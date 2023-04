Huawei, la sfida di Meng Wanzhou passa dalla digital transformation

“Il nostro obiettivo è quello di supportare le organizzazioni nel loro passaggio al digitale”: Meng Wanzhou da inizio aprile Rotating Chairwoman e Cfo di Huawei ha svelato la nuova strategia in occasione del Global Analyst Summit, l’evento annuale che chiama a raccolta analisti finanziari, esperti, media e opinion leader da tutto il mondo – oltre un migliaio i presenti che si sono riuniti per confrontarsi sullo stato del settore Ict, i trend dei prossimi anni, le strategie di sviluppo e i piani d’azione per favorire la trasformazione digitale.

I 4 pilastri del percorso digitale

“La digitalizzazione offre innumerevoli opportunità per l’intera industria e, pertanto, Huawei continuerà a investire in settori come connettività, informatica, archiviazione e cloud. Come Huawei, lavoriamo incessantemente per fornire ai nostri clienti un’infrastruttura digitale che abbia un’architettura semplice abbinata alla massima qualità, in grado di offrire un’esperienza migliore a costi più contenuti”.

Quattro fasi le fasi in cui si struttura il piano Huawei: digitalizzazione delle operazioni, creazione di piattaforme digitali, abilitazione di piattaforme intelligenti e successiva implementazione. “I tempi sono infatti maturi per poter prosperare insieme in questo nuovo ed entusiasmante futuro digitale”.

Pianificazione strategica, governance dei dati e intelligence

Meng ha illustrato anche gli aspetti più rilevanti tratti dall’esperienza di Huawei in questi ultimi 10 anni: “Prima di tutto, l’importanza della strategia. In sostanza, la trasformazione digitale è una pura questione di pianificazione e scelte strategiche. Qualsiasi trasformazione digitale di successo deve infatti essere guidata dalla strategia e non dalla tecnologia, come si potrebbe pensare. In secondo luogo, i dati sono la base e creano valore solo quando fluiscono all’interno di un’intera organizzazione, quindi una governance metodica dei dati è cruciale. In questo modo, l’integrazione dei dati creerà un valore ancora maggiore. Infine, l’intelligenza è la meta. I dati stanno ridefinendo la produttività, in questo contesto, la digitalizzazione delle operazioni e la creazione di piattaforme digitali aiutano a riordinare, visualizzare e aggregare i dati, gettando le basi per la trasformazione digitale. I dati disponibili diventano così on-demand, più facili da comprendere e utilizzabili, portando la trasformazione digitale a un livello superiore”.

Ripensare l’approccio alle reti e all’informatica

All’evento è intervenuto anche Zhou Hong, Presidente del Huawei Institute of Strategic Research, che ha illustrato la visione di Huawei per un futuro più “intelligente”. “Ripensare gli approcci alle reti e all’informatica è fondamentale nel percorso verso un mondo intelligente. Nelle connessioni di rete, abbiamo ciò che serve per spingerci oltre i limiti dei teoremi di Shannon – così come le applicazioni della sua teoria – per arrivare ad aumentare di 100 volte le capacità di rete nel prossimo decennio. Nell’informatica, ci sposteremo verso modelli, architetture e componenti nuovi. Parallelamente, continueremo anche a esplorare l’uso dell’IA per applicazioni industriali, scientifiche e molte altre ancora”.

Via a Meta-Erp, la piattaforma proprietaria

Huawei ha annunciato anche che è in corso la sostituzione dei sistemi di gestione del software interno – che un tempo acquistava da fornitori statunitensi – con una propria versione. A Dongguan, nel sud della Cina, la società ha tenuto una cerimonia per celebrare il passaggio al proprio “MetaErp”, un sistema di pianificazione delle risorse aziendali, alla quale ha partecipato la presidente Meng Wanzhou. “Tre anni fa siamo stati tagliati fuori dal sistema Erp e da altri sistemi operativi e gestionali fondamentali”, ha dichiarato Tao Jingwen, membro del consiglio di amministrazione di Huawei e presidente del dipartimento di gestione della qualità, dei processi aziendali e dell’IT. “Oggi siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo superato quel blocco, siamo sopravvissuti!”. Il Meta-Erp interno è stato implementato nell’80% delle attività dell’azienda, ha dichiarato Huawei in una nota.

@RIPRODUZIONE RISERVATA