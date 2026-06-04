AI agentica e infrastrutture critiche entrano in una nuova fase. La gestione dei sistemi IT non può più basarsi solo su console separate, processi manuali e interventi reattivi. L’aumento dei carichi legati all’intelligenza artificiale, la diffusione dell’inferenza oltre i data center e l’accelerazione delle minacce spingono verso un modello operativo più integrato.

È in questo scenario che si inserisce la nuova piattaforma presentata da Cisco a Cisco Live US 2026 a Las Vegas. L’obiettivo è portare operatori umani e agenti AI dentro un unico ambiente di gestione, monitoraggio e difesa. La logica è quella dell’AgenticOps: automazione avanzata, dati condivisi e azioni governate, con il controllo umano ancora centrale.

La posta in gioco è rilevante per imprese, pubbliche amministrazioni e telco. Le infrastrutture digitali sono diventate il supporto operativo di servizi essenziali, supply chain e nuovi modelli AI. La loro resilienza non riguarda più solo la continuità tecnica. Incide su competitività, sicurezza nazionale e capacità industriale.

Un nuovo modello operativo per sistemi complessi

La piattaforma Cisco punta a riunire networking, sicurezza, compute, osservabilità e collaboration in un solo ambiente. Con un unico accesso, team e agenti intelligenti possono lavorare sulla stessa base dati e sullo stesso contesto operativo. Questo aspetto è decisivo. Le infrastrutture aziendali sono spesso governate da strumenti separati. Ogni dominio produce segnali, metriche e alert propri. Il risultato è una frammentazione che rallenta le decisioni, soprattutto quando gli incidenti coinvolgono più livelli tecnologici.

L’AI agentica promette di ridurre questo attrito. Gli agenti possono correlare eventi, individuare anomalie, suggerire interventi e verificare il ripristino dei servizi. Tuttavia, l’automazione non elimina la necessità di governance. Anzi, la rende più urgente.

Per questo Cisco insiste su un modello in cui persone e AI agentica condividono lo stesso sistema d’azione. Gli operatori restano responsabili delle scelte. Gli agenti accelerano diagnosi ed esecuzione, ma dentro percorsi visibili e controllabili.

Dati trasversali e modelli specializzati

Il funzionamento della piattaforma poggia sulla telemetria cross-domain. I dati provenienti da rete, sicurezza, applicazioni e strumenti collaborativi vengono aggregati in una vista comune. Questo consente di leggere gli eventi tecnici dentro un contesto più ampio. Non si tratta solo di osservare meglio. La vera ambizione è agire meglio. Un problema di performance può dipendere dalla rete, da una configurazione applicativa, da una policy di sicurezza o da un carico AI inatteso. Senza una visione integrata, la diagnosi resta lenta.

Cisco affianca alla telemetria una combinazione di modelli specializzati e modelli frontier. Tra questi rientra un modello costruito sull’esperienza operativa maturata dall’azienda nelle reti. Il punto è adattare l’intelligenza del sistema alla complessità del problema, non solo alla dimensione del modello.

Questa impostazione riflette un’esigenza concreta. Nelle infrastrutture critiche, l’AI deve conoscere il dominio in cui opera. Un suggerimento generico può non bastare. Serve capacità di interpretare configurazioni, dipendenze, livelli di servizio e impatti sugli utenti.

L’AI agentica entra nei processi IT

La novità più rilevante riguarda il ruolo dell’AI agentica nei processi operativi. Non sono pensati come semplici chatbot. Devono seguire un percorso strutturato, dalla rilevazione del segnale fino alla verifica del risultato.

In prospettiva, l’AI agentica potrà individuare un’anomalia, ricostruirne la causa, proporre una correzione, testare la modifica e confermare il recupero dell’esperienza utente. È un ciclo operativo completo, che sposta l’automazione verso funzioni più critiche.

Il passaggio richiede cautela. L’AI agentica lavora a velocità software e possono interagire con sistemi sensibili. Ogni azione deve essere tracciabile, autorizzata e coerente con le policy aziendali. La fiducia non nasce dall’autonomia in sé, ma dalla capacità di governarla.

Da qui l’attenzione alla personalizzazione. Le aziende potranno costruire applicazioni e agenti adattati ai propri flussi di lavoro, anche attraverso prompt in linguaggio naturale. La piattaforma prevede connessioni con strumenti terzi e con ambienti cloud, così da inserirsi nei processi già esistenti.

La sicurezza diventa parte dell’infrastruttura

La gestione dell’AI agentica si intreccia con la cybersecurity. Cisco parte da un assunto netto: la finestra tra scoperta di una vulnerabilità e sfruttamento si è ridotta drasticamente. In alcuni casi, il passaggio da settimane a minuti cambia la natura della difesa. Un modello reattivo non è più sufficiente. Le organizzazioni devono proteggere i sistemi in tempo reale, contenere gli effetti degli incidenti e ridurre le finestre di esposizione. Questo vale ancora di più quando l’AI aumenta la velocità degli attaccanti.

Cisco estende quindi le protezioni a runtime sui propri prodotti, con l’obiettivo di schermare vulnerabilità appena individuate senza riavvii, aggiornamenti o finestre di manutenzione. La logica è quella di una difesa sempre attiva, integrata nel ciclo operativo dell’infrastruttura.

L’azienda richiama anche iniziative di stress test sui propri prodotti attraverso modelli AI frontier. L’obiettivo è individuare punti deboli prima che vengano sfruttati. È un approccio che riflette una tendenza crescente: usare l’AI non solo per automatizzare la difesa, ma anche per anticipare le tecniche degli avversari.

Proteggere gli agenti, e proteggersi dagli agenti

L’ingresso dell’AI agentica nei workflow aziendali apre un fronte ulteriore. Bisogna proteggere gli agenti dall’esterno, ma anche proteggere l’organizzazione da possibili errori, abusi o comportamenti non previsti degli agenti stessi. Questo tema diventa centrale quando gli agenti possono accedere a strumenti, dati e sistemi operativi. Un agente compromesso o mal configurato può amplificare il rischio. Può eseguire azioni improprie, muoversi tra ambienti diversi o generare decisioni non allineate alle policy.

Per questo le architetture di sicurezza devono includere controlli specifici. Servono identità, autorizzazioni, tracciabilità, segmentazione e capacità di risposta a velocità macchina. Il paradigma Zero Trust si estende così anche agli agenti. La protezione non può essere aggiunta a posteriori. Deve essere incorporata nel disegno della piattaforma e nei processi di governance. L’AI agentica diventa utile solo se resta dentro confini chiari.

Il fattore quantistico nei piani di resilienza

La resilienza guarda anche oltre le minacce immediate. Cisco richiama il rischio degli attacchi “harvest now, decrypt later”. In questo modello, gli attaccanti raccolgono oggi dati cifrati, in attesa di decifrarli quando le capacità quantistiche saranno mature.

Per molte organizzazioni, il tema può sembrare lontano. In realtà riguarda dati con valore di lungo periodo, infrastrutture strategiche e settori regolati. Le decisioni prese oggi sulla crittografia possono avere effetti negli anni successivi.

Cisco prevede capacità di comunicazione quantum-safe nella maggior parte del proprio portafoglio core entro dicembre 2026. I nuovi router, switch e firewall per campus, branch e data center partiranno con secure boot quantum-safe.

Sono previste anche valutazioni per individuare gli asset più esposti e definire le priorità di intervento. Questo passaggio è importante perché la migrazione post-quantistica non sarà uniforme. Richiederà mappatura, pianificazione e investimenti graduali.

Per le telco si apre la partita dell’AI infrastructure

L’impatto più ampio riguarda il mercato. L’AI sta spingendo una crescita significativa della domanda di rete. Secondo il ceo di Cisco, Chuck Robbins, i requisiti di capacità potrebbero triplicare in tre anni. La stima, ha precisato, potrebbe essere conservativa.

Per le telco, questa evoluzione apre opportunità oltre la connettività. Le centrali possono diventare mini data center. La prossimità territoriale può sostenere servizi di inferenza. Le reti possono diventare piattaforme per cloud sovrano, routing avanzato e servizi AI per le imprese.

La domanda non arriverà solo dai grandi data center. Campus, filiali e ambienti edge vedranno un aumento del traffico. Anche gli agenti installati vicino alle postazioni di lavoro potranno generare comunicazioni continue tra sedi, dispositivi e infrastrutture centrali.

Il tema, però, non è solo tecnico. Le telco devono costruire un’offerta credibile per servizi AI enterprise-grade. Devono garantire sicurezza, performance, osservabilità e controllo dei costi. È qui che una piattaforma operativa integrata può diventare un abilitatore.

Dal traffico ai servizi a valore

La vera sfida per gli operatori è evitare che l’AI si traduca solo in maggiore traffico. La crescita della capacità può generare ricavi, ma il valore più alto si trova nei servizi gestiti, nell’infrastruttura distribuita e nelle soluzioni per le imprese. Cisco può giocare un ruolo di ponte. L’azienda ha una presenza storica sia nel mondo enterprise sia nei service provider. A questa base si aggiunge il rapporto con i cloud provider, sempre più rilevante nella costruzione di servizi AI.

Secondo l’analista Zeus Kerravala, le telco potrebbero fornire modelli e strumenti AI, soprattutto alle piccole imprese. Ma resta un nodo di fiducia e modello operativo. Le partnership possono aiutare gli operatori a costruire offerte più solide.

Per le aziende clienti, la priorità sarà acquistare risultati, non componenti. Vorranno servizi sicuri, governabili e capaci di adattarsi alle esigenze del business. La rete diventa quindi parte di una catena del valore più ampia.

Governance e controllo saranno decisivi

L’AI agentica promette efficienza, velocità e automazione. Ma il suo successo dipenderà dalla governance. Le imprese dovranno stabilire quali azioni affidare agli agenti, quali mantenere sotto approvazione umana e quali escludere del tutto. Dovranno anche misurare i costi dell’automazione. Gli agenti consumano risorse computazionali, generano traffico e incidono sulla tokenomics dei processi. La gestione economica dell’AI diventerà parte della gestione infrastrutturale.

In questo senso, la nuova piattaforma Cisco intercetta una trasformazione profonda. Le infrastrutture critiche stanno diventando troppo dinamiche per processi tradizionali. Allo stesso tempo, sono troppo sensibili per automazioni opache.