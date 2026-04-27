Meta sceglie i chip Aws per far correre la sua AI agentica

L’AI agentica sta cambiando le regole dell’infrastruttura. Non solo modelli sempre più grandi, ma sistemi capaci di ragionare, pianificare e agire in autonomia, orchestrando processi complessi in tempo reale. È in questo contesto che si inserisce l’accordo tra Meta e Amazon Web Services, che porterà la società di Menlo Park a distribuire su larga scala i processori Aws Graviton per sostenere la propria strategia di intelligenza artificiale.

L’intesa, che prevede una prima implementazione da decine di milioni di core Graviton con possibilità di espansione, non rappresenta una semplice scelta tecnologica. Segnala piuttosto un passaggio strutturale: mentre le Gpu restano fondamentali per l’addestramento dei modelli di frontiera, l’AI agentica sposta il baricentro verso carichi Cpu‑intensive, legati all’inferenza continua, al reasoning in tempo reale e al coordinamento di flussi multi‑step. Meta diventa così uno dei maggiori clienti Graviton al mondo, rafforzando una relazione di lungo periodo con Aws e contribuendo a ridefinire il modo in cui l’AI viene portata in produzione su scala globale.

Dall’AI generativa ai sistemi autonomi

Negli ultimi due anni l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sull’addestramento dei grandi modelli. L’AI agentica introduce però una discontinuità. Gli agenti non si limitano a rispondere a un prompt. Analizzano il contesto, pianificano azioni, interrogano più sistemi, scrivono codice e coordinano decisioni successive.

Queste attività generano un volume enorme di operazioni distribuite, che richiedono bassa latenza, prevedibilità e parallelismo. Non sono carichi ideali per architetture pensate solo per il training. Richiedono invece Cpu ad alta densità, con comunicazioni rapide tra core e un utilizzo efficiente dell’energia.

È su questo terreno che Meta ha deciso di investire, scegliendo Graviton come pilastro per i workload che alimentano i suoi sistemi agentici. L’obiettivo è sostenere miliardi di interazioni, mantenendo al tempo stesso controllo sui costi e sull’impatto ambientale.

Graviton come risposta ai nuovi carichi di lavoro

I processori Graviton5 rappresentano l’ultima evoluzione della famiglia di chip progettati internamente da Amazon. Con 192 core e una cache cinque volte più ampia rispetto alla generazione precedente, sono pensati per ridurre i colli di bottiglia nella comunicazione interna, abbattendo fino al 33% i tempi di latenza tra i core.

Per l’AI agentica questo significa poter distribuire il carico su migliaia di istanze che lavorano in modo coordinato, senza penalizzazioni sulle prestazioni. Secondo Aws, Graviton5 offre anche un miglioramento delle performance fino al 25% rispetto alla generazione precedente, grazie all’adozione di tecnologia produttiva a 3 nanometri. La scelta di Meta non è quindi neutrale. Indica una precisa lettura dell’evoluzione dell’AI: il valore non sta solo nel modello, ma nella capacità di eseguirlo in modo continuo, affidabile e scalabile.

Un’infrastruttura pensata per l’inferenza su scala

L’accordo tra Meta e Aws si inserisce all’interno di un’architettura più ampia, basata sul Nitro System. Questo sistema separa le funzioni di sicurezza e virtualizzazione dal calcolo, consentendo l’uso di istanze bare metal con accesso diretto all’hardware.

Per Meta significa poter eseguire le proprie macchine virtuali senza compromessi sulle prestazioni, mantenendo al tempo stesso i livelli di sicurezza e isolamento richiesti da un’infrastruttura globale. Le istanze Graviton5 supportano inoltre l’Elastic Fabric Adapter, che abilita comunicazioni ad alta banda e bassa latenza tra nodi. Una caratteristica cruciale per l’AI agentica, dove le attività devono essere suddivise e sincronizzate tra molti processori che operano come un unico sistema logico.

La continuità della partnership con AWS

+Meta è cliente Aws da anni e utilizza già il cloud di Amazon per supportare molte delle proprie attività. L’espansione verso Graviton rafforza questa relazione e si integra con l’uso di servizi come Amazon Bedrock, che permettono di accedere e orchestrare modelli di AI su larga scala.

“Non si tratta solo di chip: si tratta di fornire ai clienti le fondamenta infrastrutturali, insieme ai dati e ai servizi di inferenza, per costruire un’AI capace di comprendere, anticipare e scalare in modo efficiente verso miliardi di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Nafea Bshara, vicepresidente e distinguished engineer di Amazon.

“La partnership ampliata con Meta, con la distribuzione di decine di milioni di core Graviton, mostra cosa accade quando il silicio progettato ad hoc si combina con l’intero stack AI di Aws per alimentare la prossima generazione di AI agentica”.

Dal punto di vista di Meta, la scelta risponde anche a una strategia di diversificazione del compute. “Man mano che ampliamo l’infrastruttura alla base delle ambizioni AI di Meta, diversificare le fonti di calcolo è un imperativo strategico”, ha spiegato Santosh Janardhan, responsabile dell’infrastruttura del gruppo.

“AWS è un partner cloud affidabile da anni e l’espansione verso Graviton ci consente di eseguire i carichi di lavoro Cpu‑intensive dietro l’AI agentica con le prestazioni e l’efficienza necessarie alla nostra scala”.

Efficienza energetica come leva competitiva

La crescita dell’AI pone un problema strutturale di sostenibilità. L’AI agentica, con la sua natura continua e distribuita, amplifica questa sfida. Da qui l’attenzione di Meta verso processori progettati per massimizzare il rapporto tra prestazioni ed energia consumata.

Graviton5 nasce proprio con questo obiettivo. Il controllo end‑to‑end della filiera, dalla progettazione del chip all’architettura dei server, consente ad Aws di ottimizzare ogni livello del sistema. Per Meta, questo si traduce in una maggiore capacità di crescere senza un aumento proporzionale dei consumi. L’efficienza diventa così un fattore competitivo, non solo economico ma anche reputazionale, in un contesto in cui le big tech sono sempre più sotto pressione per ridurre l’impatto ambientale delle proprie infrastrutture.

Un segnale per l’intero mercato

La mossa di Meta si inserisce in una fase di profondo riallineamento del settore. Le grandi piattaforme stanno cercando di assicurarsi capacità di calcolo dedicate, stringendo accordi strategici con i fornitori di infrastruttura.

Google ha recentemente rafforzato la partnership con Anthropic, ampliando l’uso dei chip Tpu e impegnandosi su capacità energetiche pluriennali. Amazon, a sua volta, ha investito miliardi nella stessa Anthropic, pur restando concorrente sul fronte dei modelli.

L’inferenza come nuovo mattone dell’AI

Secondo Matt Garman, ceo di Aws, l’inferenza sta diventando un nuovo building block che trasforma ciò che gli sviluppatori possono costruire. Gli agenti capaci di portare a termine compiti complessi promettono ritorni significativi per le imprese già nel breve periodo.

L’accordo tra Meta e Aws va letto proprio in questa chiave. L’AI agentica non è una promessa futura, ma un carico di lavoro reale, che richiede scelte infrastrutturali immediate e mirate.