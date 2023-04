Infratech: Cdp Venture Capital e Fs a sostegno delle pmi innovative

Lo sviluppo dell’innovazione attraverso investimenti in startup e pmi innovative è l’obiettivo chiave della partnership strategica siglata fra Cdp Venture Capital Sgr e il gruppo FS: la capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in particolare, entra nel fondo Corporate Partners I sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

Il fondo multi-comparto di Corporate Venture Capital di Cdp Venture Capital Sgr coinvolge i principali attori industriali e finanziari, attraverso la collaborazione e l’investimento in startup impegnate nei settori dell’energia, dei servizi, della manifattura e delle infrastrutture, con l’obiettivo di stimolare la crescita dell’ecosistema venture italiano favorendo l’ingresso delle corporate all’interno dello stesso.

Focus sul comparto Infratech

In particolare, Ferrovie dello Stato sottoscrive 10 milioni di euro nel comparto InfraTech che si concentra su investimenti in realtà innovative impegnate nello sviluppo di soluzioni legate a nuove tecnologie nei processi di progettazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di grandi cantieri e infrastrutture. In questo modo, si potrà rispondere all’esigenza del gruppo Fs Italiane di rendere le proprie infrastrutture sempre più connesse, nonché di favorire la manutenzione predittiva e l’efficienza dei servizi, in coerenza con il suo piano industriale decennale che vede l’innovazione tra i propri fattori abilitanti.

In particolare, l’ingresso nel fondo Corporate Partners I come investitore consente a Fs di disporre di un osservatorio privilegiato sui trend emergenti e sui nuovi progetti innovativi legati al mondo delle infrastrutture, nonché di partecipare in modo attivo all’esplorazione di nuove tecnologie e allo scouting di imprese innovative operanti in ambiti di specifico interesse.

295mln di sottoscrizioni per il fondo Corporate Partners I

L’operazione conferma l’impegno di FS nello sviluppo di attività di open innovation, a sostegno del mondo delle startup. Grazie a questa nuova partnership strategica, il fondo Corporate Partners I raggiunge così il target di 295 milioni di sottoscrizioni avvicinandosi al target di 400 milioni e prosegue la raccolta di fundraising sui quattro comparti del fondo: InfraTech, IndustryTech, EnergyTech e ServiceTech.

