Quantum computing: benefici mirati alle reti mobili del futuro

Il quantum computing entra con forza nel dibattito sulle tecnologie che potrebbero sostenere la crescita delle reti mobili di nuova generazione. L’avvicinarsi dell’era 6G e il costante aumento della complessità richiedono capacità di calcolo elevate e strumenti in grado di affrontare problemi oggi difficilmente gestibili con architetture tradizionali. Per questo motivo, Ericsson ha pubblicato un approfondimento articolato sulle applicazioni possibili e sui limiti attuali delle tecnologie quantistiche. Il vendor individua spazi di utilizzo mirati, soprattutto nei processi di ottimizzazione e nel machine learning che governa molte funzioni della rete.