiamate vocali e gli SMS tradizionali non sono inclusi, ma possono essere effettuati tramite applicazioni VoIP come WhatsApp, Signal e Viber.

Uno degli elementi distintivi della proposta Saily è la possibilità di scegliere tra numerosi tagli di traffico dati, adattando la spesa alla durata del soggiorno e alle proprie esigenze di consumo.

Piani dati flessibili di Saily e attivazione immediata tramite applicazione dedicata

L’offerta Saily per la Thailandia comprende piani dati da 1 GB fino a soluzioni con traffico illimitato, consentendo di scegliere il profilo più adatto sia per soggiorni brevi sia per permanenze di diverse settimane. I pacchetti con quantità prestabilita di dati hanno una validità di 7 oppure 30 giorni, mentre i piani illimitati sono disponibili con durate comprese tra 5 e 30 giorni.

Piano Durata Prezzo 1 GB 7 giorni 2,49 € 3 GB 30 giorni 5,49 € 5 GB 30 giorni 6,99 € 10 GB 30 giorni 9,99 € 20 GB 30 giorni 17,99 €

Per chi utilizza intensamente la connessione sono disponibili anche piani dati illimitati.

Piano illimitato Durata Prezzo Illimitato 5 giorni 16,99 € Illimitato 7 giorni 25,99 € Illimitato 10 giorni 30,99 € Illimitato 15 giorni 43,49 € Illimitato 20 giorni 53,49 € Illimitato 25 giorni 58,49 € Illimitato 30 giorni 63,99 €

Nei piani illimitati Saily prevede fino a 5 GB al giorno alla massima velocità disponibile; una volta raggiunta tale soglia giornaliera la navigazione continua senza interruzioni, ma con velocità fino a 1 Mbps fino al successivo rinnovo della quota giornaliera.

L’attivazione rappresenta uno dei punti di forza del servizio. Dopo l’acquisto, effettuabile tramite il sito web oppure direttamente dall’applicazione Saily, l’utente riceve immediatamente il QR Code per configurare la eSIM sul proprio smartphone compatibile. Una volta completata l’installazione e abilitato il roaming dati, il piano si attiva automaticamente al primo collegamento con una rete mobile in Thailandia, senza richiedere ulteriori operazioni.

Chi acquista il piano con anticipo rispetto alla partenza può inoltre decidere di posticiparne l’utilizzo. Tutti i piani dispongono infatti di una finestra di attivazione di 30 giorni: se non vengono attivati manualmente prima della scadenza, l’attivazione avviene automaticamente al termine di tale periodo.

Affidabilità della rete e gestione semplificata del traffico dati residuo

Saily dichiara di utilizzare le migliori reti mobili disponibili in Thailandia, offrendo compatibilità con connessioni 3G, 4G, LTE e 5G in funzione della copertura garantita dagli operatori locali e del dispositivo utilizzato. La copertura comprende le principali destinazioni turistiche e urbane del Paese, tra cui Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Pattaya.

La gestione del piano avviene interamente tramite l’applicazione dedicata, dalla quale è possibile monitorare in tempo reale il traffico dati residuo, verificare i giorni rimanenti prima della scadenza e acquistare eventuali ricariche. Quando il pacchetto sta per esaurirsi, l’app invia una notifica dopo il consumo dell’80% dei dati disponibili, consentendo di pianificare tempestivamente un nuovo acquisto. Il nuovo piano viene attivato automaticamente al termine di quello precedente, evitando interruzioni della connessione. È inoltre disponibile l’opzione di ricarica automatica.

Tra gli elementi che differenziano Saily rispetto a molte altre eSIM per viaggiatori figurano anche alcune funzionalità dedicate alla sicurezza digitale. Il servizio integra infatti strumenti per la protezione della navigazione, tra cui il blocco dei siti potenzialmente pericolosi, la riduzione di annunci e tracker e la possibilità di utilizzare una posizione virtuale per incrementare la tutela della privacy durante la connessione a reti mobili estere.

L’offerta è completata da un servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 tramite chat, dall’utilizzo della stessa eSIM per oltre 200 destinazioni internazionali e dalla possibilità di acquistare, oltre ai piani dedicati alla Thailandia, anche pacchetti regionali validi in Asia e Oceania oppure soluzioni globali per itinerari che comprendono più Paesi.

Airalo e la eSIM Sawasdee la scelta preferita dai viaggiatori digitali

Airalo 4.5 🌍 Paesi disponibili: 200+ 🧳 Tariffe estero: ✔️ 💾 GB: da 1 a 20 GB ⏱️ Piani: 7 / 15 / 30 giorni 📲 Attivazione: online 💰 Costo: da 4.50 US$ 🆘 Servizio clienti: via modulo di contatto sul sito Vedi l’offerta

Airalo rappresenta una delle piattaforme più conosciute a livello internazionale per l’acquisto di piani dati digitali dedicati ai viaggi e ha un’offerta tra le migliori per le eSIM per la Thailandia. Per questo mercato, infatti, propone la eSIM locale Sawasdee, affiancata da altre soluzioni che utilizzano le reti degli operatori nazionali e da pacchetti regionali e globali pensati per chi visita più Paesi durante lo stesso itinerario.

L’offerta è rivolta ai consumatori privati che desiderano disporre di una connessione immediata fin dall’arrivo nel Paese, evitando i costi del roaming internazionale e l’acquisto di una SIM fisica. Attraverso l’app Airalo è possibile acquistare, installare, gestire e ricaricare il proprio piano direttamente dallo smartphone, con assistenza disponibile 24 ore su 24 in diverse lingue.

Uno degli elementi distintivi del servizio è la disponibilità di numerosi pacchetti, sia con traffico dati predefinito sia con dati illimitati, che consentono di adattare la spesa alle esigenze di viaggio.

Pacchetti dati su misura con copertura sulle migliori reti mobili locali

La eSIM Sawasdee utilizza principalmente la rete True, con possibilità di collegarsi anche a un secondo operatore locale supportato, offrendo così una copertura estesa nelle principali destinazioni turistiche e urbane della Thailandia. Per chi preferisce una soluzione comprensiva anche di chiamate e SMS è disponibile inoltre una eSIM basata sulla rete Dtac.

L’offerta dati standard comprende numerosi tagli di traffico, con validità comprese tra 3 e 30 giorni.

Piano dati Durata Prezzo 1 GB 3 giorni 4,00 € 3 GB 3 giorni 5,00 € 3 GB 7 giorni 5,50 € 5 GB 7 giorni 6,50 € 10 GB 7 giorni 9,00 € 5 GB 15 giorni 7,00 € 10 GB 15 giorni 9,50 € 20 GB 15 giorni 16,00 € 5 GB 30 giorni 7,50 € 10 GB 30 giorni 10,00 € 20 GB 30 giorni 16,50 € 50 GB 30 giorni 25,00 €

Per chi necessita di un utilizzo intensivo della rete sono disponibili anche pacchetti con traffico dati illimitato.

Piano illimitato Durata Prezzo Illimitato 3 giorni 8,50 € Illimitato 5 giorni 13,50 € Illimitato 7 giorni 19,50 € Illimitato 10 giorni 28,00 € Illimitato 15 giorni 35,00 € Illimitato 30 giorni 44,00 €

Airalo propone inoltre una soluzione dedicata agli utenti che desiderano utilizzare anche il traffico voce tradizionale. La eSIM basata sulla rete Dtac include infatti un pacchetto da 50 GB valido 10 giorni, comprensivo di 100 minuti di chiamate, al prezzo di 9 euro.

Piano Dtac Durata Contenuto Prezzo Dati + chiamate 10 giorni 50 GB + 100 minuti 9,00 €

Oltre alle eSIM locali, Airalo mette a disposizione anche piani regionali validi in Asia e pacchetti globali che comprendono oltre 200 destinazioni, una soluzione particolarmente interessante per chi programma viaggi con più tappe senza dover acquistare una nuova eSIM a ogni cambio di Paese.

Come installare e configurare la eSIM Airalo prima della partenza

Uno dei principali vantaggi dell’offerta Airalo è la semplicità della procedura di installazione. La eSIM può essere acquistata e configurata anche diversi giorni prima della partenza, purché il dispositivo disponga di una connessione internet durante la fase di installazione. In questo modo il viaggiatore arriva in Thailandia con il servizio già pronto all’utilizzo.

Per la eSIM Sawasdee il periodo di validità del pacchetto decorre dal momento in cui il dispositivo si collega per la prima volta a una rete mobile supportata in Thailandia. Diversamente, il piano Dtac inizia a decorrere al momento dell’installazione della eSIM, un elemento da considerare nella pianificazione del viaggio.

Una volta arrivati a destinazione è sufficiente attivare la eSIM nelle impostazioni dello smartphone e selezionarla come linea dedicata alla connessione dati. Nel caso dei pacchetti che includono chiamate e SMS, la stessa eSIM può essere impostata anche per i servizi voce.

L’app Airalo consente inoltre di monitorare il traffico residuo, acquistare ricariche quando disponibili e attivare il rinnovo automatico del pacchetto. Quest’ultima funzione permette di rinnovare il piano quando il traffico disponibile scende al 10%, riducendo il rischio di restare senza connessione durante il soggiorno.

L’intera gestione del servizio avviene tramite applicazione mobile, disponibile per dispositivi iOS e Android, con un’interfaccia tradotta in 53 lingue e supporto clienti operativo 24 ore su 24 attraverso diversi canali di assistenza, incluso WhatsApp. Questo rende Airalo una soluzione particolarmente adatta ai viaggiatori che cercano una gestione completamente digitale della propria connettività internazionale.

Holafly, giga illimitati per scoprire la Thailandia senza limiti di dati

Holafly 4.5 🌍 Paesi disponibili: 190+ 🧳 Tariffe estero: ✔️ 💾 GB: illimitati ⏱️ Piani: settimanali / mensili 📲 Attivazione: online 💰 Costo: da 6 € 🆘 Servizio clienti: assistenza telefonica e chat 24/7, FAQ Vedi l’offerta

Per i viaggiatori che fanno un uso intensivo della connessione internet e cercano una eSIM per la Thailandia, Holafly si distingue per un modello commerciale basato esclusivamente su piani con traffico dati illimitato. L’obiettivo è offrire una soluzione semplice da scegliere, senza dover stimare in anticipo il consumo di gigabyte durante il soggiorno.

L’offerta è rivolta ai consumatori privati che desiderano utilizzare senza limitazioni applicazioni di navigazione, social network, piattaforme di streaming, servizi di videoconferenza e strumenti di lavoro online durante la permanenza in Thailandia. La connessione viene fornita attraverso le reti True e DTAC, con copertura fino al 5G dove disponibile.

Holafly consente inoltre di personalizzare la durata del piano in base ai giorni effettivi del viaggio, evitando l’acquisto di pacchetti standardizzati che potrebbero risultare sovradimensionati oppure insufficienti.

Streaming e social network senza pensieri con la connessione illimitata

Il principale elemento distintivo della proposta Holafly è la disponibilità di traffico dati illimitato su tutti i piani dedicati alla Thailandia. La soluzione è pensata per chi utilizza frequentemente servizi che richiedono una connessione continua e stabile, come videochiamate, caricamento di contenuti sui social network, streaming musicale e video, navigazione GPS e applicazioni di prenotazione dei trasporti o degli alloggi.

La connessione sfrutta reti 4G LTE e 5G, garantendo prestazioni elevate nelle principali aree urbane e turistiche del Paese. In località particolarmente isolate, come alcune zone montane o aree naturali, la qualità del segnale può invece dipendere dalla copertura degli operatori locali.

Tra le funzionalità comprese nell’offerta figura anche Always On, un servizio che mette a disposizione 1 GB mensile di traffico dati di emergenza utilizzabile in oltre 150 Paesi, pensato per garantire una connessione anche in caso di imprevisti o problemi temporanei con il piano principale.

Holafly consente inoltre di condividere parte della connessione tramite hotspot personale. Ogni giorno è possibile trasferire fino a 1 GB di traffico dati verso altri dispositivi o condividerlo con compagni di viaggio, una funzione utile per tablet, computer portatili o smartphone secondari. Il quantitativo complessivo condivisibile dipende dalla durata del piano acquistato.

I prezzi variano esclusivamente in funzione della durata del soggiorno.

Durata del piano Prezzo 3 giorni 11,37 € 5 giorni 18,50 € 7 giorni 25,50 € 10 giorni 33,90 € 15 giorni 46,90 € 30 giorni 68,90 €

La soluzione include esclusivamente traffico dati. Le chiamate vocali e gli SMS tradizionali non sono previsti, ma possono essere effettuati utilizzando applicazioni VoIP come WhatsApp o Skype sfruttando la connessione internet disponibile.

Supporto clienti H24 in lingua italiana e attivazione rapida via QR Code

Holafly punta su una procedura di configurazione particolarmente intuitiva. Dopo l’acquisto, il cliente riceve immediatamente una e-mail contenente il QR Code e le istruzioni dettagliate per installare la eSIM oppure, in alternativa, i codici necessari per la configurazione manuale. L’installazione può essere effettuata prima della partenza, mentre il piano dati si attiva soltanto quando il dispositivo si collega per la prima volta a una rete supportata in Thailandia con il roaming dati abilitato.

La piattaforma mette a disposizione guide passo dopo passo sia tramite e-mail sia attraverso la propria applicazione, consentendo anche agli utenti meno esperti di completare rapidamente la configurazione. La compatibilità è garantita con tutti gli smartphone che supportano la tecnologia eSIM.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal servizio di assistenza clienti, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite chat online ed e-mail, anche in lingua italiana. Il supporto accompagna l’utente durante tutte le fasi del servizio, dalla configurazione iniziale fino all’eventuale risoluzione di problemi tecnici durante il viaggio.

Holafly offre inoltre una politica di rimborso piuttosto articolata. È previsto il rimborso totale in caso di rinuncia al viaggio, acquisto di una eSIM incompatibile con il dispositivo oppure malfunzionamenti riconducibili al servizio. In presenza di problemi di connessione dovuti all’infrastruttura di rete locale possono invece essere riconosciuti rimborsi parziali o completi, secondo le condizioni previste dalla società. Le richieste possono essere presentate fino a sei mesi dall’acquisto nei casi previsti dalle politiche ufficiali.

L’utente può inoltre estendere la validità del proprio piano o acquistare ulteriori giorni di utilizzo attraverso l’area clienti Holafly, mantenendo la stessa eSIM installata sul dispositivo. Nel caso di cambio smartphone durante il viaggio è consentito il trasferimento della eSIM verso un secondo dispositivo, purché venga rispettata la procedura prevista dal servizio.

Gigsky connettività di alto livello per viaggiatori e nomadi digitali

GigSky è u n operatore che con le sue eSIM, disponibili anche per la Thailandia, propone una gamma particolarmente ampia di piani dati pensati sia per chi trascorre pochi giorni nel Paese sia per chi viaggia frequentemente in Asia o lavora in mobilità. L’offerta comprende pacchetti nazionali, regionali e globali, con formule a consumo oppure con traffico dati illimitato, oltre a soluzioni dedicate ai viaggi in crociera.

GigSky punta su una gestione completamente digitale del servizio. L’acquisto avviene tramite applicazione mobile oppure dal sito web e la configurazione richiede soltanto l’installazione della eSIM tramite QR Code o direttamente attraverso l’app dedicata. Una volta raggiunta la Thailandia, il piano si attiva automaticamente al primo collegamento con una rete mobile compatibile.

Tra gli elementi distintivi dell’offerta figura anche un piano gratuito da 100 MB, disponibile per i nuovi utenti come soluzione di prova, senza necessità di inserire una carta di credito.

Piani dati regionali per l’Asia e monitoraggio dei consumi in tempo reale

L’offerta GigSky dedicata alla Thailandia comprende sia pacchetti con quantità di dati predefinita sia soluzioni con traffico illimitato, permettendo di adattare il servizio alle diverse esigenze di viaggio.

Per i soggiorni tradizionali sono disponibili i seguenti piani dati nazionali.

Piano dati Durata Prezzo scontato 100 MB 7 giorni Gratuito 1 GB 7 giorni 4,49 $ 3 GB 15 giorni 11,69 $ 5 GB 30 giorni 19,79 $ 10 GB 30 giorni 38,69 $ 50 GB 90 giorni 105,29 $ 100 GB 180 giorni 157,94 $

Per chi utilizza internet in maniera continuativa sono disponibili anche piani con dati illimitati.

Piano illimitato Durata Prezzo scontato Illimitato 1 giorno 6,29 $ Illimitato 3 giorni 17,99 $ Illimitato 5 giorni 26,09 $ Illimitato 7 giorni 34,19 $ Illimitato 14 giorni 53,99 $ Illimitato 21 giorni 67,49 $ Illimitato 30 giorni 80,99 $

Nei piani illimitati la navigazione avviene alla massima velocità disponibile fino a 2,5 GB di traffico al giorno. Una volta superata questa soglia giornaliera la velocità viene temporaneamente ridotta, mentre il traffico continua comunque a essere disponibile senza ulteriori costi. Le prestazioni complete vengono ripristinate automaticamente ogni 24 ore.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la disponibilità di piani regionali Asia Pacifico, destinati ai viaggiatori che visitano più Paesi durante lo stesso itinerario.

Piano Asia Pacifico Durata Prezzo scontato 100 MB 7 giorni Gratuito 1 GB 7 giorni 7,19 $ 3 GB 15 giorni 17,99 $ 5 GB 30 giorni 26,99 $ 10 GB 30 giorni 50,39 $

Sono disponibili anche versioni regionali con traffico illimitato, valide in numerosi Paesi dell’area Asia-Pacifico, una soluzione utile per itinerari che comprendono destinazioni come Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Singapore o Malesia.

Un ulteriore elemento che caratterizza l’offerta GigSky è la disponibilità dei piani Cruise + Land, pensati per chi abbina una crociera alla permanenza in Thailandia o in altri Paesi dell’Asia-Pacifico. A differenza delle tradizionali eSIM dedicate esclusivamente alla rete terrestre, queste soluzioni consentono di mantenere la connessione sia durante la navigazione sia una volta sbarcati, evitando di acquistare servizi separati.

L’offerta comprende sia pacchetti dati tradizionali sia formule “Messaging + Essentials”, dedicate principalmente alle applicazioni di messaggistica e ai servizi essenziali. I piani sono disponibili con validità da uno a quattordici giorni e risultano compatibili con numerose compagnie di crociera internazionali, tra cui MSC Crociere, Costa Crociere, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Disney Cruise Line, Princess Cruises, Carnival Cruise Line e AIDA Cruises.

Piano Cruise + Land Durata Prezzo scontato 100 MB 7 giorni Gratuito 512 MB 1 giorno 14,49 $ 1 GB 7 giorni 22,94 $ 3 GB 15 giorni 44,99 $ 5 GB 30 giorni 71,99 $ 10 GB 30 giorni 134,99 $

Per chi necessita principalmente di utilizzare applicazioni di messaggistica durante la navigazione sono inoltre disponibili i pacchetti “Messaging + Essentials”, che consentono l’accesso ai principali servizi essenziali a costi inferiori rispetto ai piani dati completi.

La gestione del piano avviene interamente tramite l’app GigSky, dalla quale è possibile monitorare il traffico residuo, acquistare nuovi pacchetti, aggiungere ulteriori gigabyte e ricaricare la stessa eSIM senza dover procedere a una nuova installazione.

Qualità del segnale garantita nelle zone urbane e nelle località turistiche

GigSky dichiara di collegare automaticamente gli utenti alla rete mobile più veloce disponibile nell’area in cui si trovano, garantendo così una connessione stabile nelle principali città e località turistiche della Thailandia. La velocità raggiunge generalmente il 5G, mentre nelle aree meno servite la connessione può passare automaticamente al 4G o al 3G in funzione della copertura disponibile.

La copertura comprende tutte le aree raggiunte dalle reti cellulari thailandesi e risulta particolarmente indicata per chi utilizza applicazioni di navigazione, piattaforme di prenotazione, servizi di ride sharing, strumenti di lavoro da remoto e applicazioni di messaggistica durante gli spostamenti. L’utilizzo dell’hotspot personale è incluso senza limitazioni, consentendo di condividere facilmente la connessione con altri dispositivi come notebook o tablet.

L’attivazione è progettata per essere semplice e immediata. Dopo aver acquistato il piano, è sufficiente installare la eSIM tramite l’applicazione GigSky oppure scansionando il QR Code ricevuto via e-mail. Il servizio entra automaticamente in funzione non appena il dispositivo si collega a una rete supportata in Thailandia.

L’offerta è compatibile con la maggior parte degli smartphone e dei tablet di ultima generazione dotati di tecnologia eSIM, inclusi numerosi modelli Apple, Samsung e Google Pixel. Le chiamate vocali e gli SMS tradizionali non sono previsti, ma possono essere effettuati attraverso applicazioni VoIP sfruttando la connessione dati disponibile.