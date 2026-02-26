Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

L’ALLEANZA

Intelligenza artificiale enterprise, alleanza Capgemini-OpenAI: in arrivo i “collaboratori AI”

Grazie alla partnership strategica nuove soluzioni per supportare le aziende a passare dai progetti pilota a quelli su scala, con gli Agents e un team dedicato di professionisti certificati

Pubblicato il 26 feb 2026
Capgemini spinge sulla sua offerta AI enterprise basata sugli agenti e nuove professionalità: grazie a una nuova partnership strategica con OpenAI, Capgemini – si legge in una nota – intende accelerare la nuova era della trasformazione aziendale basata sull’Ai grazie a Frontier, la nuova piattaforma di OpenAI per la creazione, l’implementazione e la gestione di “collaboratori AI” in grado di svolgere attività operative all’interno delle aziende.

In qualità di membro fondatore dell’OpenAI Frontier Alliance, Capgemini lavorerà per colmare il divario nelle opportunità offerte dall’Ai, concentrandosi sulle sfide affrontate dai clienti in ambito business, dati, organizzazione e integrazione dei sistemi, al fine di implementare l’intelligenza artificiale su scala aziendale.

Capgemini e OpenAI insieme per l’AI enterprise

“Con il 2026 che rappresenta il “banco di prova”per l’intelligenza artificiale e con oltre la metà delle aziende impegnate in investimenti strutturali su orizzonti pluriennali, è in corso un passaggio dalla sperimentazione dell’Ai alla creazione di valore di lungo periodo. Allo stesso tempo, i leader riconoscono che il principale ostacolo alla scalabilità dell’Ai non è più la tecnologia in sé, bensì il livello di maturità di dati, modelli operativi, infrastrutture tecnologiche e competenze digitali, insieme al know-how settoriale, funzionale e specialistico”, afferma Capgemini.

Grazie alla combinazione di una profonda competenza settoriale e di processo, di solide capacità in ambito dati e governance e di asset digitali e Ai pronti all’uso, l’azienda si dice nella posizione ideale per aiutare le aziende a ridefinire il modo in cui gli agenti vengono progettati e gestiti, consentendo un’adozione sicura, affidabile e scalabile.

Processi operativi di nuova generazione per l’Ai

Capgemini mette a disposizione una solida esperienza nei settori di riferimento, capacità strategiche e di trasformazione, nonché asset avanzati in ambito Ai, dati e cloud, per offrire ai clienti una trasformazione integrata end-to-end a livello globale.

Forte delle competenze di ricerca e di sviluppo prodotto di OpenAI nell’ambito del cloud enterprise Ai, degli agenti, delle Api e di ChatGPT Enterprise, Capgemini svilupperà processi operativi di nuova generazione per l’Ai e riprogetterà flussi di lavoro multi-agente, consentendo ai clienti di accelerare il time-to-value in tutte le aree aziendali.

Arrivano i “collaboratori Ai” nelle aziende

“La nostra partnership pluriennale con Capgemini contribuirà a portare i collaboratori Ai nelle aziende”, ha dichiarato Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI. “L’esperienza di Capgemini in ambito di trasformazione e delivery a livello globale, unita alla leadership di OpenAI nella ricerca e nei prodotti, contribuiranno a colmare il divario tra ciò che l’AI di frontiera è in grado di fare e ciò che le aziende possono concretamente implementare attraverso gli agenti”.

“La nostra partnership strategica con OpenAI sulla piattaforma Frontier rafforza la nostra posizione all’avanguardia nella trasformazione aziendale basata sull’AI”, ha affermato Aiman Ezzat, Ceo di Capgemini. “Unendo le nostre competenze specialistiche e i nostri asset ai modelli e alla piattaforma di ultima generazione di OpenAI, acceleriamo, operiamo in modo più intelligente e sviluppiamo soluzioni che prima non erano possibili. Consideriamo questa collaborazione come un’alleanza strategica di lungo periodo, che contribuirà a definire il futuro del nostro settore”.

L’OpenAI Frontier Alliance: esperti (umani) per le aziende

In qualità di partner dell’OpenAI Frontier Alliance, Capgemini istituirà una funzione di delivery di riferimento su scala globale per OpenAI Enterprise Frontier, composta da esperti di intelligenza artificiale provenienti dal proprio ecosistema internazionale, che lavoreranno a stretto contatto con il team di Forward Deployed Engineering (FDE) di OpenAI.

Questo team dedicato di professionisti certificati OpenAI supporterà i clienti nel passaggio dalla sperimentazione dell’AI alle operazioni su larga scala, attraverso unità di business, mercati e aree geografiche, mantenendo al contempo elevati standard qualitativi e adeguati livelli di governance per garantire un impatto misurabile. Le due organizzazioni co-svilupperanno, inoltre, soluzioni verticali personalizzate per specifici settori, tra cui beni di consumo e retail, servizi finanziari, life sciences, energia e utility.

Considerato che la maggior parte maggior parte delle aziende riconosce la necessità di scalare l’adozione dell’AI per non perdere opportunità strategiche e competitività, questa partnership rappresenta un momento cruciale per le aziende. Insieme, Capgemini e OpenAI intendono offrire ai clienti una combinazione di soluzioni AI di livello enterprise e capacità di implementazione in grado di generare risultati di business concreti e misurabili in tutte le aree aziendali.

