Nokia e Kddi, tra i principali operatori di telecomunicazioni giapponesi, hanno annunciato di aver effettuato un esperimento che ha dimostrato le capacità della tecnologia ottica di supportare in modo sicuro lo sviluppo dell’AI attraverso le reti quantistiche.
Reti quantistiche, Nokia sperimenta con Kddi un’infrastruttura a prova di AI
La dimostrazione, organizzata presso il nuovo data center dell’operatore giapponese a Sakai, ha permesso di testare le caratteristiche di un ecosistema in grado di gestire le esigenze di addestramento, inferenza e analisi dei dati in tempo reale per l’intelligenza artificiale
