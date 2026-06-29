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Engie Special Days: la tariffa luce bloccata scade il 1° luglio, ecco come funziona l’offerta

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La promozione Engie Special Days permette di attivare la tariffa luce bloccata Energia PuntoFisso 12 Mesi entro il 1° luglio 2026. L’offerta consente di fissare il prezzo dell’energia per un anno, con condizioni economiche definite in anticipo, energia da fonti rinnovabili e gestione completamente digitale

Pubblicato il 29 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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Tariffa luce bloccata con Engie in 3 punti chiave

  • Fino al 1° luglio 2026 Engie propone la tariffa luce bloccata Energia PuntoFisso 12 Mesi per proteggersi dalle oscillazioni del mercato.
  • Prezzo energia monoraria a 0,1186 €/kWh e corrispettivo annuo luce di 72 euro; esclusi oneri ARERA; disponibile anche in dual fuel.
  • Prezzo bloccato 12 mesi, energia da fonti rinnovabili, bolletta digitale, addebito diretto, monitoraggio via App ENGIE Italia; adesione online e cambio senza interruzioni.
Riassunto generato con AI

La finestra per aderire agli Engie Special Days sta per chiudersi: fino al 1° luglio 2026, Engie propone la tariffa luce bloccata Energia PuntoFisso 12 Mesi, pensata per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato energetico.

L’offerta Engie consente di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi e include anche la possibilità di scegliere la fornitura gas.

Richiedi la tariffa luce bloccata con l’offerta di Engie

Tariffa luce bloccata Engie: cosa prevede l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi

L’iniziativa Special Days di Engie permette di sottoscrivere una tariffa a prezzo fisso valida per dodici mesi dalla data di attivazione.

Per la sola fornitura luce, il corrispettivo annuo è pari a 72 euro, mentre il prezzo dell’energia è fissato a 0,1186 €/kWh nella versione monoraria. Restano esclusi i costi regolati da ARERA, come dispacciamento, trasporto, gestione del contatore e oneri generali di sistema.

L’offerta è disponibile anche nella versione dual fuel, con luce e gas, oppure esclusivamente per il gas naturale.

VoceLuceGas
Durata prezzo bloccato12 mesi12 mesi
Corrispettivo annuo72 €/anno84 €/anno
Prezzo consumo0,1186 €/kWh0,483 €/Smc
Scadenza promozione1° luglio 20261° luglio 2026
Cambio fornitoreGratuitoGratuito

I vantaggi della tariffa luce bloccata Engie

La caratteristica principale dell’offerta di Engie è la stabilità del prezzo dell’energia per un anno. Chi aderisce conosce fin dall’inizio il costo della materia prima e può pianificare con maggiore precisione il budget familiare, senza subire eventuali rialzi dei mercati all’ingrosso.

Tra i principali vantaggi figurano:

  • prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi;
  • energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate senza costi aggiuntivi;
  • bolletta esclusivamente digitale;
  • pagamento tramite addebito diretto;
  • monitoraggio dei consumi attraverso l’App ENGIE Italia;
  • cambio fornitore senza interruzioni della fornitura e senza costi di attivazione.

L’offerta è rivolta ai clienti con una fornitura luce e/o gas già attiva presso un altro operatore che intendono effettuare il passaggio a Engie.

Come attivare l’offerta

L’adesione avviene interamente online. È sufficiente avviare la configurazione, inserire i dati anagrafici e quelli della fornitura, confermare telefono ed e-mail e completare la richiesta. Sarà poi Engie a gestire tutte le pratiche di cambio fornitore, senza interruzioni nell’erogazione dell’energia.

Chi desidera valutare la convenienza può anche simulare la bolletta caricando quella attuale o inserendo i propri consumi medi, così da confrontare la spesa stimata con quella sostenuta presso il fornitore attuale.

Richiedi la tariffa luce bloccata con l’offerta di Engie
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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