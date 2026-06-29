L’AI enterprise viene spesso descritta come una questione legata al cloud o ai data center, ma gli eventi sportivi globali come la FIFA World Cup rivelano una realtà operativa molto diversa. Su una scala di questo tipo, l’intelligenza non viene fruita da un data center remoto, ma distribuita attraverso i dispositivi, in tempo reale e sotto un’intensa pressione.
l'intervento
Mondiali FIFA 2026, perché l’AI si sposta dal cloud ai dispositivi
L’esperienza del torneo mostra come elaborazione locale, bassa latenza e decisioni in tempo reale stiano ridefinendo le architetture dell’intelligenza artificiale nelle imprese. Dagli stadi agli ambienti industriali, gli endpoint diventano il nuovo centro operativo
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