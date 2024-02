Le cloud region italiane di Google saranno carbon free. Il colosso di Mountain View ha infatti siglato un accordo ventennale con Erg per la fornitura di energia pulita e rinnovabile, prodotta nell’impianto eolico di Roccapalumba in provincia di Palermo.

Dalla compensazione all’azzeramento dell’impronta carbonica

Secondo le proiezioni di Google, l’impianto – che dovrebbe essere operativo a marzo – contribuirà a far sì che le strutture italiane operino con oltre il 90% di energia carbon free nel 2025.

“Dal 2017, compensiamo il 100% del consumo annuo di elettricità derivante dalle nostre operazioni con l’acquisto di energia rinnovabile, e abbiamo l’obiettivo di operare con energia a zero emissioni di Co2 24/7 entro il 2030 nei nostri data center, regioni cloud e campus di tutto il mondo”, spiega l’azienda con un blog post a firma di Melissa Ferretti Peretti, country manager e vp di Google in Italia e Paolo Spreafico, director customer engineering per l’Italia di Google Cloud. “Le nostre cloud region di Milano e Torino non fanno eccezione: le abbiamo progettate pensando alla sostenibilità, per soddisfare le crescenti esigenze tecnologiche delle imprese italiane, fornendo servizi cloud a bassa latenza e ad alta disponibilità con elevati standard internazionali di sicurezza e protezione dei dati. Oggi siamo lieti di annunciare che, grazie al nostro primo contratto a lungo termine per l’acquisto di energia (Power Purchase Agreement – Ppa) in Italia, stiamo compiendo un passo avanti in questa direzione, rendendo ancora più green le nostre cloud region di Milano e Torino e i nostri uffici italiani”.

Cresce il cloud computing, e punta essere sempre più sostenibile

Google sottolinea che l’accordo porterà le due cloud region italiane tra quelle più green non solo in Europa, ma anche nel mondo, affiancandosi alle strutture di Finlandia, Francoforte, Montreal e Toronto, che attualmente operano con il 90%, o quasi, di energia priva di emissioni di carbonio.

“È un dato molto interessante anche considerando la rapida espansione delle attività di computing nelle nostre cloud region, dovuta al fatto che sempre più realtà imprenditoriali e aziende leader stanno scegliendo Google Cloud come principale partner strategico per la loro digital transformation sostenibile”, si legge nel blog post. “Crediamo che una trasformazione digitale locale e sostenibile sia possibile, e, grazie a questo nuovo contratto di acquisto di energia carbon-free, contribuiremo ad accelerare il percorso di crescita e di miglioramento del business innovativo in Italia, continuando a compiere progressi significativi nel nostro impegno verso un futuro sostenibile”.

La fornitura garantita da Erg

L’accordo, di tipo pay as produced, prevede la fornitura dell’energia rinnovabile e delle garanzie di origine prodotte come detto dal parco eolico di Roccapalumba, in provincia di Palermo, che si prevede terminerà la fase di costruzione nelle prossime settimane per poi procedere con il commissioning e l’entrata in esercizio commerciale entro la fine del primo trimestre. L’impianto, interamente sviluppato e costruito da Erg, una volta ultimato sarà composto da 13 turbine Vestas V136 da 3,6 MW, per una potenza installata complessiva di 47 MW e una produzione annua stimata a regime di circa 100 GWh (equivalente a 47 kt di C02 evitata).

“Grazie a questo importante accordo con un altro player globale, Erg conferma la propria leadership nel mercato dei Ppa, strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi in un contesto di prezzi volatile”, commenta Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. “Dopo i recenti accordi di fornitura dell’energia dei nostri parchi oggetto di repowering in Sicilia, il Ppa con Google ci consente di valorizzare al meglio un importante progetto greenfield”.

