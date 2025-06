Tecnologia 5G, motore dell’innovazione urbana

Il 5G non è solo un’evoluzione della rete mobile, ma una piattaforma abilitante per la digitalizzazione urbana. Secondo l’International Telecommunication Union (Itu), le sue tre caratteristiche fondamentali — bassa latenza (1ms), ampia banda e densità di connessioni (fino a 1 milione di device per km quadrati) — lo rendono la base ideale per sviluppare smart city dinamiche e sostenibili. In questo scenario, considerando il campo più ampio delle applicazioni della banda ultralarga, le potenzialità applicative del 5G sono numerose e in continua espansione.

Con la diffusione sempre più pervasiva del 5G, si apre una nuova fase in cui le infrastrutture, i servizi e gli ambienti urbani diventano proattivi, predittivi e adattivi. La Commissione Europea identifica il 5G come uno dei pilastri per la “Twin Transition” — digitale e verde — delle città.

Infrastrutture urbane connesse grazie alla tecnologia 5G

La trasformazione digitale delle città passa dalla creazione di infrastrutture intelligenti, capaci di rilevare, trasmettere e analizzare in tempo reale enormi quantità di dati. Il 5G abilita l’IoT urbano su larga scala: semafori, lampioni, tombini, pali della luce, edifici diventano “smart”.

Una delle tecnologie più promettenti è il digital twin urbano, ovvero una replica digitale in tempo reale della città. A Singapore, ad esempio, è stato sviluppato un gemello digitale che sfrutta il 5G per raccogliere continuamente dati ambientali e di mobilità per simulazioni di traffico, gestione delle emergenze e urbanistica.

Ericsson nel report “5G and Smart Cities” evidenzia che la digitalizzazione delle infrastrutture può aumentare l’efficienza urbana fino al 30%, con una riduzione significativa delle emissioni e dei costi.

Mobilità urbana: dai trasporti pubblici ai veicoli autonomi

La mobilità urbana è tra i settori più impattati dalla tecnologia 5G. Grazie alla comunicazione V2X (vehicle-to-everything), i mezzi di trasporto possono dialogare tra loro, con l’infrastruttura stradale e con i pedoni.

Veicoli connessi e comunicazione V2X

La tecnologia 5G rende possibile l’interazione in tempo reale tra:

Veicoli autonomi e semafori

Autobus e centrali di controllo del traffico

Pedoni e veicoli tramite smartphone

Un esempio concreto è il progetto 5G-Carmen promosso dalla Commissione Europea, che collega il corridoio tra Bologna e Monaco per testare auto autonome in ambienti urbani e autostradali.

Gestione dinamica del traffico

Con il supporto dell’AI e del 5G, le città possono adattare dinamicamente i flussi veicolari, modificando i semafori in tempo reale, suggerendo percorsi alternativi e riducendo le congestioni. A Torino, il progetto Torino City Lab ha sperimentato sistemi V2I (vehicle-to-infrastructure) per ottimizzare il traffico e ridurre l’inquinamento.

Sicurezza pubblica e prevenzione: città più protette

Una città intelligente è anche una città sicura. La tecnologia 5G supporta videosorveglianza in 4K, analisi video in edge computing e coordinamento istantaneo dei soccorsi.

Videosorveglianza in tempo reale

Le forze dell’ordine possono utilizzare sistemi di riconoscimento facciale, analisi comportamentale e droni di sorveglianza, tutto in tempo reale. A Londra, la polizia metropolitana ha implementato un sistema basato sulla tecnologia 5G che analizza i video per rilevare comportamenti sospetti prima che si verifichi un crimine.

Emergenze gestite con l’edge computing

In caso di emergenza — incendio, blackout, attentati — i sistemi di risposta possono essere attivati istantaneamente, elaborando dati localmente grazie all’edge computing. Secondo GSMA, questo riduce del 40% il tempo di risposta rispetto alle infrastrutture cloud tradizionali.

Servizi essenziali

L’impatto della tecnologia 5G sui servizi essenziali è cruciale.

Sanità digitale

Con il 5G la telemedicina diventa finalmente realtà operativa. Monitoraggio continuo dei parametri vitali, consulti da remoto in alta definizione, chirurgia a distanza: sono già in fase sperimentale in Lombardia e in Emilia-Romagna. Il progetto 5G Remote Surgery di Vodafone e Policlinico di Milano ha dimostrato come un chirurgo possa guidare un robot a distanza senza alcun ritardo percepibile.

Smart grid e sostenibilità energetica

Il 5G permette la creazione di reti elettriche intelligenti (smart grid) in grado di bilanciare la produzione e il consumo in tempo reale, integrando fonti rinnovabili e ottimizzando la distribuzione. A Trento, il progetto 5GCity ha permesso di controllare la rete elettrica cittadina riducendo i blackout del 20%.

Waste management intelligente

I cassonetti “smart” dotati di sensori e connettività 5G avvertono in tempo reale quando sono pieni, permettendo una raccolta su richiesta e riducendo i giri a vuoto dei mezzi. Amsterdam ha stimato un risparmio del 45% sui costi operativi grazie a questi sistemi.

Case study: Bari-Matera e Milano 5G

Il progetto Bari-Matera 5G, guidato da Tim, Fastweb e Huawei, è stato uno dei primi laboratori italiani per il 5G. Iniziato nel 2017, ha sperimentato applicazioni in ambito:

mobilità (navette autonome),

sicurezza (sistemi predittivi di sorveglianza),

turismo (realtà aumentata nei musei),

industria (controllo remoto nei porti).

A Milano, invece, il progetto 5G for City Life di WindTre e Open Fiber ha integrato la rete 5G con l’ecosistema urbano per migliorare l’interazione tra cittadini, veicoli e servizi urbani. I risultati: +25% efficienza nei trasporti pubblici e -18% nei consumi energetici negli edifici pubblici.

Prospettive future e sfide della tecnologia 5G

Le potenzialità del 5G sono enormi, ma restano anche delle sfide:

Copertura omogenea del territorio, soprattutto nei centri minori

del territorio, soprattutto nei centri minori Interoperabilità dei sistemi tra enti e piattaforme

tra enti e piattaforme Sicurezza e privacy , con l’aumento esponenziale dei dati raccolti

, con l’aumento esponenziale dei dati raccolti Formazione del personale pubblico e privato per l’adozione delle nuove tecnologie

La prossima evoluzione del 5G (5G Advanced), prevista dal 2025, includerà funzionalità ancora più performanti come AI nativa, maggiore resilienza delle reti e interfacce di controllo intuitive.

Un nuovo volto per le città

La tecnologia 5G sta cambiando il volto delle città. Non si tratta solo di una connessione più veloce per smartphone, ma di una vera e propria piattaforma di innovazione per la società urbana del futuro.

Le smart city abilitate dal 5G saranno più efficienti, sicure, sostenibili. Per realizzare questo futuro, serviranno visione politica, investimenti infrastrutturali e collaborazione pubblico-privata, oltre a una governance dei dati trasparente ed equa.