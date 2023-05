Poste, ricavi record da pagamenti digitali e mobile: +48,2%

Tutti i risultati del Gruppo Poste

Nel primo trimestre il gruppo Poste Italiane ha realizzato un utile netto pari a 540 milioni con un incremento del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato operativo si è attestato su 767 milioni in crescita dell’11,2% grazie al contributo positivo di tutti i business. I ricavi, in progressione dell’8,1%, hanno raggiunto i 3 miliardi di euro. “I solidi risultati dell’inizio dell’anno – ha commentato l’ad Matteo Del Fante – ci posizionano molto bene per raggiungere i nostri obiettivi per il 2023. Soprattutto, siamo impegnati a ricompensare tutti i nostri stakeholder con una performance sostenibile nel 2023 e in avanti, a iniziare con il saldo del dividendo di 0,44 euro per azione che sarà pagato il 21 giugno”.

I ricavi del segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione sono stati pari a 893 milioni (-0,9%).

I ricavi del segmento finanziario sono stati pari a 1,4 miliardi, in aumento del 7,9%, sostenuti dalla crescita del margine di interesse.

I ricavi del segmento assicurativo sono stati pari a 393 milioni nel primo trimestre, in aumento del 5,5% rispetto al forte risultato dell’anno precedente di 373 milioni, in uno scenario di mercato sfidante. I premi lordi del ramo vita sono stati pari a 6 miliardi (+21,1%), generano una raccolta netta positiva pari a 2,1 miliardi. I premi lordi del ramo danni sono aumentati del 63%, raggiungendo 201 milioni, beneficiando della crescita delle polizza welfare.

I ricavi del segmento pagamenti e mobile sono cresciuti fortemente del 48,2%, attestandosi a 343 milioni, grazie ai notevoli contributi di tute le linee di prodotto, al consolidamento di Lis e al lancio della nuova offerta Energia.

I costi totali del primo trimestre sono stati pari a 2,3 miliardi in aumento del 7% rispetto ai 2,1 miliardi dell’anno precedente e in linea con le aspettative. Escludendo l’impatto dell’Ifs17 e l’effetto delle acquisizioni, i costi del personale sono stati sostanzialmente stabili, con la riduzione dei Fte (numero di persone equivalenti a tempo pieno) a mitigare l’aumento della componente salariale.

I costi di beni e servizi risultano essere in aumento, impattati dall’inflazione e dai costi di avviamento della nuova offerta Energia. La variazione di perimetro relativa alle attività di M&A ha inciso per altri 65 milioni di costi non-Hr (Human resources).

La distribuzione sostiene il risultato operativo

L’aumento del risultato operativo registrato nel primo trimestre è stato sostenuto da tutti i business. Il segmento Corrispondenza, pacchi e distribuzione è stato il principale contributore con un ebit in crescita del 58%; i servizi finanziari sono saliti dell’11%, i servizi pagamenti e mobile del 14 per cento. I servizi assicurativi sono aumentati del 3% rispetto a un risultato del primo trimestre del 2022 particolarmente positivo.

Le attività finanziarie investite hanno raggiunto 579 miliardi di euro nel trimestre, sostenute da una raccolta netta di 0,8 miliardi e da una crescita dei valori di mercato pari a 2,6 miliardi da dicembre 2022. Nel primo trimestre del 2023 è stata realizzata una raccolta netta positiva pari a 0,5 miliardi sui prodotti di risparmio e investimento, grazie a una raccolta positiva nell’assicurativo, nei depositi e nei fondi comuni di investimento e alla rinnovata offerta commerciale di risparmio postale.

La posizione patrimoniale risulta solida con un total capital ratio di Bancoposta pari al 23,7%, leverage ratio di Bancoposta pari al 3,1% e Solvency II ratio del gruppo assicurativo Poste Vita pari al 267%, “ben al di sopra delle ambizioni manageriali”.