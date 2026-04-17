Sovranità digitale nelle infrastrutture critiche: dalla retorica politica all’opportunità industriale

Per troppo tempo, la conversazione sulla “Sovranità Digitale” nelle sale dei consigli di amministrazione è stata dominata dalla retorica geopolitica e da scelte binarie: innovazione globale contro conformità locale. Mentre affrontiamo il 2026, è giunto il momento di guardare alla realtà operativa. Per i CISO e i dirigenti di livello C, la sovranità non è più solo un vincolo legale o un ostacolo agli appalti: è probabilmente il driver più significativo della modernizzazione delle infrastrutture e degli investimenti pubblici.