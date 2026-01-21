Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’indagine

E-communications, la fotografia Ue: crescita dei servizi digitali e impennata delle frodi

Il nuovo Special Eurobarometer analizza le abitudini d’uso dei cittadini europei, dal ricorso ai pacchetti integrati fino alla qualità del roaming, e mostra un ecosistema in rapida trasformazione tra nuove esigenze, aspettative e rischi emergenti

Pubblicato il 20 gen 2026
Screenshot 2026-01-20 alle 17.56.55

Il nuovo Special Eurobarometer dedicato alle e-communications offre una lettura nitida dell’evoluzione dei servizi digitali in Europa. Il rapporto, pubblicato dalla Commissione Ue, analizza le dinamiche che guidano l’accesso a internet, l’uso del mobile, la diffusione delle offerte integrate e la qualità del roaming, ma evidenzia anche fragilità crescenti come l’aumento dei tentativi di frode. Il quadro che emerge tratteggia un mercato sempre più maturo, segnato da una domanda più consapevole e da un ecosistema tecnologico che accelera.

