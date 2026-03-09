Digital Networks Act, la partita si gioca sulla smart semplification

Le Tlc europee entrano in una fase di ridefinizione profonda. Al Mobile World Congress di Barcellona, il presidente del Berec Marko Mišmaš ha indicato la strada per una modernizzazione che punta alla semplificazione intelligente, al rafforzamento della governance e a una maggiore capacità di attrarre investimenti. La riflessione nasce dall’evoluzione del mercato e dalle esigenze di un settore che sta affrontando tensioni economiche, transizione tecnologica e il crescente peso delle reti non terrestri. Il Digital Networks Act rappresenta il passaggio chiave di questo percorso.

Mišmaš ha messo in evidenza i progressi ottenuti grazie all’attuale impianto normativo, pur rilevando che gli equilibri costruiti negli ultimi anni non bastano più. Restano ancora disomogeneità nella diffusione della fibra, ritardi nella 5G standalone e incentivi agli investimenti troppo diversi tra i Paesi membri. Il presidente ha insistito su un messaggio chiaro: “L’Europa ha dimostrato che concorrenza e investimenti possono procedere insieme”, ricordando il ruolo decisivo della regolazione ex ante nell’aprire mercati un tempo monopolistici.

Il ruolo del Berec nel nuovo contesto

Il Berec è l’Organismo dei regolatori delle comunicazioni elettroniche e svolge una funzione cruciale nel mantenere coerenza e interpretazione uniforme del quadro comunitario. Negli anni ha sviluppato una metodologia basata su competenza tecnica, indipendenza e confronto continuativo con le autorità nazionali. Questa architettura ha permesso all’Unione di armonizzare regole complesse senza perdere il legame con le specificità locali.

Il presidente ha sottolineato che questo approccio deve restare intatto anche dopo le future riforme. La combinazione tra prospettiva europea e presidio nazionale costituisce un vantaggio competitivo. La modernizzazione non deve indebolire questi principi. Mišmaš lo ha spiegato con nettezza: “Occorre proteggere ciò che abbiamo costruito, l’indipendenza dei regolatori e un modello collaborativo che funziona”.

Il peso crescente di nuovi attori, soprattutto satellitari, spinge verso un coordinamento più robusto. Le Tlc europee si confrontano con un ecosistema in cui la connettività non dipende più soltanto dalle infrastrutture terrestri. La distinzione tra reti fisse, mobili e non terrestri diventa meno marcata e richiede nuove modalità di armonizzazione.

Le criticità strutturali: investimenti, fibra e 5G

La geografia delle infrastrutture dimostra che il mercato non cresce in modo uniforme. Esistono Paesi con elevata penetrazione della fibra e altri dove gli utenti restano ancorati al rame. La transizione procede quindi a ritmi disallineati. Il ritardo nelle implementazioni standalone del 5G amplifica le differenze, perché rallenta l’adozione di servizi industriali avanzati.

La sostenibilità finanziaria del settore è un altro punto critico. Gli operatori devono sostenere investimenti elevati, mentre il ritorno economico rimane incerto. Le Tlc europee si muovono in un contesto frammentato, dove i modelli di business non hanno ancora trovato un equilibrio. La richiesta di semplificazione nasce quindi da una pressione oggettiva, non da un’esigenza meramente politica.

Mišmaš ha ricordato che la concorrenza resta un pilastro imprescindibile e non deve essere compromessa da interventi affrettati. L’obiettivo è costruire un ambiente più chiaro e meno oneroso, lasciando spazio all’innovazione senza ridurre le tutele degli utenti o indebolire la certezza del diritto. I principi citati dal presidente (“Evidenza prima dell’intervento, proporzionalità, legalità e tutela del consumatore”) definiscono il perimetro entro cui dovrà muoversi il legislatore.

La smart simplification come leva di modernizzazione

La “smart simplification” proposta dal Berec non mira a eliminare le regole, ma a ridurre ciò che non produce valore. L’idea è semplificare l’accesso agli strumenti regolatori, rendere più lineari le procedure e garantire coerenza tra Paesi. L’approccio selettivo rappresenta una risposta alle richieste del mercato, che da tempo sollecita un alleggerimento degli oneri amministrativi.

Nella visione di Mišmaš, il quadro deve restare fondato su concorrenza effettiva, neutralità tecnologica e protezione degli utenti. Le Tlc europee hanno necessità di un ecosistema che supporti lo sviluppo delle reti a capacità molto elevata senza creare asimmetrie tra operatori. La semplificazione diventa così una leva strategica per stimolare crescita e innovazione.

Il passaggio alle reti non terrestri aggiunge una variabile che complica il quadro. Le autorizzazioni, la gestione dello spettro e l’integrazione tra componenti diverse richiedono un coordinamento più stretto. Il Berec ritiene che questo nuovo orizzonte debba essere affrontato con strumenti moderni, in grado di garantire stabilità e prevedibilità. La sfida è mantenere un perimetro regolatorio robusto pur adattandolo alla velocità del cambiamento.

Una governance da rafforzare

La governance rappresenta un altro elemento centrale. Le minacce alla sicurezza e alla resilienza delle reti aumentano. Le infrastrutture critiche devono rispettare standard elevati, perché l’intero ecosistema digitale dipende dal loro funzionamento. Il Berec ritiene che il nuovo quadro debba consolidare la capacità di risposta a livello europeo, evitando frammentazioni.

L’indipendenza delle autorità nazionali resta un valore non negoziabile. La loro esperienza diretta sui mercati locali consente interventi calibrati e competenti. L’Unione deve quindi evitare riforme che riducano queste prerogative, perché la perdita di autonomia potrebbe indebolire l’intero sistema. La combinazione tra livelli istituzionali diversi si è dimostrata efficace e deve essere preservata.

La modernizzazione della governance non punta a sostituire il modello esistente, ma a renderlo più solido. Le Tlc europee necessitano di una supervisione che funzioni in modo integrato e che permetta risposte rapide. Mišmaš ha indicato la direzione: il Digital Networks Act è un’opportunità per aggiornare il quadro, non per crearne uno completamente nuovo.

Scenario e prospettive

Il futuro delle telecomunicazioni passa da scelte che richiedono visione politica e competenza tecnica. L’Europa vuole recuperare terreno rispetto a Stati Uniti e Asia, dove la diffusione di reti avanzate procede più velocemente. Per farlo serve un quadro semplice, coerente e capace di attrarre capitali. La smart simplification si colloca in questo contesto come un elemento centrale, perché riduce la complessità e crea condizioni favorevoli agli investimenti.