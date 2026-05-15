Usa-Cina, la sfida digitale che l’Europa non può guardare da lontano

La visita del presidente Usa Donald Trump a Pechino, culminata nei colloqui con Xi Jinping alla Grande Sala del Popolo, non riguarda soltanto i rapporti tra Washington e Pechino. Tocca direttamente anche l’Europa. Perché il confronto tra le due maggiori economie mondiali passa sempre più da tecnologie strategiche, catene industriali, dati, reti e infrastrutture digitali.

Xi e Trump, il dialogo non archivia la competizione

Pechino parla di “stabilità strategica costruttiva”, una formula che appartiene al lessico della diplomazia e serve a tenere aperto il canale politico. Ma sarebbe un errore scambiarla per una vera distensione. Stati Uniti e Cina non stanno cercando una sintesi sulle tecnologie abilitanti, stanno piuttosto provando a rendere più gestibile una competizione destinata a perdurare.

Competizione che sempre più si vince su intelligenza artificiale, semiconduttori, cloud, sistemi operativi, batterie, reti, materie prime critiche. Ogni dossier tecnologico diventa anche dossier industriale e di sicurezza. E di sovranità. Ecco perché per l’Europa – e per l’Italia – la partita è tutt’altro che lontana, visto il peso che reti, data center, manifattura connessa e servizi digitali hanno ormai sulla capacità produttiva.

Cook, Huang e Musk al seguito, il messaggio alle imprese

La presenza al seguito di Trump di figure come Tim Cook, Jensen Huang ed Elon Musk racconta bene il senso del vertice. Non è più possibile separare diplomazia, industria e tecnologia. I grandi gruppi americani sono parte della relazione con la Cina, ma anche del suo nodo più difficile. Producono, vendono, investono, dipendono da filiere globali e allo stesso tempo si muovono dentro un quadro politico sempre più vincolante.

Il vertice non può essere considerato una vera e propria svolta. Le aperture restano selettive: Washington può concedere margini su alcuni dossier, Pechino può ammorbidire alcuni passaggi, ma entrambe continuano a ragionare in termini di controllo. Questo significa collabora dove conviene, limitrasi dove il rischio è ritenuto eccessivo, negoziare quando una dipendenza può trasformarsi in leva politica.

Chip e terre rare, le filiere come leva politica

Sui semiconduttori gli Stati Uniti hanno scelto una linea più flessibile rispetto al passato, con licenze valutate caso per caso per alcuni chip avanzati destinati alla Cina. Non significa riaprire davvero il mercato ma decidere politicamente quanto accesso concedere alla capacità di calcolo, soprattutto quando quella capacità alimenta l’intelligenza artificiale.

La Cina, dall’altra parte, continua a presidiare passaggi essenziali delle catene di fornitura. Terre rare e magneti permanenti sono ormai una leva industriale e negoziale. Il loro impatto non si limita all’auto elettrica o alla difesa. Arriva ai data center, all’aerospazio, alle reti, ai dispositivi connessi, a tutto ciò che richiede potenza, sensori, calcolo e continuità di approvvigionamento.

In questo scenario non si combatte più solamente sui brevetti o sugli standard; è una partita che si sposta sul campo della disponibilità dei materiali, sulla capacità produttiva, sui tempi di consegna, sulle licenze, sulle autorizzazioni, sui vincoli all’export.

Tlc, le reti infrastrutture di potere

Per le telecomunicazioni questo passaggio è cruciale. Le reti non sono più infrastrutture neutre ma trasportano dati, reggono servizi pubblici, abilitano sanità, industria, energia, mobilità, sicurezza. Dentro le reti passano funzioni sempre più decisive della vita economica e sociale.

Il 5G prima e il 6G poi non possono essere trattati come semplici aggiornamenti tecnologici. Apparati, software, aggiornamenti, chip radio, cloud di rete, cavi sottomarini e sistemi di cybersecurity compongono un’infrastruttura da cui dipende una parte della capacità decisionale di un Paese.

Per questo il confronto tra Washington e Pechino chiama in causa direttamente l’Europa. Guardarlo come una partita tra altri sarebbe miope perché ogni scelta americana o cinese su export control, standard, sicurezza delle reti, cloud o materie prime finisce per produrre effetti anche sul mercato europeo.

Europa, la regolazione da sola non regge l’urto

Bruxelles ha già aperto molti dossier. Sicurezza del 5G, rafforzamento delle reti, Digital Networks Act, riduzione della dipendenza da fornitori considerati ad alto rischio. Il pacchetto dà una direzione chiara ma la sfida da vincere è trasformare quella direzione in politica industriale.

L’Europa ha costruito una parte importante della propria identità digitale sulla regolazione. È stato necessario e in molti casi utile. Ma nella fase che si apre la regolazione non può essere l’unico strumento. Gli operatori chiedoo, giustamente, margini per investire, il mercato deve trovare più scala e le procedure autorizzative devono diventare compatibili con i tempi dell’innovazione. Altrimenti l’autonomia resta un principio, non una bussola che guida l’industria.

La competizione tra Stati Uniti e Cina dimostra che chi controlla tecnologie e filiere può negoziare da una posizione diversa. Chi dipende troppo da scelte altrui finisce per adattarsi.

Sovranità digitale vuol dire anche reti e competenze

L’Italia ha un interesse diretto in questa partita. È un Paese manifatturiero, esportatore, fatto di filiere che stanno digitalizzando processi, prodotti e servizi. Senza reti performanti, sicure e capillari, l’intelligenza artificiale resta confinata a pochi ambiti. L’industria 4.0 perde forza, la pubblica amministrazione fatica a scalare, la sanità digitale non diventa sistema.

La sovranità digitale non nasce solo nelle strategie politiche euripee ma passa anche da fibra, antenne, edge cloud, data center, competenze tecniche, cybersecurity, procurement pubblico, attrazione di capitali. Passa da una politica che consideri le telecomunicazioni come la base su cui costruire produttività e crescita.

La lezione di Pechino per l’Europa

La visita di Trump da Xi lascia all’Europa una lezione da imparare: non si tratta di scegliere tra tecnologie cinesi o statunitensi ma evitare che tecnologie, standard, piattaforme e infrastrutture vengano sempre decisi altrove.

Cooperare resta, dunque, indispensabile perché è puerile pensare che ci siano aree economiche in grando di controllare da sole tutta la filiera digitale che ha una dimensione globale. Ma serve cooperare con una visione, con una capacità industriale autonoma senza accettare tempi, condizioni e vincoli definiti da altri.

Usa e Cina stanno usando la tecnologia come leva negoziale permanente. Chip, reti, cloud, dati, materie prime e intelligenza artificiale entrano nella stessa grammatica della sicurezza. L’Europa deve decidere se restare spettatrice di questa partita o costruire gli strumenti per incidere.

Per farlo servono investimenti, scala, politica industriale, tempi autorizzativi più coerenti con l’urgenza delle infrastrutture e una visione meno frammentata. Le telecomunicazioni non sono un comparto da spremere fino all’ultimo margine. Sono una delle condizioni della prossima crescita. E chi lo capisce tardi rischia di trovarsi a inseguire decisioni già prese altrove.