Europa digitale, nuova mappatura della banda larga e concorrenza nel programma di lavoro del Berec

Cambiano le tecnologie e i mercati e il Berec si aggiorna: l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications) ha adottato una nuova strategia quinquennale (2026-2030) basata su cinque pilastri: connettività, concorrenza, ecosistemi digitali aperti, responsabilizzazione degli utenti finali e sviluppo di reti digitali sostenibili, sicure e resilienti.