Smart mobility, Telepass battezza il Tech innovation hub

Telepass spinge sulla telematica avanzata e lancia Telepass Innova, nuova società controllata che svolgerà la funzione di “tech innovation hub” del gruppo, allo scopo di dare ulteriore impulso all’evoluzione e al miglioramento dei servizi, al loro ampliamento e a una loro sempre maggiore personalizzazione, anche attraverso partnership strategiche. Innova, in particolare, punterà sull’integrazione delle diverse competenze, valorizzando al contempo la grande mole di dati a sua disposizione.

La newco nasce dalla fusione per incorporazione di tre entità del gruppo: InfoBlu, operatore italiano nel settore dell’infomobilità e infotraffico; KMaster, società specializzata in servizi telematici per la logistica e soluzioni di fleet management e sicurezza per la gestione di qualsiasi parco mezzi aziendale; la Smart Device Unit di Telepass, owner delle soluzioni (piattaforme e tecnologie) per il telepedaggio.

Una risposta alla nuove esigenze di mobilità

L’esperienza Telepass nel settore del telepedaggio, della mobilità, dell’infomobilità, del fleet management e della telematica, mira a rispondere sempre più alle nuove ed emergenti esigenze di mobilità. Vanno in questa direzione, ad esempio, la tracciabilità dei veicoli, attraverso le più moderne soluzioni satellitari in grado di far dialogare i mezzi tra di loro e con il contesto in cui si muovono; l’analisi dei dati di mobilità e delle informazioni geolocalizzate che sempre più diventeranno di fondamentale utilizzo nello sviluppo di smart city intelligenti e interconnesse. Infine, la progettazione e sviluppo di on board unit evolute consentirà la collezione dei dati di guida, con estrema qualità e accuratezza, permettendo il monitoraggio evoluto delle abitudini che si tramuta in un incentivo verso un utilizzo sostenibile dei mezzi di trasporto, favorendo comportamenti virtuosi nei confronti sia dell’ambiente sia della società. I servizi riguardano sia i mezzi leggeri sia quelli pesanti.

Nel 2022 ricavi per 312 milioni di euro

L’operazione ha una importante valenza industriale grazie alla creazione di una società che accelera il percorso di crescita e di sviluppo del gruppo nei servizi connessi alla mobilità urbana ed extraurbana, nonché in quelli di telematica. Telepass, società del Gruppo Mundys, con i suoi circa 7.5 milioni di clienti è presente in 14 Paesi europei. Nel 2022 ha registrato ricavi per circa 312 milioni di euro e, attraverso gli accordi con oltre 350 merchant, offre 30 servizi, di cui 7 legati alla protezione in mobilità.

