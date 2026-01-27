Robotica, Ai, 5G: occasione di business per gli operatori di rete

L’Italia e l’Ue detengono una forte leadership nella robotica, ma per mantenerla occorre accelerare nel campo dell’AI, cruciale per i prodotti di nuova generazione, e mettere in campo una politica industriale ad hoc per il settore. Si tratta di una chance anche per i fornitori di reti di comunicazione: robot sempre più smart e connessi necessitano di un’infrastruttura sicura e ad alte prestazioni – spesso nella forma di reti private 5G. In generale l’automazione industriale (ma anche, sempre più spesso, consumer) può rappresentare per l’Europa e l’Italia una leva di crescita economica, come evidenzia il nuovo brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di Cdp, che analizza il ruolo strategico della robotica, atteso in forte accelerazione nei prossimi anni.