Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

punti di vista

Sovranità digitale nelle infrastrutture critiche: dalla retorica politica all’opportunità industriale

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

Norme UE, fondi pubblici e nuovi modelli di difesa stanno trasformando compliance e cybersecurity in una leva concreta di modernizzazione, resilienza e controllo operativo per CISO e top manager. ll percorso strategico da seguire

Pubblicato il 17 apr 2026
Alessandro Liotta

EMEA Regulatory Affairs Lead, Fortinet

reti_private_industriali_corcom

Per troppo tempo, la conversazione sulla “Sovranità Digitale” nelle sale dei consigli di amministrazione è stata dominata dalla retorica geopolitica e da scelte binarie: innovazione globale contro conformità locale. Mentre affrontiamo il 2026, è giunto il momento di guardare alla realtà operativa. Per i CISO e i dirigenti di livello C, la sovranità non è più solo un vincolo legale o un ostacolo agli appalti: è probabilmente il driver più significativo della modernizzazione delle infrastrutture e degli investimenti pubblici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Alessandro Liotta
EMEA Regulatory Affairs Lead, Fortinet

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Evoto

  • l'intervista

    Di Labio: “La geografia del dato non basta: la sovranità comincia dove torna la scelta e si allarga l’autonomia"

    16 Mar 2026

    Condividi
  • paolo-la-scola-aws

  • l'intervento

    Sovranità digitale, Aws: "European Sovereign Cloud modello di autonomia operativa"

    13 Mar 2026

    Condividi
  • Italia

  • il libro bianco

    Made in Italy 2030, le Tlc pilastro strategico del rilancio industriale: ecco i punti chiave

    02 Feb 2026

    Condividi
  • Europa – Commissione Ue – Unione europea

  • l'accordo

    AI sovrana, la Bei finanzierà il piano per le gigafactory

    05 Dic 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x