Scuola digitale, da Tim giga gratis a studenti e docenti

Ridurre le diseguaglianze e sostenere la didattica a distanza confermando il proprio impegno al fianco del Ministero dell’Istruzione nell’emergenza Coronavirus: con questo obiettivo Tim dà il via all’offerta “E-learning card“, rivolta a tutti i clienti prepagati consumer di telefonia mobile con un’offerta dati attiva, che consentirà di ottenere la navigazione illimitata da mobile su tutte le principali piattaforme di didattica online.

L’iniziativa, si legge in una nota dell’operatore, rientra tra le diverse attività che Tim sta favorendo per supportare la scuola ed è rivolta in modo particolare ai docenti e agli studenti che, in questo modo, avranno la possibilità di navigare senza limiti di traffico e senza consumare i Giga della propria offerta sulle principali piattaforme di didattica a distanza. Tra queste sono incluse quelle indicate, sul sito del Ministero dell’Istruzione, che a oggi sono WeSchool powered by Tim, Office 365 Education A1 e Google Suite for Education.In prospettiva l’iniziativa sarà aperta anche a tutte le altre piattaforme che potranno essere via via indicate dal Ministero.

Ottenere gratuitamente “E-learning Card” sarà possibile attraverso TIMparty.it. È possibile inoltre – aggiunge l’operatore – avere un bundle dati aggiuntivo di 5 Giga al mese per la navigazione dai Paesi UE.

L’iniziativa va ad aggiungersi a quelle che Tim ha già messo in campo nel corso dell’emergenza verso cittadini, imprese e Istituzioni per facilitare la vita quotidiana durante il lockdown: tra queste la decisione di aiutare i docenti e studenti che utilizzano WeSchool e le piattaforme Google mettendo a disposizione un helpdesk di supporto sia tecnico, sia didattico. Insieme agli altri partner di “Operazione Risorgimento Digitale” Tim ha lanciato “Maestri d’Italia“, la scuola speciale di Internet online, libera e gratuita, con lezioni quotidiane e testimonianze di eccellenza che hanno trasformato l’emergenza in un’opportunità per portare l’innovazione nelle case degli italiani.