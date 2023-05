LinkedIn taglierà 716 posti di lavoro nell’ambito di un piano di ristrutturazione più ampio che comporterà anche la graduale eliminazione di una sua app dedicata al mercato cinese. In una lettera ai dipendenti, l’amministratore delegato di LinkedIn, Ryan Roslansky, ha affermato che il taglio di ruoli nei team di vendita, operativi e di supporto è finalizzato a snellire le operazioni dell’azienda. “Con la maggiore fluttuazione del mercato e della domanda dei clienti e per servire in modo più efficace i mercati emergenti e in crescita, stiamo ampliando l’uso dei fornitori”, ha scritto Roslansky. “Stiamo inoltre eliminando i livelli, riducendo i ruoli di gestione e ampliando le responsabilità per prendere decisioni più rapidamente”. Nella lettera Roslansky ha spiegato anche che i cambiamenti porteranno alla creazione di 250 nuovi posti di lavoro, a cui potranno candidarsi i dipendenti interessati dai tagli.

Una strategia coerente con quella della casa madre

La piattaforma di proprietà di Microsoft conta oggi 20 mila dipendenti e ha registrato un aumento del fatturato in ogni trimestre dell’ultimo anno. Ma come altre grandi aziende tecnologiche, tra cui la sua casa madre, è costretta a ridurre il personale in un contesto di indebolimento delle prospettive economiche globali.

La stessa Microsoft, che ha acquistato LinkedIn per circa 26 miliardi di dollari nel 2016, ha annunciato circa 10 mila tagli di posti di lavoro negli ultimi mesi e si è accollata un onere di 1,2 miliardi di dollari legato ai licenziamenti.

Negli ultimi sei mesi sono stati tagliati più di 270 mila posti di lavoro nel settore tecnologico a livello globale, e LinkedIn, che realizza ricavi attraverso la vendita di annunci pubblicitari e abbonamenti ai professionisti del reclutamento e delle vendite, che utilizzano la rete per trovare potenziali clienti, intende fare leva su “partner esterni” per lo svolgimento di attività nuove ed esistenti.

Il disimpegno dalla Cina

Come detto, LinkedIn sta dismettendo l’applicazione per le offerte di lavoro disponibile in Cina, dopo aver deciso, nel 2021, di ritirarsi in gran parte dal Paese, parlando di uno scenario “difficile”: InCareers, sarà eliminata gradualmente entro il 9 agosto.

“Nonostante i nostri progressi iniziali, InCareer ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita e un clima macroeconomico difficile, che alla fine ci ha portato alla decisione di interrompere il servizio”, ha dichiarato l’azienda agli utenti del sito web.

LinkedIn manterrà una presenza in Cina per aiutare le aziende che vi operano ad assumere e formare i dipendenti al di fuori del Paese, ha dichiarato un portavoce del gruppo.

