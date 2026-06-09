FiberCop rafforza la propria strategia sull’innovazione e sull’intelligenza artificiale aderendo all’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) in qualità di membro partecipante. L’accordo segna l’avvio di una collaborazione che punta a valorizzare le infrastrutture digitali nazionali e a favorire lo sviluppo di nuove applicazioni basate sull’AI, con un focus particolare sull’evoluzione dell’Edge Cloud.

L’iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nel percorso con cui FiberCop intende contribuire alla crescita dell’ecosistema tecnologico italiano, mettendo a disposizione competenze e asset infrastrutturali per sostenere la ricerca e l’industrializzazione di soluzioni innovative.

L’alleanza tra rete e ricerca

Al centro dell’intesa vi è la volontà di creare una sinergia tra il mondo delle telecomunicazioni e quello della ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale. FiberCop porterà in dote la propria infrastruttura di rete e la presenza capillare sul territorio, elementi considerati strategici per sostenere modelli di elaborazione distribuita sempre più vicini agli utenti e alle imprese.

L’Edge Cloud rappresenta infatti uno dei principali ambiti di sviluppo della collaborazione. Questo paradigma consente di elaborare dati e servizi in prossimità dei luoghi in cui vengono generati, con benefici in termini di latenza, tempi di risposta e prestazioni delle applicazioni.

Nasce il laboratorio congiunto sull’Edge Cloud

Uno degli elementi chiave dell’accordo è la creazione di un Joint Lab dedicato alla sperimentazione e alla validazione di casi d’uso innovativi sull’Edge Cloud. Il laboratorio sarà orientato allo sviluppo di applicazioni avanzate in grado di integrare capacità computazionali distribuite e infrastrutture di rete, aprendo la strada a servizi digitali più performanti e maggiormente radicati nei territori.

L’obiettivo è favorire la nascita di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, accelerandone il passaggio dalla fase di ricerca a quella applicativa e industriale.

Franceschini: “Applicazioni concrete ad alto valore tecnologico”

“L’adesione ad AI4I e l’avvio di un percorso congiunto sui casi d’uso Edge Cloud rappresentano per FiberCop un’importante opportunità per consolidare il nostro ruolo all’interno dell’ecosistema dell’innovazione – spiega Daniele Franceschini, Responsabile Technology & Innovation di FiberCop – e così contribuire allo sviluppo di applicazioni concrete ad alto valore tecnologico”.

Pammolli: “Le infrastrutture sono un asset strategico”

Secondo Fabio Pammolli, presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, “L’ingresso di FiberCop in AI4I e la creazione di un Joint Lab dedicato all’Edge Cloud rappresentano un passo importante nella costruzione delle infrastrutture che renderanno l’intelligenza artificiale sempre più vicina ai luoghi in cui si generano dati, servizi e processi produttivi. La combinazione tra reti di nuova generazione, capacità computazionale distribuita e ricerca applicata apre spazi significativi per lo sviluppo di applicazioni innovative ad alto impatto industriale”.

“In questo contesto – prosegue – le infrastrutture ad alte prestazioni non sono un semplice supporto tecnologico, ma un asset strategico per tradurre la ricerca sull’intelligenza artificiale in valore industriale concreto. Attraverso questa collaborazione mettiamo a sistema competenze complementari con l’obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico e rafforzare la capacità del Paese di sviluppare e governare tecnologie strategiche”.

Open innovation per la competitività del Paese

FiberCop contribuirà alla partnership facendo leva sulla propria infrastruttura nazionale e sulla progressiva evoluzione verso modelli di calcolo distribuito, considerati essenziali per i servizi digitali di nuova generazione.

Dal canto suo, AI4I integrerà il lavoro del nuovo laboratorio nella propria strategia di collegamento tra ricerca, infrastrutture di calcolo e sistema produttivo. L’Istituto potrà contare sulle competenze del Research, Development and Engineering Centre, sulla AI Foundry e su una rete di partner scientifici e industriali attivi nello sviluppo di applicazioni avanzate di intelligenza artificiale.

La collaborazione si sviluppa all’interno di un modello di open innovation orientato al trasferimento tecnologico e alla creazione di valore condiviso, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale italiano e accelerare la diffusione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.