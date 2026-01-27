Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

PA digitale, Pnrr in dirittura d’arrivo: via alla sfida dell’AI

Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, l’Italia è riuscita a indirizzare con efficacia le risorse destinate alla trasformazione del settore pubblico. Ma tra gennaio e giugno 2026 bisognerà ancora implementare il 30% di quanto promesso alla Commissione europea su questo fronte. Per cavalcare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale sarà possibile attingere ai voucher e ai fondi strutturali in mano alle Regioni: sul piatto ci sono poco meno di 3 miliardi

Pubblicato il 27 gen 2026
Negli ultimi anni, grazie al Pnrr, l’Italia ha goduto di risorse straordinarie per affrontare il percorso di trasformazione digitale del settore pubblico: circa 49 miliardi di euro in un quinquennio il 30% di tutte le risorse europee accantonate a questo scopo.

Con o Senza – Galaxy AI per il business

