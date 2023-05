IoT analytics platform, ecco le migliori soluzioni per spingere il business

Le piattaforme di data analytics per l’IoT si impongono come software indispensabili nelle aziende che hanno tanti dispositivi connessi a Internet (Internet of things) e grandi quantità di dati. Le IoT analytics platforms aiutano le aziende a raccogliere e analizzare i dati dalla una rete sempre più estesa e diversificata di dispositivi, generando la conoscenza necessaria per prendere decisioni più accurate, disegnare strategie e ottenere un vantaggio competitivo.

Come scegliere la soluzione giusta? Sono 7 i vendor cui guardare, secondo Datamation.com, che ha messo insieme le sette migliori piattaforme di analisi dei dati IoT divise per i loro punti di forza, dall’automazione alla flessibilità, dalla semplicità d’uso all’integrazione con i servizi cloud.

Aws, la migliore piattaforma per l’automazione

Amazon web services (Aws) fornisce servizi e soluzioni IoT per connettere e gestire i dispositivi aziendali. Aws IoT Analytics è un servizio gestito che aiuta le aziende a raccogliere, analizzare e archiviare una grande quantità di dati IoT. Le aziende sono in grado di effettuare analisi avanzate dei dati IoT eseguendo query per aiutare a creare, copiare, eliminare o modificare i dati.

Caratteristiche: Raccoglie solo i dati che un’azienda vuole – Offre processi diversi (tra cui la possibilità di filtrare, trasformare, migliorare e rielaborare i dati) – Svolge l’analisi delle serie temporali, aiutando le aziende a vedere come i loro dispositivi stanno cambiando nel tempo e evidenziando eventuali problemi.

Pro: Facile da installare e configurare – Ottima analisi predittiva – Scalabile.

Contro: Strumento costoso – Mancanza di linee guida.

Microsoft Azure, la migliore piattaforma cross-industry

Microsoft Azure IoT lavora per sviluppare soluzioni cloud industriali che variano per ogni cliente, aggiungendo una piattaforma con tecnologie edge-to-cloud. La soluzione IoT di Microsoft Azure include sicurezza, privacy e conformità integrate. Ha anche la capacità di collegare, monitorare, automatizzare, costruire, distribuire e aggiornare qualsiasi modello e dispositivo.

Caratteristiche: Offre tre prodotti IoT in uno per coprire tutte le esigenze (Azure IoT Hub, Azure Digital Twins e Azure IoT Central) – Piano di controllo unico (Azure IoT organizza tutti i dispositivi e le applicazioni IoT in un’unica vista per aiutare un’azienda ad automatizzare, monitorare e risolvere i problemi) – Serve più settori industriali (manifattura, energia, sanità, vendita al dettaglio, trasporti…)

Pro: Facile integrazione – Comunicazione protetta sui dispositivi – Scalabilità.

Contro: Costoso – La documentazione può essere fonte di confusione.

Ibm Watson, la migliore per flessibilità

Ibm Watson IoT Platform è una piattaforma IoT che si distingue per la flessibilità, che la rende capace di allinearsi alle esigenze di un’azienda. L’Analytics Service di questa piattaforma crea calcoli sui dati nel sistema tutte le volte che un’azienda ritiene necessario, in genere ogni cinque minuti. Se le funzioni automatizzate non sono sufficienti, il cliente ha la possibilità di creare il proprio codice personalizzato, rendendo la piattaforma Ibm Watson IoT reattiva alle esigenze dell’azienda.

Caratteristiche: Connessione Mqtt e Http, che consentono al cliente di connettersi al cloud Ibm -Consente ai clienti di connettere le loro applicazioni alle Api sicure collegate ai feed di dati nei loro dispositivi in tempo reale – Gli strumenti Ibm IoT e Ibm Cloud possono creare applicazioni analitiche per tutti i server dell’azienda.

Pro: Dashboard centralizzata – Facile integrazione – Flessibile.

Contro: Necessità di un miglior training.

ThingSpeak, la migliore per chi sta iniziando

ThingSpeak è una piattaforma di analisi IoT ideale per chi si usa queste soluzioni per la prima volta. Consente ai clienti di formare un cluster o un gruppo di dati, visualizzare e analizzare i dati in tempo reale nel cloud. ThingSpeak fornisce visualizzazioni automatiche dei dati pubblicati sui dispositivi aziendali e consente ai clienti di eseguire l’analisi e l’elaborazione online dei dati man mano che arrivano. Può anche essere utilizzato per sistemi IoT che richiedono Analytics.

Caratteristiche: Utilizza automaticamente i dati per comunicare con fornitori di servizi di terze parti – Non richiede nuovi server o software web ai clienti per costruire i loro sistemi IoT – Utilizza MatLab per aiutare il cliente a comprendere i propri dati IoT.

Pro: Visualizzazioni istantanee – Alert evento – Facile integrazione.

Contro: Supporto limitato – Solo per beginner, non adatta a esperti.

Oracle IoT, la migliore per il cloud

Oracle Internet of things (IoT) Cloud service è una Managed Platform as a service (PaaS), uno strumento basato su cloud che aiuta le aziende a prendere decisioni strategiche più accurate. Oracle IoT Cloud consente ai clienti di collegare i propri dispositivi al cloud, analizzare rapidamente i propri dati dai dispositivi connessi e integrare i dati con applicazioni, servizi web o altri servizi Oracle Cloud.

Caratteristiche: Molteplici opzioni di connessione del dispositivo (come JavaScript, Java, Android, C Posix e iOs, nonché le Api Rest) – Utilizza l’analisi predittiva – Utilizza la previsione per individuare potenziali tendenze future in base ai dati.

Pro: Installazione semplice – Documentazione completa – Supporto efficace.

Contro: Ha bisogno di più integrazione.

Datadog, la migliore per il monitoraggio

Lo strumento IoT di Datadog fornisce il monitoraggio IoT dei dispositivi dei clienti e offre la possibilità di aggregare le metriche e di monitorare le prestazioni del software IoT, le metriche dell’hardware dei dispositivi, i log delle applicazioni, i dati sulle prestazioni di rete e altro ancora. Datadog mira a dare alle aziende la possibilità di avere una visione completa dei loro dispositivi IoT e può risolvere i problemi di specifiche aree dei loro sistemi.

Caratteristiche: Avvisi per dispositivi IoT (gli alert vengono attivati in caso di problema) – Analizza tutti i dati IoT da ogni dispositivo – Monitora le prestazioni (ogni dispositivo contenente dati IoT sarà monitorato per garantire che il sistema funzioni correttamente e in un modo che funzioni per le esigenze specifiche dell’azienda).

Pro: Facile visualizzazione delle metriche storiche – Ottima mappatura della rete – Notifiche utili.

Contro: Difficile per i principianti – Ha bisogno di una documentazione migliore.

Cisco IoT, la migliore per l’industria

Cisco IoT è una piattaforma che fornisce soluzioni IoT sulla base delle esigenze delle imprese. Mira a rendere gli strumenti aziendali ancora più intelligenti, come l’illuminazione smart, le serrature per la sicurezza, l’Hvac autoregolante e i sistemi che si adattano automaticamente. Cisco IoT appare come la soluzione ideale per le imprese industriali che hanno bisogno di uno strumento IoT personalizzato per il loro settore.

Caratteristiche: Resilienza operativa (la piattaforma Cisco IoT può migliorare la sicurezza riducendo il lavoro dei dipendenti con l’automazione IoT, e aiuta anche nel monitoraggio e nella gestione dei attrezzature e processi) – Protezione dalle minacce alla sicurezza – Fa da ponte tra It e operations.

Pro: Ottimo monitoraggio della rete – Migliora i tempi di attività nei router e nei dispositivi connessi – Forte visibilità.

Contro: Ha bisogno di più strumenti linguistici.

Come scegliere la piattaforma giusta

Quando un’azienda è alla ricerca della piattaforma giusta per le sue esigenze è importante tenere a mente le cinque caratteristiche chiave che dovrebbero essere fornite da qualsiasi piattaforma.

Analytics: Tutte le piattaforme di analisi IoT hanno strumenti di analytics, ma è importante cercare una piattaforma che offra il tipo e il livello di analisi che meglio si adatta al proprio business. Un adattamento altamente specifico è uno dei requisiti più importanti di una piattaforma IoT.

Connettività: La connessione sicura e monitorata ai dispositivi è una caratteristica vitale per le piattaforme IoT. La piattaforma dovrebbe essere in grado di connettersi ai dispositivi specifici di un’azienda in modo facile ed efficiente.

Sicurezza: Nell’IoT è necessario disporre di elevati livelli di sicurezza per le grandi quantità di dati dell’azienda e dei suoi clienti. La maggior parte delle piattaforme IoT ha misure di sicurezza, ma è necessario che tali misure siano robuste e che garantiscano interoperabilità rispetto all’infrastruttura aziendale.

Intelligenza: Le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (Ai) e l’apprendimento automatico (machine learning) dovrebbero essere incluse nelle applicazioni IoT.

Scalabilità: Man mano che i dati di un’azienda crescono, una piattaforma IoT deve essere in grado di scalare. È essenziale che una piattaforma IoT monitori tutti i dati, nuovi e vecchi. I modelli all’interno del sistema non possono essere determinati senza che tutti i dati siano visibili e inclusi.

La scelta finale della piattaforma di IoT data analytics può essere basata sul settore industriale di appartenenza, sulle dimensioni dell’azienda o sul livello di professionalità. Altri criteri sono il budget a disposizione, la quantità di dati aziendali da analizzare, la capacità della piattaforma di integrarsi con le applicazioni già implementate, l’automazione e la documentazione necessarie.

Articolo originariamente pubblicato il 09 Mag 2023



