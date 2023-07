Europa-Africa, via alla nuova Agenda per l’innovazione

L’Europa rinsalda la partnership sull’innovazione con i Paesi africani, portando avanti un suo modello di cooperazione reciproca e sostenibile anche sulla transizione digitale e green. Nasce così l’adozione della nuova Agenda congiunta per l’innovazione Au-Eu (African Union-European Union). SCARICA QUI IL DOCUMENTO

Lo scopo – si legge nella nota della Commissione europea – è “trasformare e aumentare le capacità e i risultati innovativi dei ricercatori e degli innovatori europei e africani in risultati tangibili, come prodotti, servizi, imprese e posti di lavoro“.

L’Agenda, che ha il sostegno del Global Gateway (un progetto dell’Unione europea con l’obiettivo di sviluppare nuove infrastrutture nei paesi in via di sviluppo in risposta alla Nuova via della seta cinese), sarà il pilastro della cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione tra Africa ed Europa per il prossimo decennio.

Innovazione Au-Eu: focus su quattro obiettivi

L’Au-Eu Innovation Agenda comprende 4 obiettivi, con azioni a breve, medio e lungo termine, raggruppati in base alle aree prioritarie della cooperazione tra Africa e Europa in ricerca e innovazione, ovvero sanità pubblica, transizione verde, innovazione e tecnologia e capacità per la scienza, e questioni trasversali.

“L’Agenda per l’innovazione rappresenterà la spina dorsale della nostra cooperazione a sostegno delle azioni di ricerca e innovazione con l’Africa”, ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo per un’Europa adatta all’era digitale. Il programma congiunto “Mira a creare un impatto positivo tangibile sul campo, come gli strumenti per l’uso agricolo, i servizi climatici e la trasformazione dei sistemi alimentari – accanto a farmaci, biotecnologie e diagnostica all’avanguardia”.

Un modello di cooperazione sostenibile

Il Prof. Mohamed Belhocine, Commissario per l’istruzione, la scienza, la tecnologia e l’innovazione, della Commissione dell’Unione africana, ha dichiarato: “Gli sforzi di ricerca e innovazione devono essere tradotti in prodotti, servizi, imprese e posti di lavoro reali, sviluppando così un modello di cooperazione Au-Ue sostenibile a lungo termine”.

L’agenda comune per l’innovazione Au-Ue è accompagnata da una tabella di marcia, che fornisce una panoramica della governance e del coordinamento dell’agenda e tiene traccia delle varie iniziative di attuazione, che includono programmi della Commissione europea come Horizon Europe e il Global Gateway Africa-Europe Investment Package, la Commissione dell’Ua, gli Stati membri dell’Ue e dell’Ue e altre organizzazioni. L’elenco sarà costantemente aggiornato su base trimestrale per includere ulteriori iniziative nei prossimi anni.

In stretta connessione con l’Agenda, l’Europa ha lanciato l’interfaccia di innovazione Au-Eu, parte della Innovation talent platform. Contiene informazioni su iniziative e opportunità per innovatori, imprenditori, ricercatori e investitori, generate durante l’attuazione dell’agenda per l’innovazione Au-Ue. Tra le altre risorse, questa interfaccia darà accesso a un nuovo “Au-Eu Deep tech transformation training scheme“, rivolto a innovatori e imprenditori, che dovrebbe iniziare prima della fine del 2023.

L’approccio europeo in Africa

Nel maggio 2021 la Commissione europea ha presentato il suo Approccio globale alla ricerca e all’innovazione, la strategia dell’Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia, con cui l’Ue mira a fornire soluzioni e a favorire risposte globali alle sfide globali, sulla base del multilateralismo, dell’apertura e della reciprocità.

Il programma di lavoro di Horizon Europe comprende azioni specifiche volte a sostenere e a rafforzare la cooperazione attraverso iniziative multilaterali. Nel quadro del programma figurano anche azioni mirate con partner chiave al di fuori dell’Ue, tra cui la prima ambiziosa e globale “Iniziativa con l’Africa”.

