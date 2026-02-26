Eudi Wallet, sprint all’identità digitale europea: Spid e Cie verso il portafoglio unico entro fine anno

Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Il sistema è il punto di arrivo del passaggio europeo verso un’identità digitale utilizzabile ovunque nell’Unione. Non è solo un nuovo strumento di accesso. È un cambio di infrastruttura che tocca onboarding, autenticazione e verifiche nei servizi finanziari e, allo stesso tempo, accesso e semplificazione nei servizi amministrativi. La situazione italiana

26 feb 2026
L’Eudi Wallet è il punto di arrivo del passaggio europeo verso un’identità digitale utilizzabile ovunque nell’Unione. Non è solo un nuovo strumento di accesso. È un cambio di infrastruttura che tocca onboarding, autenticazione e verifiche nei servizi finanziari e, allo stesso tempo, accesso e semplificazione nei servizi amministrativi. Oggi l’Europa chiude il quadro di riferimento e dà il via alla fase esecutiva: il portafoglio digitale europeo entra nella messa a terra operativa e la scadenza politica e tecnica converge su fine 2026, quando ogni Stato membro dovrà essere in grado di offrire un wallet conforme e interoperabile.

Veronica Balocco

