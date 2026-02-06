Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Quantum computing: benefici mirati alle reti mobili del futuro

Per Ericsson le tecnologie quantistiche, ancora nella fase Nisq, potrebbero supportare alcune funzioni critiche della progettazione e gestione delle infrastrutture mobili. L’analisi della telco svedese evidenzia vantaggi selettivi, limiti attuali e il ruolo dei sistemi ibridi

Pubblicato il 6 feb 2026
Il quantum computing entra con forza nel dibattito sulle tecnologie che potrebbero sostenere la crescita delle reti mobili di nuova generazione. L’avvicinarsi dell’era 6G e il costante aumento della complessità richiedono capacità di calcolo elevate e strumenti in grado di affrontare problemi oggi difficilmente gestibili con architetture tradizionali. Per questo motivo, Ericsson ha pubblicato un approfondimento articolato sulle applicazioni possibili e sui limiti attuali delle tecnologie quantistiche. Il vendor individua spazi di utilizzo mirati, soprattutto nei processi di ottimizzazione e nel machine learning che governa molte funzioni della rete.

Veronica Balocco

