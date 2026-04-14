6G, non solo radio: la luce visibile pilastro del wireless del futuro

La visible light communication, tecnologia che utilizza lo spettro della luce visibile per trasmettere dati in modalità wireless, smette di essere una promessa di laboratorio e si candida a diventare uno dei pilastri tecnologici del 6G. Non come alternativa al radio, ma come estensione naturale di un ecosistema di rete sempre più tridimensionale. È questo il messaggio che arriva dal mondo della ricerca, dove la convergenza tra ottica, semiconduttori e intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini delle comunicazioni wireless.

Un recente lavoro coordinato da Nan Chi, professore alla Fudan University, offre una visione sistemica del ruolo che la luce visibile potrà giocare nelle future Space‑Air‑Ground‑Sea Integrated Networks, le architetture su cui si baserà la prossima generazione di connettività. Il contesto è chiaro: la crescita esponenziale di traffico generata da video ad altissima definizione, realtà estesa, IoT avanzato, AI e digital twin mette sotto pressione le tecnologie radio tradizionali. Servono nuove risorse spettrali e nuovi paradigmi.

In questo scenario, la visible light communication emerge come candidato credibile. Non solo per l’ampiezza dello spettro disponibile, ma per una combinazione di fattori che tocca prestazioni, sostenibilità e sicurezza.

Oltre i limiti dello spettro radio

Il cuore del problema, per il 6G, è la scarsità. Le bande radio più efficienti risultano sempre più congestionate, mentre l’aumento di capacità richiede frequenze più elevate, con costi crescenti in termini di copertura e consumo energetico. La luce visibile, compresa tra 380 e 780 nanometri, offre una risposta strutturale a questo vincolo.

Secondo i ricercatori, lo spettro visibile mette a disposizione risorse circa quattro volte superiori rispetto a quelle comunemente utilizzate nelle comunicazioni wireless. Una ricchezza che si traduce in velocità di trasmissione potenzialmente di ordini di grandezza superiori rispetto alle tecnologie attuali.

Non è solo una questione di capacità. La visible light communication risulta intrinsecamente più sicura, perché il segnale non attraversa le pareti, ed è immune alle interferenze elettromagnetiche che affliggono i sistemi radio. Un vantaggio rilevante in contesti industriali, sanitari e mission‑critical.

Dall’illuminazione ai laser ad alta velocità

Per anni la comunicazione tramite luce è stata associata ai sistemi Li‑Fi basati su Led, pensati per integrare trasmissione dati e illuminazione. Quel modello oggi appare superato. La ricerca si sta spostando verso trasmettitori laser ad alta banda, progettati esclusivamente per la comunicazione.

“Queste configurazioni sono destinate a scenari dedicati, come interconnessioni tra data center, collegamenti direzionali subacquei e comunicazioni inter‑satellitari, dove la funzione di illuminazione non è richiesta”, scrivono gli autori.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione il salto tecnologico in corso. I sistemi punto‑punto a singola lunghezza d’onda hanno già raggiunto 36,5 Gbps, mentre le architetture basate su multiplexing multi‑lunghezza d’onda hanno superato 600 Gbps, arrivando in alcuni casi oltre 800 Gbps. Prestazioni che collocano la visible light communication in una dimensione finora riservata alle reti ottiche cablate.

L’AI entra nel livello fisico

La luce, però, non è un mezzo neutro. Turbolenze atmosferiche, scattering subacqueo, vibrazioni meccaniche e disallineamenti ottici introducono distorsioni complesse, spesso non lineari. Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale.

Lo studio descrive l’uso di post‑equalizzatori assistiti dall’AI, basati su reti neurali capaci di apprendere in tempo reale le caratteristiche del canale. Questi sistemi non si limitano a compensare il rumore, ma anticipano le distorsioni, adattando dinamicamente la trasmissione.

“Gli schemi di apprendimento permettono di mantenere prestazioni elevate anche in ambienti rapidamente variabili”, sottolineano i ricercatori. In altre parole, l’AI diventa parte integrante del livello fisico della rete, non un semplice strato applicativo.

Una rete davvero tridimensionale

La visione proposta va oltre l’accesso terrestre. La visible light communication trova applicazione naturale in diversi domini strategici, ciascuno con esigenze specifiche ma accomunati dalla richiesta di capacità elevata e latenza ridotta.

Nello spazio, i collegamenti ottici tra satelliti beneficiano della bassa divergenza del fascio e della resistenza alle radiazioni ad alta energia. La luce consente comunicazioni stabili su lunghe distanze, riducendo interferenze e consumo di potenza.

In mare, la situazione si ribalta. Le onde radio si attenuano rapidamente sott’acqua, mentre la luce blu‑verde riesce a propagarsi con maggiore efficacia. Questo rende la visible light communication una candidata ideale per reti subacquee ad alta velocità, destinate a veicoli autonomi, sensori ambientali e infrastrutture critiche.

Anche i data center rappresentano un terreno fertile. La crescita del cloud e dell’AI richiede interconnessioni sempre più dense e veloci tra rack. La luce promette collegamenti a bassa latenza e senza cavi, semplificando l’architettura fisica e migliorando l’efficienza energetica.

Infine, il settore automotive. Nei sistemi V2X, la comunicazione tramite luce può supportare la guida autonoma e i sistemi di trasporto intelligenti, sfruttando fari e sensori come nodi di rete ad alta velocità.

Dalla sperimentazione al mondo reale

Nonostante i risultati di laboratorio, la strada verso l’adozione su larga scala resta complessa. I ricercatori parlano di una base tecnica ormai solida, ma individuano alcune sfide decisive.

La prima riguarda l’integrazione fotonica nel visibile. Per rendere la tecnologia scalabile servono componenti ottici miniaturizzati, integrati su chip compatibili con i processi produttivi dei semiconduttori. È un passaggio chiave per contenere costi e consumi.

La seconda sfida è ambientale. Pioggia, nebbia, ostacoli fisici e variazioni improvvise del contesto possono compromettere la qualità del collegamento. Da qui l’idea di una comunicazione prevedibile guidata dalla percezione, in cui i sistemi “sentono” l’ambiente e regolano autonomamente fasci e potenza.

Una tecnologia abilitante per il 6G

Nel disegno complessivo del 6G, la visible light communication non sostituirà il radio, ma lo completerà. Diventerà uno strato aggiuntivo, capace di offrire capacità estrema dove serve, sicurezza intrinseca dove conta e sostenibilità dove il consumo energetico è critico.

“Gli avanzamenti in queste direzioni sono destinati a sbloccare nuovi scenari applicativi, dalle comunicazioni spaziali ai sistemi integrati di sensing e comunicazione, fino alle interconnessioni ottiche a capacità ultra‑elevata”, concludono gli autori.