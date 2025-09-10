La violenza non si consuma sempre più nello spazio digitale, con conseguenze devastanti sulla vita reale delle vittime. Negli ultimi mesi casi come il sito “phica.net”, dove immagini manipolate e sessiste sono state diffuse senza alcun consenso, o l’ondata di contenuti a tema “mia moglie”, che trasforma le donne in oggetti di condivisione e derisione, hanno riportato al centro del dibattito il fenomeno della violenza online. Un universo dove anonimato, deepfake e piattaforme fuori controllo alimentano la circolazione di materiale offensivo e umiliante, colpendo la dignità delle persone e amplificando stereotipi di genere.
Identità digitale obbligatoria “arma” contro la violenza online
La proposta di legge di Noi Moderati introduce l’obbligo di di Spid, sistemi EiDas e Cie per accedere alle piattaforme, il nuovo reato di diffusione fraudolenta di deepfake. Più forti i poteri sanzionatori dell’Agcom. L’obiettivo è fermare i reati in Rete, tutelare le vittime e responsabilizzare i gestori dei servizi digitali
