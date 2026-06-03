L’AI Act entra nella fase in cui le regole devono diventare controlli, valutazioni e decisioni operative. La Commissione europea ha nominato un Scientific Panel e un Advisory Forum per sostenere l’enforcement del regolamento sull’intelligenza artificiale. È un passaggio tecnico, ma anche strategico. Perché la tenuta della normativa dipenderà dalla capacità di applicarla a modelli, piattaforme e filiere in rapida evoluzione.

Il panel scientifico riunisce 60 esperti indipendenti, scelti per competenze su AI di frontiera, ingegneria, audit tecnico, industria e impatti sociali. Tra loro ci sono tre italiani: Alessandro Abate, Lorenzo Pacchiardi e Walter Quattrociocchi. Il mandato durerà 24 mesi ed è rinnovabile.

L’Advisory Forum avrà invece una funzione più ampia. Porterà alla Commissione e all’AI Board competenze da università, società civile e industria. Nel perimetro rientrano anche Pmi e startup. Faranno parte stabilmente del forum anche Fra, Enisa, Cen, Cenelec ed Etsi.

AI Act: la governance entra nella fase decisiva

La nomina dei due organismi segna il passaggio dalla scrittura normativa all’applicazione concreta dell’AI Act. Bruxelles non sta solo completando un organigramma. Sta costruendo la macchina che dovrà interpretare le regole, sostenere le autorità nazionali e dare indicazioni al mercato.

Il punto critico riguarda l’enforcement. I sistemi di intelligenza artificiale cambiano rapidamente. I modelli generali possono essere integrati in molti servizi diversi. Le capacità emergenti non sono sempre prevedibili al momento del rilascio. Per questo la vigilanza richiede competenze scientifiche, tecniche e giuridiche coordinate.

Il panel scientifico dovrà consigliare l’AI Office e le autorità nazionali soprattutto sui modelli Gpai. Il forum consultivo, invece, contribuirà su standardizzazione, implementazione e impatti nei diversi settori. Insieme, i due organismi rendono più visibile il modello europeo: regole centralizzate, ma fondate su un presidio tecnico distribuito.

I nomi del Scientific Panel

La Commissione ha pubblicato l’elenco dei 60 componenti del Scientific Panel, ordinati per cognome. I nomi selezionati sono Alessandro Abate, Alexandra Abbas, Sahar Abdelnabi, Markus Anderljung, Maksym Andriushchenko, Yoshua Bengio, Veselka Boeva, Miles Brundage, Ivana Budinská, Céline Castets-Renard, Raja Chatila, Michael Chen, Sebastian Cygert, Tom David, Maarten de Rijke, Javier Del Ser, Michèle Finck, Mario Fritz, Adam Gleave, Asunción Gómez-Pérez, Jean Gové, Jakub Growiec, Fredrik Heintz, Maarten Herbosch, José Hernández-Orallo, Jacob Hilton, Marius Hobbhahn, Zhijing Jin, Vincent Lenders, Janika Leoste, Kamilė Lukošiūtė, Merja Mattila, Mantas Mazeika, Charalambos Menelaou, Nicolas Moës, Halldóra Mogensen, Haralambos Mouratidis, Julia Mykhailiuk, Anastasija Nikiforova, Jana Nowaková, Seán Ó hÉigeartaigh, Lorenzo Pacchiardi, Daniel Paleka, Jassi Pannu, Walter Quattrociocchi, Roxana Radu, Dan Saattrup Smart, Matthias Samwald, Nandi Schoots, Judith Simon, Charlotte Stix, Emilija Stojmenova Duh, Karl Tuyls, Claudio Mayrink Verdun, Bianca Vieru, Katarzyna Wac, Hjalmar Wijk, Anna Katariina Wisakanto e Ivan Zelinka.

La lista mostra una composizione internazionale, con un limite di tre cittadini per Paese. La Commissione ha indicato anche criteri di equilibrio geografico e di genere. Gli esperti operano a titolo personale, non come rappresentanti dei governi o delle organizzazioni di appartenenza.

Il nodo dei modelli Gpai

Il terreno più delicato sarà quello dei modelli Gpai. Sono sistemi di uso generale, capaci di alimentare molte applicazioni diverse. Possono entrare nei servizi digitali, nei processi industriali, negli strumenti di produttività e nelle piattaforme pubbliche.

Questa natura trasversale rende più difficile la vigilanza. Un rischio generato dal modello può propagarsi lungo la catena del valore. Una vulnerabilità può comparire in contesti d’uso molto diversi. Una capacità inattesa può avere effetti non previsti dai provider e dagli utilizzatori.

Il panel dovrà aiutare l’AI Office a valutare rischi sistemici, classificazione dei modelli, metodologie di test e sorveglianza transfrontaliera. È un compito decisivo. Senza criteri tecnici solidi, l’AI Act rischierebbe di restare una cornice giuridica difficile da applicare.

Il ruolo degli italiani nell’AI Act

La presenza di Alessandro Abate, Lorenzo Pacchiardi e Walter Quattrociocchi dà rilievo al contributo italiano nella governance europea dell’intelligenza artificiale. Non si tratta di una rappresentanza nazionale in senso formale. Tuttavia, la loro nomina porta competenze maturate in ambiti centrali per l’applicazione del regolamento.

Il punto non è solo accademico. L’enforcement dell’AI Act richiederà capacità di analisi dei modelli, valutazione del rischio, comprensione degli impatti sociali e controllo delle architetture tecniche. Sono aree nelle quali la qualità degli esperti può incidere direttamente sulle scelte della Commissione.

Per l’Italia, la presenza nel panel è anche un segnale industriale. Il Paese dovrà adeguare imprese e pubbliche amministrazioni alle nuove regole. Avere competenze italiane dentro il circuito europeo può favorire una maggiore consapevolezza del processo, pur nel rispetto dell’indipendenza degli esperti.

Forum consultivo e standard

L’Advisory Forum avrà una funzione complementare. Secondo la Commissione, i 174 membri sono stati selezionati tra oltre 700 candidature. Il forum offrirà competenze tecniche su molti aspetti dell’AI Act, con particolare attenzione agli standard e alle difficoltà di implementazione.

La standardizzazione sarà uno snodo cruciale. Le norme armonizzate possono rendere più chiari gli obblighi per le imprese. Possono anche ridurre i costi di conformità. Ma dovranno essere abbastanza precise da evitare adempimenti solo formali.

Il coinvolgimento di industria, società civile, università e startup serve proprio a bilanciare interessi diversi. Le imprese chiedono prevedibilità. La società civile guarda alla tutela dei diritti. Le startup temono oneri sproporzionati. Le autorità europee puntano a un’applicazione uniforme.

Cybersecurity e diritti fondamentali

La presenza permanente di Enisa e Fra segnala due priorità dell’enforcement. L’intelligenza artificiale non riguarda solo innovazione e produttività. Incide anche su sicurezza digitale, libertà fondamentali e protezione delle persone.

I modelli possono essere attaccati, manipolati o usati per automatizzare minacce. Allo stesso tempo, sistemi AI mal progettati possono produrre discriminazioni o decisioni opache. Per questo la governance europea dovrà integrare valutazioni tecniche e garanzie giuridiche.

L’AI Act nasce proprio da questa esigenza. Non vieta l’innovazione, ma impone responsabilità proporzionate al rischio. La sfida sarà evitare due errori opposti. Da un lato, una compliance troppo burocratica. Dall’altro, una sorveglianza troppo debole rispetto alla velocità del mercato.

Impatti dell’AI Act per imprese e Pa

Per imprese e pubbliche amministrazioni, la nuova fase dell’AI Act apre un ciclo di preparazione concreta. Non basterà attendere linee guida definitive. Sarà necessario mappare i sistemi utilizzati, verificare i fornitori, classificare i casi d’uso e rafforzare la documentazione tecnica.

L’impatto sarà maggiore nei settori regolati. Sanità, finanza, lavoro, istruzione, infrastrutture critiche e servizi pubblici saranno tra gli ambiti più esposti. Qui l’AI può incidere su decisioni sensibili. La conformità diventerà quindi parte della progettazione dei servizi.

Anche le Pa dovranno acquisire competenze. Senza capacità interne, il rischio è delegare la compliance ai fornitori. Sarebbe una debolezza significativa, soprattutto nei servizi pubblici. L’AI Act richiede infatti controllo, accountability e capacità di valutazione autonoma.

La prova dell’enforcement

La nomina del Scientific Panel e dell’Advisory Forum mostra che Bruxelles sta attrezzando l’AI Act per la sua prova più difficile. La norma non sarà giudicata solo per l’ambizione dei principi. Sarà valutata sulla capacità di funzionare nel mercato reale.

Il successo dipenderà da tre fattori. Il primo è la qualità delle valutazioni tecniche. Il secondo è la chiarezza degli standard. Il terzo è il coordinamento tra Commissione e autorità nazionali. Se questi elementi funzioneranno, l’Europa potrà trasformare il suo primato regolatorio in una leva di fiducia.

Resta però un rischio. Una governance troppo complessa può rallentare decisioni e investimenti. Per evitarlo, l’AI Office dovrà usare panel e forum come strumenti operativi, non come ulteriori passaggi procedurali.

L’AI Act entra così in una fase meno visibile, ma decisiva. I nomi degli esperti contano perché indicano dove Bruxelles cerca competenze per governare l’intelligenza artificiale. Ora la partita si sposta sull’esecuzione. Ed è lì che si capirà se il modello europeo saprà reggere la velocità dell’AI.