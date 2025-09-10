Identità digitale obbligatoria “arma” contro la violenza online

La violenza non si consuma sempre più nello spazio digitale, con conseguenze devastanti sulla vita reale delle vittime. Negli ultimi mesi casi come il sito “phica.net”, dove immagini manipolate e sessiste sono state diffuse senza alcun consenso, o l’ondata di contenuti a tema “mia moglie”, che trasforma le donne in oggetti di condivisione e derisione, hanno riportato al centro del dibattito il fenomeno della violenza online. Un universo dove anonimato, deepfake e piattaforme fuori controllo alimentano la circolazione di materiale offensivo e umiliante, colpendo la dignità delle persone e amplificando stereotipi di genere.