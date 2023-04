Smartphone, quinto trimestre in calo: crollo del 12% in un anno

Quinto trimestre consecutivo di calo per il mercato globale degli smartphone: il comparto ha registrato infatti una discesa del 12% su base annua nel primo trimestre del 2023. Nonostante i limitati miglioramenti dei principali macro fattori sfavorevoli, il mercato deve dunque ancora riprendersi. E’ quanto emerge dalla nuova rilevazione di Canalys.

Samsung è l’unico fornitore leader a ottenere una ripresa trimestre su trimestre e torna al numero uno con una quota di mercato del 22%. Nel frattempo, Apple scende al secondo posto con una quota di mercato del 21%, riducendo il divario tra se stessa e Samsung, spinta dalla solida domanda per la sua serie iPhone 14 Pro nel primo trimestre del 2023. Xiaomi mantiene la terza posizione con una quota di mercato dell’11%, aiutato dai lanci di nuovi prodotti verso la fine del trimestre, mentre l’adeguamento delle scorte è proseguito. Oppo e Vivo rafforzano le loro posizioni nella regione Asia-Pacifico e nei loro mercati nazionali, rappresentando rispettivamente il 10% e l’8% della quota di mercato.

Un calo atteso, ridotte le scorte

Il declino del mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2023 rientrava nelle aspettative di tutto il settore”, spiega l’analista di Canalys, Sanyam Chaurasia. “Le condizioni macroeconomiche locali hanno continuato a ostacolare gli investimenti e le operazioni dei venditori in diversi mercati. Nonostante le riduzioni di prezzo e le forti promozioni da parte dei venditori, la domanda dei consumatori è rimasta debole, in particolare nel segmento di fascia bassa a causa dell’elevata inflazione che ha colpito la fiducia e la spesa. Inoltre, il continuo rallentamento della domanda degli utenti finali ha innescato un’importante ondata di riduzione delle scorte lungo l’intera catena di approvvigionamento, con canali che riducono i livelli di inventario per garantire le operazioni. Per mantenere un basso livello di volume di vendita, i fornitori hanno continuato a utilizzare tecniche di produzione caute, che hanno avuto un impatto negativo a lungo termine sulla catena di fornitura dei componenti”.

WEBINAR Business analytics: per funzionare ha bisogno di una vera data strategy Big Data Intelligenza Artificiale

Pianificazione in miglioramento, focus sull’innovazione

“Tuttavia, abbiamo notato alcuni segni positivi”, aggiunge l’analista Toby Zhu. “Ci sono stati miglioramenti nella domanda per alcuni prodotti smartphone e fasce di prezzo. Inoltre, alcuni fornitori stanno diventando più attivi nella pianificazione della produzione e nell’ordinazione di componenti. Canalys prevede che l’inventario dell’industria degli smartphone, indipendentemente dal canale o dal fornitore, può raggiungere un livello relativamente sano entro la fine del secondo trimestre del 2023. È ancora troppo presto per prevedere la ripresa della domanda complessiva dei consumatori, tuttavia, il volume di vendita del mercato globale degli smartphone dovrebbe migliorare a causa della riduzione delle scorte nel nei prossimi trimestri. Inoltre, i fornitori si sono concentrati maggiormente sulle innovazioni e sull’aumento dell’efficienza della produzione e del canale dopo un ciclo di fluttuazioni, passando da una crescita per volumi e quote a una crescita per qualità. Anche la divulgazione del 5G e i telefoni pieghevoli stanno diventando le nuove forze trainanti del settore”.

Cointerpoint: spedizioni globali di pc in calo del 28%, Lenovo al top

Una ricerca Counterpoint, intanto, rivela che le spedizioni globali di pc sono diminuite del 28% su base annua nel primo trimestre del 2023, raggiungendo i 56,7 milioni di unità, i numeri trimestrali più bassi degli ultimi 10 anni, escluso il primo trimestre del 2020, quando l’epidemia di pandemia di Covid-19 ha interrotto la produzione. Il calo del primo trimestre del 2023 è dovuto al continuo ritardo nella ripresa della domanda a causa di una correzione delle scorte durante il trimestre. Tuttavia, regna un cauto ottimismo: Counterpoint ritiene infatti che il mercato complessivo dei pc inizierà a riprendersi gradualmente nella seconda metà del secondo trimestre del 2023, il che aprirà la strada a uno slancio relativamente più forte nel secondo semestre del 2023.

In questo scenario, Lenovo è rimasta il più grande fornitore di pc al mondo nel primo trimestre del 2023, nonostante un enorme calo delle spedizioni durante il trimestre. La società ha registrato spedizioni di 12,8 milioni di unità nel primo trimestre del 2023 e una quota di mercato del 23%. Hp ha registrato un aggiustamento relativamente limitato nel trimestre rispetto a una base inferiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mantenendo il suo secondo posto e mantenendo la sua quota di mercato del 21%. La performance migliore del previsto di Dell negli Stati Uniti ha aiutato l’azienda a posizionarsi al terzo posto in termini di spedizioni globali di pc durante il trimestre, con una quota di mercato del 17%. Apple ha sofferto di più, segnando un calo del 38% su base annua delle spedizioni a causa di una base più alta nel periodo di un anno fa e di un ciclo di sostituzione più lungo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA