eSim, nel 2030 si sfioreranno i 5 miliardi di connessioni

Saranno circa 4,9 miliardi le connessioni cellulari che, nel 2030 si baseranno su tecnologia eSim. Si tratta di un vero exploit, considerando che nel 2025 le sim virtuali equipaggiavano “solo” 1,2 miliardi di dispositivi.

Le previsioni per il 2030: boom del mercato cinese

A evidenziare questa crescita sostanziale, pari a circa il 250%, è uno studio di Juniper Research intitolato “eSim and iSim Market 2025-2030”, secondo cui la performance sarà trainata principalmente dal sempre più convinto supporto alla tecnologia da parte degli operatori Tier 1 in Cina.

Secondo la società di ricerca, lo sviluppo dell’area Asia-Pacifico ha immediatamente ampliato il mercato totale indirizzabile di oltre 1,7 miliardi di abbonamenti mobili nel corso dell’anno appena trascorso, creando significative opportunità di crescita per gli stakeholder del settore.

“Prevediamo che gli smartphone con eSim in Cina raggiungeranno quota 364 milioni entro il 2030, nonostante gli operatori del Paese abbiano avviato le funzionalità eSim solo quest’anno. Si tratta di una crescita sostanziale rispetto a meno di un milione di smartphone con eSim stimata alla fine del 2025”, commenta Ardit Ballhysa, senior research analyst di Juniper Research.

La sfida: superare la barriera normativa del mercato cinese

Tuttavia, perché sia possibile cogliere le nuove opportunità in Cina, Juniper Research ritiene che i fornitori di eSim debbano destreggiarsi tra alcune complessità normative del Paese. In particolare, le parti interessate devono adeguarsi alla registrazione obbligatoria del nome reale dell’utente tramite un documento d’identità governativo per la fornitura di un abbonamento mobile.

Scavalcare questo potenziale ostacolo, comunque, si può. E Juniper Research ritiene che soluzioni innovative che autentichino da remoto i documenti d’identità governativi per consentire la fornitura remota di eSim siano essenziali per la crescita su larga scala delle eSim nel Paese. “I controlli manuali dell’identificazione eliminano i vantaggi della fornitura fluida dei profili per le eSim e aggiungono notevoli difficoltà al processo. I fornitori di eSim devono approcciare il mercato cinese con soluzioni personalizzate in grado di automatizzare questi controlli dell’identità”, precisa Ballhysa.

Gli altri ambiti esplorati dallo studio Juniper Research

Oltre all’analisi delle potenzialità del mercato cinese, la suite di ricerca realizzata da Juniper fornisce una valutazione del cambiamento dei requisiti di connettività, in particolare nei mercati consumer e IoT. Il rapporto esamina in particolare il modo in cui il rilascio di smartphone eSim-only e le specifiche SGP.32 della Gsma forniranno maggiore flessibilità e funzionalità di provisioning dei profili di report per supportare la crescita del mercato IoT cellulare. Inoltre, Juniper Research sfrutta la sua esperienza per ipotizzare l’impatto dei prossimi standard SGP.41/42 sul mercato delle iSim e dell’IoT.

Lo studio contiene anche approfondimenti che illustrano le tendenze chiave e i principali fattori che guidano l’adozione delle eSim, tra cui i requisiti di automazione, il ruolo cruciale della domanda di provisioning di servizi da remoto, il provisioning dei profili in fabbrica, la transizione alla connettività cloud e l’impatto dell’implementazione del 5G sull’ambito delle eSim e dei casi d’uso delle iSim.

La ricerca include pure una suite completa di previsioni, con dati suddivisi per tre settori chiave: consumer, industriale e pubblico. Per ciascun settore, vengono condivise previsioni sulle dimensioni del mercato rispetto al totale dispositivi/sensori che sfruttano le eSim per la connettività, alle spedizioni di moduli eSim, ai ricavi hardware e alle revenue delle piattaforme di gestione.

Attraverso la classifica dei concorrenti, infine, viene effettuata una valutazione delle capacità e delle capacità dei principali attori per 13 fornitori di piattaforme e gestione eSim in base a criteri quali performance di mercato, fatturato e prospettive commerciali future.