Senza accesso ai dati, l’AI rischia di spegnere l’innovazione. Ecco perché

Google è straordinariamente bravo a capire cosa volessimo scrivere quando digitiamo male una query. Eppure, come osserva Viktor Mayer-Schönberger, Professore di Internet Governance and Regulation presso l’Oxford University’s Internet Institute, sul blog del Fondo Monteario Internazionale, non si tratta di un colpo di genio istantaneo o di un’intuizione “magica”: il punto è che la qualità della risposta nasce dalla quantità e dalla pertinenza dell’esperienza accumulata. Nel caso del motore di ricerca, quell’esperienza è stata costruita nel tempo, addestrando il sistema su un’enorme massa di errori reali commessi dagli utenti.