Tim e Microsoft insieme in nome della sovranità digitale

Sovranità del dato, compliance e sicurezza: è su questa triade che TIM e Microsoft costruiscono il rafforzamento della loro collaborazione, con l’ambizione di rendere più rapida e “governabile” l’adozione di cloud e intelligenza artificiale nelle organizzazioni italiane. La prima applicazione concreta è interna a TIM, con la diffusione su larga scala di Microsoft 365 Copilot e Power Platform, mentre sul fronte esterno si valutano servizi congiunti per imprese e PA.

TIM e Microsoft annunciano una collaborazione a supporto della transizione digitale che mette a fattor comune tecnologie quali il cloud, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale. Le due aziende collaboreranno per progettare soluzioni cloud e digitali pensate per le esigenze delle imprese italiane, con l’obiettivo di accelerarne l’adozione su larga scala.

Combinando competenze, risorse, connettività e capacità tecnologiche, TIM e Microsoft intendono abilitare nuovi servizi per aziende, Pubblica Amministrazione e cittadini.

Il ruolo di TIM e l’apporto di Microsoft: controllo, resilienza e protezione del dato

La collaborazione valorizza il ruolo di TIM come abilitatore di soluzioni cloud e digitali per aziende e Pubblica Amministrazione, in linea con la propria strategia sulla sovranità digitale: un modello che mira a garantire controllo, resilienza e protezione del dato lungo l’intera catena del valore, attraverso piattaforme e servizi gestiti sul territorio.

Microsoft mette a disposizione l’esperienza maturata nell’affiancare le aziende nel percorso di adozione di piattaforme cloud, intelligenza artificiale generativa e agentica, oltre a soluzioni di sicurezza.

Primo ambito di applicazione: il digital workplace di TIM con Copilot e Power Platform

Un primo ambito di applicazione riguarda la trasformazione interna a TIM attraverso l’evoluzione del digital workplace. Al centro dell’iniziativa c’è l’implementazione su larga scala di Microsoft 365 Copilot, insieme alla piattaforma low-code Power Platform, come leva per rendere l’intelligenza artificiale una capacità trasversale a supporto dei processi e delle persone.

L’estensione della collaborazione si articola in un insieme di iniziative finalizzate ad aumentare la produttività e la capacità di innovazione su scala organizzativa. Al tempo stesso si valuteranno iniziative congiunte per portare sul mercato italiano soluzioni e servizi integrati rivolti a imprese e Pubblica Amministrazione.

Le soluzioni per imprese e PA: use case di AI generativa e modernizzazione dei servizi

Il focus sarà sui processi che possono trarre il massimo beneficio dall’AI generativa come customer operations, gestione documentale, supporto alle funzioni operative e automazione, contribuendo alla modernizzazione dei servizi e alla diffusione delle competenze digitali.

“La crescita digitale dell’Italia richiede infrastrutture affidabili, sicurezza e una governance solida di cloud e AI. Con un partner come Microsoft andiamo a rafforzare un’alleanza che unisce tecnologia e capacità industriale, con l’obiettivo di portare innovazione concreta a imprese e Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.

“Cloud e intelligenza artificiale stanno diventando fattori decisivi per la competitività e la crescita dell’Italia. Con TIM, uniamo competenze locali e tecnologia globale per favorire un’adozione dell’AI sicura, governata e responsabile, a partire dalla trasformazione stessa di TIM con Copilot fino all’estensione di soluzioni che supportano imprese e settore pubblico in tutto il Paese”, ha dichiarato Samer Abu-Ltaif, Presidente Microsoft Europa, Medio Oriente e Africa.

TIM Enterprise e strategia multicloud: piattaforme proprietarie e hyperscaler

In questo quadro, TIM, attraverso la business unit TIM Enterprise, adotta un approccio multicloud che mette a disposizione dei clienti un portafoglio completo di soluzioni: dalle piattaforme proprietarie a più elevata indipendenza tecnologica, fino ai servizi dei principali hyperscaler, integrati e governati per rispondere a esigenze diverse di sicurezza, performance e compliance.

È in questa logica che si inserisce il rafforzamento della collaborazione con Microsoft, che consente di portare sul mercato italiano le tecnologie di Microsoft.

Tre direttrici operative: cloud, sicurezza e AI per produttività e servizi

Microsoft e TIM lavoreranno congiuntamente per accelerare l’adozione di soluzioni digitali avanzate in Italia lungo tre direttrici principali:

Cloud e modernizzazione : supporto alla trasformazione di applicazioni e servizi verso architetture cloud scalabili, con particolare attenzione alla continuità operativa e alla conformità normativa.

: supporto alla trasformazione di applicazioni e servizi verso architetture cloud scalabili, con particolare attenzione alla continuità operativa e alla conformità normativa. Sicurezza e governance del dato : rafforzamento di soluzioni per la cybersecurity e modelli di gestione dei dati, dall’identità digitale alla protezione delle informazioni, con approcci strutturati e misurabili.

: rafforzamento di soluzioni per la cybersecurity e modelli di gestione dei dati, dall’identità digitale alla protezione delle informazioni, con approcci strutturati e misurabili. Intelligenza artificiale per la produttività e i servizi: sviluppo e adozione di use case AI orientati all’efficienza, alla qualità del servizio e al supporto alle decisioni, con un’attenzione specifica ai controlli, alle policy e alla gestione del rischio.

Una visione condivisa: Italia più connessa e AI generativa come acceleratore

Questa collaborazione rafforzata riflette una visione condivisa per un’Italia più connessa e digitalmente avanzata, dove l’intelligenza artificiale generativa gioca un ruolo centrale nell’accelerare la crescita e l’innovazione delle imprese e della società.