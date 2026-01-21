Sovranità e tecnologia d’avanguardia, di fronte agli Usa l’Europa è più forte di quanto si pensi

Mentre l’alleanza tra Stati Uniti e Europa vive uno dei suoi momenti più critici e complicati, anche nel dominio tecnologico gli analisti si chiedono quanto gli Usa possano ragionevolmente considerarsi superiori e quale sia il vero posizionamento del nostro continente. Per Clara Riedenstein, analista di tech policy e scrittrice, gli Usa giocano anche in questo caso il ruolo del leader, convinti del loro dominio, ma l’Europa ha molti più strumenti in mano di quanto immagini.

L’Europa a “un tavolo da poker tecnologico”

“Immagina un tavolo da poker. Qualcuno dall’altra parte del tavolo ti convince che le tue carte sono pessime. Alla fine, ci credi e reagisci di conseguenza: sei timido, non corri grossi rischi. Ma i tuoi avversari ti stanno ingannando. Le tue carte sono migliori di quanto pensassi. L’Europa si ritrova seduta a questo tavolo da poker tecnologico“, scrive Riedenstein sulla testata online Bandwidth di Cepa.org. “I governi americano e cinese sono convinti che il continente sia debole e abbia carte scarse. Ma l’Europa gode di una leva finanziaria maggiore di quanto la maggior parte delle persone pensi”.

Come dovrebbe usare queste carte rimane una questione aperta. Se gli Stati Uniti minacciano l’Europa, dovrebbero rispondere con minacce altrettanto forti o ciò causerebbe più danni che benefici? Se la Cina tenta di inondare il continente di prodotti, l’Europa perderà di più con la rappresaglia che con i negoziati?

Secondo Riedenstein, anche se Washington minaccia un “kill switch” sui dati europei, anche l’Europa ha un suo interruttore di sicurezza capace di spegnere tutto.

I punti di forza di fronte agli Usa

“L’Europa crede di aver perso la corsa alla tecnologia. Il rapporto Draghi attribuisce il divario di produttività tra Stati Uniti ed Europa alla tecnologia. Avverte che se l’Europa non inizia a innovare, rimarrà indietro rispetto ad altre potenze geopolitiche”, argomenta Riedenstein. “Anche se è innegabile che l’Europa rimanga dipendente dalla tecnologia statunitense, il continente presenta dei notevoli punti di forza” capaci di mettere in difficoltà l’alleato.

Per esempio, l’olandese Asml detiene il monopolio sulla produzione di macchine litografiche necessarie per realizzare i chip di intelligenza artificiale più avanzati. Il leader tecnologico tedesco Merck produce sostanze chimiche necessarie per la fabbricazione di chip e ha concentrato i suoi sforzi sui chip di intelligenza artificiale. La belga Imec produce costantemente ricerche all’avanguardia a livello mondiale sulle tecnologie dei semiconduttori.

Insomma, senza l’Europa, i chip di intelligenza artificiale più avanzati potrebbero essere realizzati.

Infrastruttura cloud, Ai e dati

L’Europa detiene un ulteriore potere di leva in altri ambiti. La prima linea del campo di battaglia per la sovranità digitale è l’infrastruttura cloud, spiega Reidenstein. L’Europa è preoccupata, comprensibilmente, di affidarsi a pochi grandi fornitori di cloud statunitensi per l’archiviazione di dati pubblici sensibili. Ma non è solo l’Europa a dipendere dalle aziende americane. Gran parte del settore pubblico statunitense dipende dalle aziende europee. Per esempio, il gigante del software Sap, l’azienda tedesca di maggior valore, è il terzo fornitore di software del governo statunitense.

Anche nei modelli di Ai e in altri software per utenti finali, l’Europa ha carte preziose. L’Ai dipende da dati di qualità e l’Europa possiede alcuni dei migliori dati industriali al mondo. Il governo del Regno Unito ha recentemente fissato un prezzo per il valore dei suoi dati industriali, impegnando 100 milioni di sterline da investire in una National Data Library.

Inoltre, la propensione allo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni si sta riducendo mentre, al contrario, molte startup si stanno rivolgendo a modelli linguistici di piccole dimensioni come alternative economicamente valide. Questi modelli specializzati vengono impiegati in ambito scientifico, industriale e B2B. Il database europeo si rivelerà una grande risorsa nello sviluppo di modelli di Ai con un focus più specifico.

Sovranità digitale: il buon esempio del Chips Act 2.0

Sebbene sia vero che l’Europa rimane dipendente dalla tecnologia straniera, che è alla base di gran parte dei suoi sistemi economici e politici, il protezionismo si rivelerà controproducente. Ha armi per reagire se altri premono i “kill switch”. Piuttosto che costruire uno stack digitale da zero, l’Europa dovrebbe costruire la sovranità digitale sulle fondamenta delle sue competenze preesistenti.

Il prossimo Chips Act 2.0 ne è un buon esempio. Il primo Chips Act europeo mirava a sviluppare capacità di produzione di chip in Europa, raddoppiando la quota di mercato del continente al 20% entro il 2030. La Corte dei conti europea ha avvertito che si tratta di un obiettivo irrealistico. Ma, anziché abbandonare il progetto o replicare capacità esistenti altrove, l’Europa può sfruttare i suoi punti di forza esistenti nella litografia e nella chimica, come sollecitato dalla Semicon Coalition guidata dai Paesi Bassi.

Se l’Europa rafforzasse i suoi punti di forza attuali, ciò potrebbe contribuire a far capire agli Stati Uniti che anche loro dipendono dalla tecnologia europea.