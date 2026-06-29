La finestra per aderire agli Engie Special Days sta per chiudersi: fino al 1° luglio 2026, Engie propone la tariffa luce bloccata Energia PuntoFisso 12 Mesi, pensata per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato energetico.

L’offerta Engie consente di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi e include anche la possibilità di scegliere la fornitura gas.

Tariffa luce bloccata Engie: cosa prevede l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi

L’iniziativa Special Days di Engie permette di sottoscrivere una tariffa a prezzo fisso valida per dodici mesi dalla data di attivazione.

Per la sola fornitura luce, il corrispettivo annuo è pari a 72 euro, mentre il prezzo dell’energia è fissato a 0,1186 €/kWh nella versione monoraria. Restano esclusi i costi regolati da ARERA, come dispacciamento, trasporto, gestione del contatore e oneri generali di sistema.

L’offerta è disponibile anche nella versione dual fuel, con luce e gas, oppure esclusivamente per il gas naturale.

Voce Luce Gas Durata prezzo bloccato 12 mesi 12 mesi Corrispettivo annuo 72 €/anno 84 €/anno Prezzo consumo 0,1186 €/kWh 0,483 €/Smc Scadenza promozione 1° luglio 2026 1° luglio 2026 Cambio fornitore Gratuito Gratuito

I vantaggi della tariffa luce bloccata Engie

La caratteristica principale dell’offerta di Engie è la stabilità del prezzo dell’energia per un anno. Chi aderisce conosce fin dall’inizio il costo della materia prima e può pianificare con maggiore precisione il budget familiare, senza subire eventuali rialzi dei mercati all’ingrosso.

Tra i principali vantaggi figurano:

prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi;

energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate senza costi aggiuntivi;

bolletta esclusivamente digitale;

pagamento tramite addebito diretto;

monitoraggio dei consumi attraverso l’App ENGIE Italia;

cambio fornitore senza interruzioni della fornitura e senza costi di attivazione.

L’offerta è rivolta ai clienti con una fornitura luce e/o gas già attiva presso un altro operatore che intendono effettuare il passaggio a Engie.

Come attivare l’offerta

L’adesione avviene interamente online. È sufficiente avviare la configurazione, inserire i dati anagrafici e quelli della fornitura, confermare telefono ed e-mail e completare la richiesta. Sarà poi Engie a gestire tutte le pratiche di cambio fornitore, senza interruzioni nell’erogazione dell’energia.

Chi desidera valutare la convenienza può anche simulare la bolletta caricando quella attuale o inserendo i propri consumi medi, così da confrontare la spesa stimata con quella sostenuta presso il fornitore attuale.