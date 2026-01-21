Il nuovo Special Eurobarometer dedicato alle e-communications offre una lettura nitida dell’evoluzione dei servizi digitali in Europa. Il rapporto, pubblicato dalla Commissione Ue, analizza le dinamiche che guidano l’accesso a internet, l’uso del mobile, la diffusione delle offerte integrate e la qualità del roaming, ma evidenzia anche fragilità crescenti come l’aumento dei tentativi di frode. Il quadro che emerge tratteggia un mercato sempre più maturo, segnato da una domanda più consapevole e da un ecosistema tecnologico che accelera.
l’indagine
E-communications, la fotografia Ue: crescita dei servizi digitali e impennata delle frodi
Il nuovo Special Eurobarometer analizza le abitudini d’uso dei cittadini europei, dal ricorso ai pacchetti integrati fino alla qualità del roaming, e mostra un ecosistema in rapida trasformazione tra nuove esigenze, aspettative e rischi emergenti
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business