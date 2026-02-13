Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Telecomunicazioni, appello dell’industria a Bruxelles: “Reti avanzate tra le priorità della ricerca Ue”

La 6G-IA chiede alla Commissione di rimettere le infrastrutture digitali al centro del prossimo ciclo di finanziamenti post-2027: più investimenti, meno frammentazione e strumenti per portare l’innovazione dal laboratorio al mercato, tra competizione globale e obiettivi di sicurezza tecnologica

Pubblicato il 13 feb 2026
EU’s satellite-based connectivity system

La connettività torna al centro della discussione sulle politiche industriali europee. La spinta arriva dalla 6G-IA, che insieme ai maggiori protagonisti della filiera delle telecomunicazioni ha inviato alla Commissione una lettera in cui chiede di includere reti e servizi digitali tra le priorità strategiche del nuovo programma quadro Fp10. Il documento invita a un ripensamento complessivo degli investimenti europei, perché l’Europa si trova in una fase in cui la capacità di sviluppare infrastrutture avanzate diventa determinante non solo per la competitività industriale, ma anche per la sicurezza e la sovranità tecnologica. Il sistema produttivo europeo necessita di una traiettoria più chiara per sostenere innovazione e crescita, ed è questo il punto attorno al quale ruota l’appello degli operatori.

  • wireless 2026

  • l'analisi

    Wireless 2026: reti, AI e smart home ridisegnano il mercato

    26 Gen 2026

  • CCNL TLC call center

  • scenari

    Call center, Di Raimondo (Asstel): “Il nuovo CCNL guarda al futuro”

    23 Gen 2026

  • Telecommunication,Tower,For,2g,3g,4g,5g,Network,During,Sunset.

  • scenari

    Wireless, gli operatori Usa temono i dazi e anticipano gli ordini: +38% le spedizioni

    29 Ott 2025

  • AI sicura per PMI,, AI factory

  • l'editoriale

    L’intelligenza che connette: le telco nell’era del cambiamento

    17 Ott 2025

    di Federica Meta

