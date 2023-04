Google e la portabilità dei dati: l’Antitrust proroga la deadline

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha deciso di prorogare dal 30 giugno al 31 luglio il termine dell’indagine aperta nei confronti di Google per presunti ostacoli alla portabilità dei dati degli utenti su altre piattaforme.

L’evoluzione del caso

Come si legge nel comunicato con cui lo scorso luglio si annunciava l’apertura dell’istruttoria, secondo l’Autorità, “il comportamento di Google è in grado di comprimere il diritto alla portabilità dei dati personali, disciplinato dall’articolo 20 del Gdpr, e di limitare i benefici che i consumatori potrebbero trarre dalla valorizzazione dei loro dati. La condotta contestata determina una restrizione della concorrenza perché limita la capacità degli operatori alternativi a Google di sviluppare forme innovative di utilizzo dei dati personali”.

Google ha presentato il 5 gennaio un’istanza di proroga e il 28 febbraio ha inoltrato all’Antitrust una comunicazione con la quale la società ha presentato impegni “volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria”.

La delibera del 21 marzo ha quindi disposto la pubblicazione degli impegni proposti da Google sul sito Internet dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni e sono stati fissati, al prossimo 21 aprile, il termine per l’invio, da parte di questi ultimi, di eventuali osservazioni e, al 22 maggio, quello per la presentazione, da parte di Google, di eventuali rappresentazioni delle proprie posizioni in relazione alle osservazioni dei terzi sugli impegni, nonché per l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi.

L’Autorità ha quindi considerato la necessità di procedere a ulteriori adempimenti e ha stabilito una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno, al 31 luglio 2023.

L’istruttoria sulla vendita su Amazon della sigaretta elettronica di Bat

Nel frattempo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di British American Tobacco Italia, Amazon Services Europe e Amazon Italia Customer Services in merito all’attività promozionale connessa alla vendita del dispositivo Glo Hyper X2, il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da Bat.

“Glo Hyper X2”, si legge in una nota dell’Antitrust, “viene presentato come un’alternativa alla sigaretta tradizionale perché è un prodotto da fumo, di nuova generazione, costituito da un dispositivo elettronico in cui va inserito uno stick di tabacco, che viene riscaldato ad alta temperatura, ma non bruciato. Il tabacco contiene nicotina, sostanza che ha la capacità di indurre dipendenza e che, a concentrazioni elevate, è nociva per la salute. Nei messaggi con cui si pubblicizza Glo Hyper X2 non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l’emissione di nicotina; in alcuni messaggi, anzi, si afferma esplicitamente che il consumo è ‘senza nicotina’. Analoghe carenze informative riguardano l’avvertenza che il prodotto è destinato a un pubblico adulto”.

Secondo l’Autorità, l’omissione e/o l’ingannevolezza di queste informazioni essenziali nei messaggi promozionali del prodotto potrebbero indurre i consumatori a prendere una decisione commerciale diversa da quella che altrimenti avrebbero assunto, esponendo questi ultimi, e in particolar modo i minorenni, al rischio di subire inconsapevolmente danni alla propria salute. Da qui l’avvio dell’istruttoria, che coinvolge anche la stessa Amazon, in qualità di venditore diretto del prodotto attraverso la propria piattaforma online.

