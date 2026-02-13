Telecomunicazioni, appello dell’industria a Bruxelles: “Reti avanzate tra le priorità della ricerca Ue”

La connettività torna al centro della discussione sulle politiche industriali europee. La spinta arriva dalla 6G-IA, che insieme ai maggiori protagonisti della filiera delle telecomunicazioni ha inviato alla Commissione una lettera in cui chiede di includere reti e servizi digitali tra le priorità strategiche del nuovo programma quadro Fp10. Il documento invita a un ripensamento complessivo degli investimenti europei, perché l’Europa si trova in una fase in cui la capacità di sviluppare infrastrutture avanzate diventa determinante non solo per la competitività industriale, ma anche per la sicurezza e la sovranità tecnologica. Il sistema produttivo europeo necessita di una traiettoria più chiara per sostenere innovazione e crescita, ed è questo il punto attorno al quale ruota l’appello degli operatori.