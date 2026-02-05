Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

INFRASTRUTTURE DIGITALI

Banda ultralarga, nasce il Fondo nazionale per la connettività: sul piatto 700 milioni

Home Telco Banda Ultralarga
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Siglato l’accordo attuativo tra Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia che si inserisce nelle missioni del Pnrr. Butti: “Strumento capace di sostenere nuovi investimenti nelle reti”

Pubblicato il 5 feb 2026
Butti Mattarella Borrelli accordo DTD Invitalia

Una nuova spinta alla diffusione delle infrastrutture di banda ultralarga in Italia grazie al Pnrr, con una dotazione di oltre 700 milioni di euro: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia sottoscritto l’accordo attuativo dedicato all’Investimento 7 – Fondo nazionale per la connettività (FNC), della Missione 1, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intesa definisce il perimetro operativo dello strumento finanziario che sosterrà nuovi interventi in infrastrutture a banda ultralarga fino al 2029.

Il Fondo nazionale per la connettività, dal valore esatto di 733 milioni di euro, istituito all’esito della rimodulazione del Pnrr dello scorso novembre, è configurato come una misura “facility”, ossia uno strumento finanziario adottato dal Governo italiano per nuovi investimenti in infrastrutture digitali nel contesto dei programmi comunitari.

Nuovo investimento nella banda ultralarga in Italia

L’attuazione dello strumento, affidata ad Invitalia, si tradurrà in un investimento pubblico erogato in regime di sovvenzioni, concepito per stimolare gli investimenti privati e facilitare l’accesso ai finanziamenti nel settore delle infrastrutture di rete a banda ultra-larga. Le sovvenzioni saranno destinate direttamente agli operatori privati, con l’obiettivo di colmare il divario di fattibilità economica delle opere, richiedendo un cofinanziamento minimo del 30% del costo complessivo dei progetti.

L’accordo siglato, valido fino al 31 dicembre 2030, individua Invitalia come Implementing Partner dello strumento, affidando alla società la gestione del Fondo: dalle attività di pianificazione e affidamento a quelle di esecuzione, monitoraggio e verifica dell’intervento pubblico, incluse le funzioni amministrative e specialistiche necessarie.

Uno strumento per sostenere nuovi investimenti nelle reti

“L’accordo siglato oggi si inserisce in un percorso che ha visto il Dipartimento impegnato, da un lato, a correggere le gravi criticità ereditate dal passato che avevano reso necessaria la rimodulazione del Pnrr e, dall’altro, a costruire – in piena sintonia con la Commissione europea – uno strumento capace di sostenere nuovi investimenti nelle reti a banda ultralarga. Un’operazione che consente di reinvestire nel settore delle telecomunicazioni oltre 700 milioni di euro che, in assenza di questa rimodulazione, sarebbero andati persi”, ha commentato il Sottosegretario all’innovazione, Alessio Butti.

Invitalia, impegno a costruire un’Italia più connessa

Da parte sua, l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, ha sottolineato: “Con la sottoscrizione di questo Accordo attuativo, a seguito di quanto previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 27 novembre 2025, Invitalia – quale Implementing Partner del Fondo nazionale per la connettività – mette a disposizione la propria esperienza nella gestione di fondi pubblici e procedure complesse. Invitalia opererà per sostenere il completamento del Piano Italia 1 Giga affinché le aree meno servite possano beneficiare di infrastrutture di rete avanzate. Un impegno a costruire un’Italia più connessa, competitiva ed equa, pronta a cogliere le opportunità dell’economia digitale e a raggiungere gli ambiziosi traguardi europei del Digital Decade entro il 2030”.

Pnrr e banda ultralarga: i fondi allocati e i target

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha previsto importanti investimenti (qui il Pillar di CorCom) per garantire la diffusione di reti a banda ultralarga (fibra Ftth, Fwa e 5G).

Grazie a 6,7 miliardi di fondi Pnrr, la Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3 “Reti ultraveloci” sono stati attivati cinque nuovi piani di intervento pubblico per coprire le aree geografiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.

I Piani di intervento previsti dal Pnrr, scanditi da target e milestone ben definiti, con tempi e obiettivi chiari, sono dedicati alla popolazione, come, ad esempio, il Piano “Italia a 1 Giga” e “Italia 5G”, ma anche a specifici settori, quali le scuole, con il Piano “Scuole Connesse”, e le strutture sanitarie, con il Piano “Sanità Connessa”.

In particolare per quanto riguarda “Italia a 1 Giga“, l’obiettivo è fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload ai civici che, secondo l’esito delle attività di mappatura eseguite da Infratel Italia nel corso del 2021 non saranno raggiunti da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiore a 300 Mbit/s entro il 2026. I civici oggetto dell’intervento nel Piano “Italia a 1 Giga” sono circa 6,8 milioni in tutta Italia, suddivisi in 15 aree geografiche assegnate in seguito a un bando pubblico, per un totale aggiudicato di circa 3,4 miliardi di euro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Patrizia Licata
giornalista

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • satellite spazio space economy

  • l'annuncio

    Internet satellitare, Blue Origin lancia la sfida a Starlink (ma solo sul B2B)

    22 Gen 2026

    Condividi
  • Screenshot 2026-01-13 alle 14.35.16

  • l'analisi

    Smart city: così edge AI e digital twin ridisegnano la vita urbana

    19 Gen 2026

    Condividi
  • Innovazione Prysmian in Italia

  • r&d

    L’Italia al centro dell’innovazione globale di Prysmian

    13 Nov 2025

    Condividi
  • Logo garante privacy

  • pa digitale

    IT-Wallet, il Garante Privacy dà l’ok ma chiede garanzie su sicurezza e diritti

    10 Set 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x