La grande novità del nuovo iPhone Air non è solo il design ultrasottile – appena 5,6 mm di spessore – né il chip A19 Pro, le funzioni di iOS 26 o il prezzo competitivo del modello premium. Il vero elemento di rottura è che sarà esclusivamente eSim, senza slot fisico per la Sim card, in tutto il mondo.
iPhone Air eSim-only, Mohr-McClune: “Spartiacque digitale per il settore mobile”
Il nuovo device di Apple sarà disponibile solo senza slot fisico per la card. Una rivoluzione, secondo la Chief Telecoms Analyst di GlobalData, che costringerà gli operatori a riorganizzare assistenza e modelli di business, tra sfide di onboarding e rischi di perdita di ricavi da roaming.
