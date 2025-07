Ftth, Fogli (Adtran): “Automazione e telemetria fulcro delle reti future proof”

“Le reti future proof non possono più fare a meno dell’automazione e della telemetria”: a sottolinearlo è Stefano Fogli, Senior director Technology and Solutions di Adtran, multinazionale americana con sede ad Huntsville, Alabama, specializzata in soluzioni di rete ad alto contenuto tecnologico. “Siamo in un momento cruciale per l’evoluzione delle infrastrutture di telecomunicazione – prosegue – L’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la manutenzione predittiva stanno diventando le chiavi per garantire connessioni sempre più veloci, adattive e affidabili”. In questa intervista a CorCom Fogli focalizza l’attenzione sull’evoluzione delle tecnologie di rete e su come proprio automazione e telemetria stiano riscrivendo le regole per la gestione delle reti Fiber to the home.

Come l’automazione migliora la gestione delle reti FTTH

Fogli, partiamo dallo scenario e dalle possibilità di sviluppo dell’Ftth

“Il concetto di automazione nelle reti moderne è un punto cruciale. Con l’espansione delle connessioni Ftth, infatti, le necessità di un’ottimizzazione continua e adattiva delle prestazioni sono cresciute esponenzialmente. In questo quadro l’automazione non solo è in grado di gestire in tempo reale la banda disponibile, ma aiuta anche a prevenire problemi, migliorando la customer experience.

Il ruolo della telemetria nelle reti a banda larga: analisi e vantaggi

Come si integra la telemetria nella gestione delle reti Ftth?

Sulle reti e con le reti oggi viaggia una mole incredibile di dati. Nel giro di pochi minuti una rete può generare una quantità di informazioni tale che l’essere umano non sarebbe in grado di gestirla soltanto con le proprie forze. Ed è qui che entra in gioco l’automazione: grazie a questa innovazione l’operatore è in grado di analizzare in tempo reale lo stato della rete, identificare problemi come congestionamenti o cali di prestazioni, e intervenire prima che l’utente finale se ne accorga. La manutenzione predittiva, resa possibile dalla telemetria, consente in sostanza alla rete di identificare e correggere le vulnerabilità prima che si manifestino in disservizi.

Cosa intende esattamente per telemetria?

La telemetria è molto più di un semplice monitoraggio: si tratta di un sistema che raccoglie informazioni vitali in tempo reale dai dispositivi di rete e le trasmette ai sistemi di gestione. Questi dati sono essenziali per comprendere il comportamento della rete e per intervenire tempestivamente.

Quali nuove applicazioni saranno possibili con una diffusione sempre più pervasiva dell’Ftth?

La tecnologia Ftth, con la fibra che arriva direttamente fino all’utente finale, è capace di garantire una latenza minima e la massima banda disponibile, aspetti fondamentali per abilitare applicazioni che prima erano impensabili. La tecnologia è in evoluzione, con l’implementazione di soluzioni come il 10 Gigabit Pon, e in futuro si andrà verso il al 50 Gigabit Pon. Sebbene la diffusione massiva di queste soluzioni sia prevista solo a partire dal 2030, in Italia sono già stati fatti importanti passi avanti con l’introduzione del 2.5 e 10 Gigabit Pon.

I benefici dell’FTTH per il gaming online e le videoconferenze

L’uso della fibra ad alta velocità sta aprendo una serie di nuove opportunità: dal gaming online alle videoconferenze, fino agli eventi sportivi in diretta. C’è inoltre un trend chiaro che vuole l’intelligenza artificiale distribuita sempre più in profondità nella rete: in questo caso parliamo di workload tra loro sincronizzati e distribuiti fino al cosiddetto “edge”, che poi è il “central office” della rete di accesso.

La telemetria migliora anche la pianificazione del roll-out FTTH?

Esatto, permette agli operatori di identificare quali aree necessitano maggiormente di upgrade, sia in termini di capacità che di qualità della connessione, e questo tipo di pianificazione mirata rende gli investimenti più efficienti.

Prevedere e risolvere i guasti con l’automazione e la telemetria nelle reti FTTH

Come differiscono le esigenze delle reti per i clienti consumer rispetto a quelli business?

Se per i clienti consumer la connettività Ftth è fondamentale per l’accesso a servizi di intrattenimento e lavoro remoto, le aziende, soprattutto quelle più grandi, necessitano di garanzie sempre maggiori. I Service level agreement per le imprese devono essere stringenti, e le connessioni devono garantire velocità e robustezza, in modo da supportare applicazioni critiche come le Vpn aziendali. In un contesto in cui la domanda di prestazioni elevate è sempre più diffusa, le soluzioni predittive e l’automazione sono la chiave per mantenere i servizi affidabili e ottimizzati.

L’intelligenza artificiale nelle reti FTTH: evoluzione e opportunità future

In che modo l’intelligenza artificiale sta plasmando la gestione delle reti?

Stiamo lavorando per sviluppare una piattaforma di network automation che possa pensare come un cervello umano, un sistema che non solo identifica le necessità e i problemi, ma è anche in grado di risolverli autonomamente, in linea con quella ormai conosciuta come “agentic AI”. L’intelligenza artificiale sarà il cuore di questa nuova generazione di reti, capaci di apprendere e agire senza intervento umano. Questo, sebbene ancora in fase di sviluppo, promette di essere un passo fondamentale nella gestione e ottimizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni.

Le soluzioni scalabili di Adtran per operatori di rete di diverse dimensioni

In che modo le soluzioni Adtran possono supportare gli operatori?

Adtran offre soluzioni scalabili, ideali per ogni tipo di operatore. La filosofia di Adtran è quella di proporre soluzioni che possano essere implementate gradualmente. Gli operatori possono scegliere di partire da una base semplice e poi espandere le capacità man mano che crescono le esigenze. Questo approccio consente agli operatori di adattarsi rapidamente alle nuove sfide senza dover affrontare investimenti eccessivi sin dall’inizio. La flessibilità e la scalabilità delle soluzioni sono elementi chiave per permettere a tutti gli operatori di beneficiare delle tecnologie più avanzate, indipendentemente dalla loro dimensione.

Come Mosaic di Adtran supporta la gestione della telemetria nelle reti FTTH

Come il software Mosaic supporta la gestione della telemetria nelle reti Ftth?

Mosaic è una suite software progettata per gestire e astrarre i dati di telemetria provenienti dai dispositivi di rete: consente di raccogliere i dati da diversi apparati, anche da quelli di terze parti, per poi analizzarli e renderli fruibili attraverso un’interfaccia utente intuitiva. E’ una soluzione essenziale per interpretare i dati grezzi in modo che siano comprensibili e azionabili dagli operatori: raccoglie i dati attraverso un sistema di ping sugli apparati di rete, estraendo informazioni cruciali come la banda disponibile, il livello di potenza e la qualità del Wi-Fi domestico.

La convergenza tra intelligenza artificiale e manutenzione predittiva nelle reti di telecomunicazione

Le soluzioni AI all’interno di Mosaic non solo monitorano lo stato della rete, ma sanno anche suggerire interventi o azioni correttive. Questo approccio non solo migliora la stabilità della rete, ma riduce anche i tempi di risposta del customer care, fornendo agli operatori gli strumenti per affrontare in modo tempestivo le problematiche, spesso prima che il cliente se ne accorga.

Inoltre, la compatibilità multivendor di Mosaic lo rende estremamente flessibile, consentendo l’integrazione con dispositivi di diversi fornitori e garantendo che i dati vengano raccolti in modo uniforme. Con questo sistema, gli operatori possono monitorare le prestazioni della rete in tempo reale e intervenire con maggiore precisione, senza dover affrontare complessità tecniche legate alla gestione di più sistemi separati.