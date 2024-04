Smart pos, costi per attivarli ma il ritorno sugli investimenti vale la spesa

Il valore delle transazioni globali con terminali pos (Point-of-Sale) raggiungerà i 17.000 miliardi di dollari entro la fine del 2024, con una crescita del 25% fino al 2028. Lo afferma una nuova ricerca di Juniper Research, il Global Pos Terminals Market 2024-2028 (SCARICA QUI UN ESTRATTO), secondo cui è negli smart pos che si nasconde il vero game changer. “Nonostante i costi di implementazione più elevati rispetto ai pos tradizionali – afferma infatti l’autore della ricerca Daniel Bedford -, l’adozione degli smart pos garantirà un ritorno sull’investimento per i retailer, prevenendo i guasti del sistema e migliorando le integrazioni aziendali“.

Secondo l’indagine,i fornitori di terminali pos stanno espandendo la propria offerta per fornire funzionalità che vanno oltre i pagamenti. Gli smart pos offrono infatti funzionalità migliorate rispetto ai pos tradizionali, come la gestione del personale, l’elaborazione delle carte fedeltà, la gestione dell’inventario e la sincronizzazione del negozio con altri punti vendita della stessa catena.

Terminali intelligenti per sostituire i sistemi legacy

Secondo lo studio Juniper, la previsione di crescita nell’uso dei pos si profila nonostante le recenti interruzioni del servizio in alcune catene di negozi al dettaglio in tutto il mondo, che hanno costretto a chiudere temporaneamente alcuni punti vendita. Durante questi guasti si sono manifestati significativi rischi finanziari e di sicurezza, mentre la domanda di terminali pos intelligenti per sostituire i sistemi legacy obsoleti è cresciuta.

La soluzione contro le interruzioni del servizio

In questo scenario, molti rivenditori non sono sufficientemente preparati ad affrontare i problemi relativi ai loro sistemi pos legacy, come le interruzioni dei terminali nei negozi fisici al dettaglio. Tuttavia, secondo Juniper, le tecnologie pos intelligenti si presentano come una piattaforma chiave per mitigare problemi come le interruzioni. Ciò include sistemi basati sull’IoT per garantire coerenza e forte connettività con altri sistemi di vendita al dettaglio e archiviazione nel cloud per i dati dei clienti per prevenire attacchi di hacking e malware.

Evitare i malfunzionamenti dei sistemi legacy deve quindi essere una considerazione fondamentale per i rivenditori quando aggiornano la tecnologia pos, con l’obiettivo di ottenere la massima efficienza di elaborazione e la soddisfazione dei clienti.

Novità in Italia: nuovo accordo Wordpay-Satispay

Intanto fa notizia una nuova partnership nel mondo dei pagamenti digitali. Worldpay espande la presenza in Italia firmando un accordo con Satispay, siglando una collaborazione che mira a sviluppare un ecosistema che porti benefici concreti sia ai consumatori che ai commercianti, diffondendo in Italia un’esperienza di shopping digitale sicura e senza intoppi.

“E’ un traguardo importante della nostra strategia di sviluppo sul mercato italiano, la partnership con Satispay aprirà significative opportunità e cambierà le nostre prospettive di sviluppo commerciale in Italia – commenta Phil Brown, country manager per l’Italia e Malta di Worldpay -. I commercianti di tutti i tipi e dimensioni potranno sfruttare l’intera gamma di soluzioni di pagamento innovative su misura per le esigenze dei loro clienti, migliorando ulteriormente l’esperienza di shopping e supportando la trasformazione digitale del Paese”.

“La partnership con Worldpay è un passo importante nella nostra strategia perché accresce la nostra selezione di commercianti e consente agli utenti di Satispay di dare continuità all’esperienza di pagamento, senza intoppi e sicura, a cui sono già abituati quando acquistano nei negozi fisici – aggiunge Stefano De Lollis, Online Business Development Director di Satispay -. Integrare il sistema di pagamento Satispay in un ecosistema come quello di Worldpay è fondamentale per sostenere la crescita aziendale e accelerare ulteriormente la trasformazione digitale.”

