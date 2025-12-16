Cambiano le tecnologie e i mercati e il Berec si aggiorna: l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications) ha adottato una nuova strategia quinquennale (2026-2030) basata su cinque pilastri: connettività, concorrenza, ecosistemi digitali aperti, responsabilizzazione degli utenti finali e sviluppo di reti digitali sostenibili, sicure e resilienti.
LA STRATEGIA
Europa digitale, nuova mappatura della banda larga e concorrenza nel programma di lavoro del Berec
Tra i pilastri della Strategia al 2030, supporto al 5G, cambio di fornitore (con una consultazione pubblica in atto), ecosistemi digitali aperti e responsabilizzazione degli utenti. Prosegue il lavoro a fianco del legislatore europeo in vista del Digital networks act
