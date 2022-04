Arriva in Italia l’alternativa a Telepass per il telepedaggio. A lanciare il servizio è il gruppo Unipol: si chiama UnipolMove, e consentirà di oltrepassare i caselli autostradali pagando i pedaggi digitalmente, senza la necessità di fermarsi. Ma servirà anche per pagare multe, bollo auto, servizi di parcheggio, ingressi nella Ztl, fino al rifornimento di carburante.

Il servizio – che può essere acquistato presso la rete delle agenzie , sul sito UnipolMove.it e sull’App UnipolMove – verrà offerto gratis per i primi sei mesi ai clienti della compagnia assicurativi, e poi costerà un euro al mese. “Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo – spiega Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai – Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative. Con questo servizio aggiungiamo un ulteriore tassello al piano di sviluppo della mobilità, partito ormai parecchi anni fa, e che ci vede in grado di estendere la nostra offerta di mobilità intorno ai bisogni del nostro cliente sempre partendo dal nostro prodotto core ossia la polizza assicurativa”.

Nel campo dei servizi per la mobilità UnipoSai – che conta in Italia su circa 10 milioni di polizze auto – era già presente con i servizi di assistenza e soccorso stradale, oltre che nella manutenzione e riparazione diretta dei danni, nel noleggio a lungo termine e nella compravendita di veicoli usati con una propria piattaforma online.

