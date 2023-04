Tecnologie per l’automotive, in Italia depositati 400 brevetti l’anno

Oltre 5mila domande di brevetto depositate in Italia nel campo automotive dal 2009, con una media superiore alle 400 l’anno. È il numero rivelato dal rapporto “I brevetti nel settore automotive (2009-2021)” pubblicato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (SCARICA QUI IL DOCUMENTO COMPLETO). Il rapporto prende in esame tutte le tecnologie che possono essere trovate nei veicoli prodotti attualmente in serie, incluse le funzionalità di connettività e guida automatizzata.

Italia sul podio europeo per le invenzioni nell’automotive

La maggior parte delle domande proviene dal Nord-Ovest del Paese e riguarda, in particolare, i pneumatici, ma sono numerosi anche i brevetti relativi a giunti di rotazione, frizioni, freni e ai cambi dei veicoli. Se si considera la nazionalità del richiedente, il paese maggiormente rappresentato è l’Italia, seguito dalla Germania, dal Belgio e dalla Svizzera.

Circa 10mila domande di brevetto esaminate ogni anno in Italia

I brevetti rappresentano uno dei principali strumenti per rilevare e valutare l’attività innovativa di un paese e sono largamente utilizzati come indicatore tecnologico. La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riceve ed esamina circa 10.000 domande brevetto nazionale per invenzione industriale ogni anno ed è responsabile del mantenimento ed aggiornamento delle banche dati nazionali dei titoli di proprietà industriale che sono state utilizzate per l’estrazione delle informazioni utilizzate nel presente report.

Cnh, Pirelli e Ferrari ai primi tre posti

La classifica dei primi 10 richiedenti del settore automotive, ordinati secondo la media del valore percentuale calcolato sul totale delle domande nell’anno di riferimento, nell’intervallo temporale 2018-2021, vede ai primi tre posti Cnh Industrial Italia, Pirelli Tyre e Ferrari.

La maggior parte dei top 10 richiedenti del settore automotive hanno incrementato il loro peso percentuale rispetto ai depositi delle domande di brevetto industriale del settore nel 2021.

