Marketing, Calzedonia scommette sugli algoritmi personalizzati

Intelligenza artificiale sempre più al centro delle strategie aziendali. E’ la strada intrapresa da Calzedonia Group che ha inserito nei propri piani di media buying algoritmi personalizzati sviluppati grazie alle innovazioni nelle tecnologie di Intelligenza artificiale. In questo senso l’azienda ha deciso di affidarsi alle competenze di Dentsu e Scibids, aziende specializzate nello sviluppo di soluzioni di Ai finalizzate all’aumento del Roi del marketing digitale siglando una collaborazione che ha coinvolto i 4 brand principali holding italiana: oltre a Calzedonia, anche Intimissimi, Tezenis e Falconeri.

Intelligenza artificiale, balzo del mercato italiano

Stando a una recente ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, riporta Calzedonia Group, il mercato italiano dell’Intelligenza artificiale nel 2022 ha fatto registrare oltre 500 milioni di ricavi (+32% sull’anno precedente) “a dimostrazione di come sia ormai indispensabile – scrive l’azienda in una nota – poter contare su questo tipo di strumenti, come leva in grado di agevolare il raggiungimento di Kpi precisi nel rispetto della privacy dei consumatori”.

“Negli ultimi 12 mesi oltre 6 grandi imprese su 10 hanno avviato almeno un progetto di AI, ma nella maggioranza dei casi toccando solo superficialmente le grandi potenzialità di questo comparto – dice afferma Michele Marzan, Country Director Italia di Scibids -. Calzedonia Group, invece, rappresenta un esempio virtuoso in Italia, avendo scelto già da diversi anni di mettere centro della propria strategia strumenti di AI technology votati alla personalizzazione del media buying e all’automazione dell’ottimizzazione. Siamo naturalmente orgogliosi che una delle holding più grandi al mondo abbia deciso di sposare la nostra vision ‘Byoa – bring your own algorithm’ e, dopo un lavoro sinergico nel 2022 ricco di soddisfazioni, ci prepariamo a un 2023 ancora più importante”.

I risultati della partnership

La partnership nell’anno appena concluso ha visto oltre 70.000 custom algorithms sviluppati per Calzedonia Group, integrando inoltre dati provenienti dal team di Dentsu, con una media di oltre 20 campagne attive ogni mese.

Scibids, inoltre, grazie alla propria tecnologia proprietaria ha permesso al team di Dentsu un risparmio tra le 4 e le 5 ore giornaliere nello svolgere i processi di ottimizzazione e controllo sulle campagne attive in piattaforma, permettendo così al team cliente di dedicarsi ad attività di valore aggiunto.

Più vantaggi competitivi con gli algoritmi personalizzati

“Le aziende operano in un contesto a concentrazione ed intermediazione crescenti – pochi player globali sempre più abili negli ultimi anni a proporsi come indispensabili sull’intera filiera: analisi, targeting, acquisto e misurazione – con anche inevitabili potenziali conflitti di interesse – spiega Leonardo Casini, Cdo di Dentsu -. Crediamo che ciascuna azienda debba riappropriarsi della relazione con i consumatori, non soltanto costruendo ed alimentando data asset proprietari, ma parallelamente investendo per sviluppare algoritmi personalizzati per gestirne al meglio il valore, garantendosi un vantaggio competitivo. Questo è il percorso che stiamo facendo assieme al Gruppo Calzedonia così come con altri nostri clienti, e Scibids è uno dei partner che ci ha garantito maggiore successo”.

“ll Gruppo Calzedonia è da sempre attivo nello sperimentare nuove tecnologie e nuovi canali di comunicazione – dice Matteo Veronesi, membro del Cda Calzedonia Group -. Oggi l’AI Technology, in alcuni casi, può aiutarci a parlare meglio con i nostri clienti”.

