Il 5G europeo esce dalla fase dimostrativa e diventa infrastruttura industriale. Non più solo copertura mobile più veloce. La nuova ondata di progetti sostenuti da Bruxelles punta a collegare porti, ferrovie, autostrade, scuole, ospedali, reti logistiche e servizi di emergenza. Il salto è strategico. La connettività diventa una leva per governare traffico, merci, sicurezza pubblica, assistenza sanitaria e resilienza dei territori.

La Commissione europea ha acceso i riflettori su quattro iniziative che mostrano la direzione del mercato. Due riguardano i corridoi di trasporto. Una interessa direttamente l’Italia. Un’altra guarda alle comunità insulari e rurali della Grecia. Il filo comune è la rete 5G standalone, integrata con edge computing, sensori, cloud e AI. L’obiettivo è portare capacità, bassa latenza e affidabilità dove oggi servono servizi critici, non semplice banda.

Dalla copertura alla piattaforma

La logica dei nuovi progetti segna un cambio di paradigma. Il 5G non viene trattato come un’estensione delle reti consumer. Diventa una piattaforma per applicazioni verticali, con requisiti diversi da quelli dello smartphone. Treni, navi, droni, ambulanze, porti e impianti industriali chiedono continuità, sicurezza e tempi di risposta prevedibili.

È qui che entra in gioco l’architettura standalone. Rispetto alle reti costruite sopra il 4G, permette funzioni più avanzate. Tra queste ci sono slicing, elaborazione distribuita e gestione più precisa della qualità del servizio. In un corridoio logistico, questi elementi fanno la differenza. Una videoconsultazione medica, un alert stradale o il monitoraggio di un container non possono dipendere da una connettività best effort.

Bruxelles colloca questi interventi dentro la strategia della Digital Decade e nel percorso del Connecting Europe Facility Digital. La posta in gioco è duplice. Da un lato, rafforzare la competitività delle filiere europee. Dall’altro, ridurre i divari territoriali che frenano servizi pubblici e sviluppo locale.

Il corridoio Grecia-Bulgaria

Il progetto Multimodal-5G è uno dei casi più ambiziosi. Prevede una dorsale digitale di circa mille chilometri tra Grecia e Bulgaria. Il tracciato collega Heraklion, il porto del Pireo, Atene, Salonicco e Simitli. La componente rilevante è la natura multimodale. Il corridoio integra trasporto marittimo, ferrovia e mobilità urbana.

Il contributo Ue è pari a 10,1 milioni di euro. La durata prevista è di 36 mesi, dal primo dicembre 2025 al 30 novembre 2028. Il progetto userà bande a 700 MHz per la copertura estesa, frequenze a 2100 e 2600 MHz per capacità nei nodi urbani e nei terminali, oltre alla banda 3,5 GHz per servizi ad alta capacità.

La sperimentazione non riguarda solo la rete. Include sensori Iot, videocamere, sistemi a bordo di treni e navi, capacità cloud ed edge, analisi basate su AI. I casi d’uso coprono manutenzione predittiva, monitoraggio delle infrastrutture, controllo dei carichi, gestione delle flotte e ottimizzazione dei percorsi. La metropolitana di Atene entra nel perimetro come nodo urbano connesso.

Il valore industriale è chiaro. Le catene logistiche europee hanno bisogno di visibilità in tempo reale. Porti, ferrovie e trasporto urbano devono dialogare meglio. Il 5G può diventare il tessuto connettivo di questa integrazione, purché le applicazioni siano interoperabili e sostenibili economicamente.

L’asse irlandese verso Rosslare

Il progetto 5G-Emcie guarda invece alla costa orientale dell’Irlanda. Il corridoio collega Dundalk a Rosslare Harbour, passando da un’area chiave per trasporti e logistica. L’infrastruttura punta a garantire connettività 5G ininterrotta lungo un asse che unisce il confine con l’Irlanda del Nord al gateway europeo di Rosslare Europort.

Il coordinamento fa capo a Vantage Towers, con un contributo Ue di 3,54 milioni di euro. Tra i partner figurano Three Ireland e Wings. La Commissione presenta l’iniziativa come un progetto orientato a trasporti, logistica, sicurezza stradale e resilienza climatica.

Il corridoio irlandese ha una funzione concreta. Serve a preparare le infrastrutture per veicoli connessi, gestione flotte, traffico intelligente e servizi logistici avanzati. In prospettiva, il valore non si misura solo nella velocità di connessione. Conta la capacità di sostenere processi operativi lungo una direttrice economica sensibile.

Rosslare ha assunto un ruolo più rilevante nei collegamenti con l’Europa continentale. Una copertura stabile lungo l’asse orientale rafforza quindi anche la posizione del Paese nelle reti transeuropee. È un esempio di come il 5G possa diventare parte della politica industriale dei trasporti, non solo della politica tlc.

L’Italia punta su sicurezza e servizi critici

Il progetto più vicino al mercato italiano è 5G-Sesamo. L’iniziativa ha un budget complessivo di 15,6 milioni di euro, con un contributo Ue di 11,7 milioni. La durata prevista va dal primo febbraio 2026 al 31 gennaio 2029. Il coordinatore è il Centro nazionale per la mobilità sostenibile Most. Tra i partner ci sono Tim, Cim4.0, Smact, Bi-Rex, Cyber 4.0, Meditech, Azienda Zero Piemonte, Cnr e Università Federico II di Napoli.

Il perimetro è ampio, ma coerente. Mobilità, logistica, sanità e servizi di emergenza condividono una necessità comune: informazioni affidabili in tempo reale. Il progetto prevede reti pubbliche 5G standalone, reti ibride federate e reti private indoor. L’accesso a edge computing, data center locali e cloud completa l’architettura.

I casi d’uso si concentrano su tre aree. La prima riguarda mobilità sicura e servizi di emergenza. Qui rientrano protezione degli utenti vulnerabili della strada, ambulanze connesse e strumenti di assistenza remota. La seconda copre logistica intelligente e consegne via drone, con monitoraggio di vie d’acqua e processi industriali indoor e outdoor. La terza guarda alla rilevazione dei rischi in ambienti civili e produttivi, anche con realtà aumentata e virtuale per l’evacuazione.

La presenza di Cyber 4.0 segnala un tema decisivo. Le reti per servizi critici non possono essere progettate solo in termini di prestazioni. Devono incorporare sicurezza, protezione dei dati e capacità di controllo. Il progetto prevede anche l’esplorazione di tecnologie avanzate come distribuzione quantistica delle chiavi e training AI su infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.

Per l’Italia, 5G-Sesamo può diventare un banco di prova sulla convergenza tra reti pubbliche, private e ibride. È un passaggio rilevante per il tessuto produttivo. Molte applicazioni industriali richiedono copertura locale, protezione dei dati e garanzie operative. Il modello federato può offrire una risposta, se sarà semplice da adottare.

Le isole greche come laboratorio di inclusione

Il quarto progetto, 5G-Bridge, sposta il focus dalle grandi direttrici logistiche ai territori meno serviti. L’iniziativa riguarda Creta, isole dell’Egeo settentrionale, Macedonia orientale, Tracia e il municipio di Aigaleo, nell’area di Atene. Il budget totale è di 9,3 milioni di euro, con contributo Ue di 6,9 milioni. La durata prevista va da dicembre 2025 a novembre 2028.

Il coordinamento è affidato a Wings Ict Solutions. Tra i partner figurano Ote, Grant Thornton, regioni e comuni greci, Ellinogermaniki Agogi, Matternet, Lioncode e Tilematiki. Il progetto prevede l’aggiornamento di circa 50 siti, usando bande a 700 MHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. L’architettura include Ran 5G, core standalone, posizionamento Upf per ridurre la latenza, slicing, edge e cloud.

La dimensione sociale è forte. Le applicazioni riguardano scuole smart e sostenibili, telemedicina, monitoraggio degli incendi, logistica sanitaria con droni, controllo ambientale e manutenzione predittiva di edifici pubblici. In ambito educativo sono previsti laboratori Stem da remoto, realtà aumentata e virtuale, gemelli digitali degli edifici scolastici. Nel settore sanitario, wearable e trasmissione sicura dei dati abiliteranno consulti e diagnostica a distanza.

Il punto politico è evidente. Il 5G viene usato come strumento di coesione. Non serve soltanto a potenziare aree già competitive. Può portare servizi evoluti dove la distanza fisica pesa su scuola, salute e protezione civile. Per le isole e le zone rurali, la rete diventa un’infrastruttura di cittadinanza.

Edge, sensori e AI cambiano il modello operativo

I quattro progetti mostrano che la connettività da sola non basta. La componente abilitante è l’integrazione tra rete, dati e applicazioni. Sensori ambientali, videocamere, droni, dispositivi wearable e sistemi di bordo generano flussi continui. L’edge computing permette di elaborarli vicino al punto di raccolta. L’AI trasforma quei dati in alert, previsioni e decisioni operative.

Questo modello può ridurre tempi di intervento e costi di gestione. In un porto, aiuta a monitorare merci e infrastrutture. In una scuola, misura consumi, qualità dell’aria e sicurezza. Su una strada, può segnalare rischi per utenti vulnerabili. In un contesto sanitario, abilita continuità assistenziale anche lontano dagli ospedali.

La sfida sarà evitare frammentazione. Ogni progetto produce casi d’uso, piattaforme e modelli di governance. Per generare scala europea serviranno standard, interoperabilità e regole comuni sui dati. Senza questi elementi, il rischio è costruire isole tecnologiche difficili da replicare.

Un banco di prova per telco e industria

Per gli operatori tlc, questi progetti aprono una partita delicata. La crescita dei ricavi non può dipendere solo dal traffico mobile tradizionale. I corridoi 5G e le smart communities spingono verso modelli B2B e B2B2G. Entrano in campo amministrazioni pubbliche, gestori di infrastrutture, porti, ospedali, scuole, centri di competenza e imprese logistiche.

Il ruolo degli operatori dunque cambia. Occorre integrare rete, edge, cloud, sicurezza, piattaforme applicative e supporto operativo. Questo richiede partnership più strette con industria, pubblica amministrazione e fornitori tecnologici. Richiede anche modelli di investimento sostenibili, perché molte aree servite non garantiscono ritorni immediati.

Il contributo pubblico serve proprio a colmare questa distanza. Bruxelles usa il finanziamento come leva per anticipare investimenti che il mercato, da solo, rinvierebbe. La logica è coerente con i corridoi Ten-T e con l’obiettivo di rendere l’Europa più connessa entro il 2030.

Una strada tracciata

Questa nuova tranche di iniziative si inserisce nel percorso già avviato dal Cef Digital, che con il quarto bando ha portato a 327 milioni di euro il sostegno complessivo ai progetti europei per corridoi 5G e smart communities. Come emerso nei precedenti interventi su Brennero, Parigi-Bruxelles, Balcani orientali, Nord del Portogallo e ospedale connesso di Bordeaux, la direzione è ormai definita.

Il 5G europeo passa dalla prova tecnologica alla costruzione di servizi misurabili. La rete diventa infrastruttura operativa per mobilità, sanità, logistica e territori. La vera sfida sarà trasformare questi piloti in modelli replicabili, sostenibili e interoperabili su scala europea.